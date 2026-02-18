สรุปข่าวเช้า

- บรรยากาศการซื้อขายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกดำเนินไปในทิศทางบวกปานกลาง ดัชนี AU200.cash ของออสเตรเลีย เพิ่มขึ้น 0.18% ดัชนี JP225 ของญี่ปุ่น บวก 0.22% และ SG20cash ของสิงคโปร์ ปรับขึ้น 0.17% ขณะที่ตลาดจีนยังคงปิดทำการเนื่องในช่วงวันหยุดตรุษจีน
- ดอลลาร์นิวซีแลนด์เป็นสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดในเอเชีย หลังจาก Reserve Bank of New Zealand คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OCR) ไว้ที่ 2.25% และส่งสัญญาณเชิงผ่อนคลายมากกว่าที่ตลาดคาดไว้เล็กน้อย
- เส้นทางอัตราดอกเบี้ยฉบับปรับปรุงใหม่เปิดโอกาสให้มีการขึ้นดอกเบี้ยได้ในช่วงปลายปี 2026 อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าการคนใหม่ Anna Breman เน้นย้ำว่านโยบายการเงินจะยังคงผ่อนคลาย “ไปอีกระยะหนึ่ง” และการคุมเข้มนโยบายใด ๆ จะขึ้นอยู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างชัดเจน
- เงื่อนไขที่ไม่แน่นอนของเส้นทางดังกล่าวจำกัดความคาดหวังต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น และสร้างแรงกดดันต่อค่าเงิน NZD
- ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อ่อนค่าตาม NZD เช่นกัน แต่ขนาดการปรับตัวลงน้อยกว่า
- การส่งออกของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 16.8% เมื่อเทียบรายปีในเดือนมกราคม ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดในรอบกว่า 3 ปี โดยได้แรงหนุนหลักจากการส่งออกไปจีนที่เพิ่มขึ้นก่อนเทศกาลตรุษจีน
- แม้ตัวเลขพาดหัวจะดูแข็งแกร่ง แต่นักวิเคราะห์ชี้ว่าการเพิ่มขึ้นดังกล่าวน่าจะสะท้อนปัจจัยฤดูกาลมากกว่าการเร่งตัวเชิงโครงสร้างของอุปสงค์ต่างประเทศ ขณะเดียวกัน ความเชื่อมั่นของภาคการผลิตปรับตัวดีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์
- เงินเยนอ่อนค่าปานกลางในระหว่างการซื้อขาย แม้ว่าการเคลื่อนไหวยังคงจำกัดเนื่องจากสภาพคล่องค่อนข้างต่ำ ทางการยังคงส่งสัญญาณเฝ้าระวังความผันผวนของค่าเงินที่มากเกินไปหรือไม่เป็นระเบียบ
- ในออสเตรเลีย ค่าจ้างเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบรายไตรมาสในไตรมาสที่ 4 สอดคล้องกับที่ตลาดคาดและตัวเลขก่อนหน้า ขณะที่การเติบโตต่อปีทรงตัวที่ 3.4% ข้อมูลบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านค่าจ้างยังมีเสถียรภาพ และยังไม่มีสัญญาณการเร่งตัวรอบใหม่
- ราคาทองคำกลับมายืนเหนือระดับ 4,900 ดอลลาร์สหรัฐ และยังคงแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และการเมือง
- International Monetary Fund เรียกร้องให้ญี่ปุ่นทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปสู่ระดับเป็นกลางภายในปี 2027 และเตือนว่าไม่ควรลดภาษีการบริโภค เนื่องจากการผ่อนคลายนโยบายการคลังอาจกระทบต่อความยั่งยืนของหนี้สาธารณะ
สรุปข่าวเช้า 20 ก.พ.