สรุปข่าวเช้า

- ดัชนีฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นอย่างระมัดระวังต่อเนื่อง หลังจากข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ออกมาแข็งแกร่ง (US100: +0.1%; US500: +0.15%)
- ในเดือนมกราคม การขาดดุลงบประมาณของสหรัฐฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนหนึ่งมาจากรายได้ภาษีศุลกากรที่เพิ่มขึ้น โดยรายได้จากภาษีนำเข้าอยู่ที่ 30,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคม และสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณอยู่ที่ 124,000 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 304% จากปี 2025 อย่างไรก็ตาม คำตัดสินของศาลฎีกาที่กำลังรออยู่เกี่ยวกับมาตรการภาษี อาจทำให้การจัดเก็บรายได้หยุดชะงัก ขณะที่ต้นทุนการชำระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้น และการไม่มีแนวโน้มปรับลดดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว ยังคงกดดันฐานะการคลังของรัฐบาล
- สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ลงมติยกเลิกภาษีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เรียกเก็บจากแคนาดา ซึ่งถือเป็นความร่วมมือแบบสองพรรคที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในการจำกัดอำนาจฝ่ายบริหารด้านการค้า อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวยังต้องได้รับการอนุมัติจากวุฒิสภาและลายเซ็นของทรัมป์ก่อนจึงจะมีผลบังคับใช้
- บรรยากาศเชิงบวกครอบคลุมตลาดเอเชียแปซิฟิก หลังรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง ดัชนี MSCI Asia Pacific ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล ขณะที่ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่น (+0.25%) และ KOSPI ของเกาหลีใต้ (+2.8%) ก็ทำสถิติสูงสุดเช่นกันในช่วงเปิดตลาด โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ส่วน CHN.cash และ HK.cash ปรับตัวขึ้นราว 0.7% เป็นวันที่สองติดต่อกัน
- Mercedes-Benz รายงานกำไรจากการดำเนินงานปี 2025 ลดลง 57% มากกว่าที่ตลาดคาด เหลือ 5.8 พันล้านยูโร ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 6.6 พันล้านยูโร และลดลงจาก 13.6 พันล้านยูโรในปีก่อน รายได้ลดลง 9% เหลือ 132.2 พันล้านยูโร บริษัทกำลังเผชิญการแข่งขันรุนแรงในจีน ผลกระทบจากภาษี และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อัตรากำไรของธุรกิจรถยนต์นั่งส่วนบุคคลอยู่ที่ 5% โดยในระยะกลางบริษัทตั้งเป้าเพิ่มมาร์จิ้นเป็น 8–10% ผ่านการเปิดตัวรุ่นใหม่และการลดต้นทุน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) ฟื้นตัวขึ้น 0.1% ยุติการอ่อนค่าต่อเนื่อง หลังตัวเลข NFP แข็งแกร่งซึ่งลดความจำเป็นในการปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมของสหรัฐฯ ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป ปรับตัวลงมากที่สุด (AUDUSD: -0.15%) ส่วน EURUSD ลดลงราว 0.1% มาอยู่ที่ 1.186
- น้ำมันดิบ Brent และ WTI ปรับฐานเล็กน้อย (ประมาณ -0.3%) หลังจากปรับขึ้นเมื่อวานนี้ แต่ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น ก๊าซธรรมชาติปรับตัวลงราว 1.2%
- โลหะมีค่าปรับตัวลดลง ท่ามกลางความเชื่อมั่นความเสี่ยงที่ดีขึ้นและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง โดยทองคำลดลง 0.6% อยู่ที่ 5,050 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่เงินลดลง 1.2% อยู่ที่ 83.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- Bitcoin เคลื่อนไหวทรงตัวที่ 67,070 ดอลลาร์ ส่วน Ethereum เพิ่มขึ้น 1.2% มาอยู่ที่ 1,976 ดอลลาร์
