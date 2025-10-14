สรุปข่าวเช้า

🪙 ทองคำ–เงินพุ่งแรง: ทองแตะ $4,167/oz และเงินทะลุ $53/oz; ต้นทุนกู้ยืมเงินเพื่อขายชอร์ตในลอนดอนพุ่ง 30%/เดือน
🛢️ น้ำมันและก๊าซอ่อนตัว: WTI ต่ำกว่า $60/bbl และก๊าซธรรมชาติลดลงเหลือใกล้ $3/MMBTU
📅 สหรัฐฯ ขาดข้อมูลเศรษฐกิจใหม่: เนื่องจากการปิดหน่วยงานรัฐบาล แต่เจอโรม พาวเวลล์จะกล่าวสุนทรพจน์คืนนี้
- วอลล์สตรีทฟื้นตัวบางส่วนจากการร่วงลงอย่างหนักในช่วงปลายวันศุกร์ โดยได้รับแรงหนุนจากข้อความในเชิงประนีประนอมของโดนัลด์ ทรัมป์เมื่อวันอาทิตย์ และสัญญาณจากปักกิ่งที่แสดงความพร้อมจะกลับมาเจรจาการค้าอีกครั้ง
- สก็อต เบสเซนต์ ยืนยันในการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ว่าการพบกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยังคงอยู่ในกำหนดการ ขณะเดียวกันก็เตือนว่าการปิดหน่วยงานของรัฐบาลที่ยังดำเนินอยู่เริ่มส่งผลกระทบด้านลบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
- กระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุว่าการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ ยังคงดำเนินต่อไปในระดับปฏิบัติการ แต่ในเวลาเดียวกัน ปักกิ่งได้เริ่มการสอบสวนผลกระทบของภาษีศุลกากรสหรัฐฯ ที่มีต่อภาคการขนส่งของจีน โดยมุ่งเป้าไปที่บริษัทอเมริกัน 5 แห่ง
- ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.5% และ Nasdaq พุ่งขึ้น 2.2% อย่างไรก็ตาม ฟิวเจอร์สเปิดตลาดวันนี้ในแดนลบ โดย US500 ลดลง 0.35% และ US100 ร่วง 0.5%
- ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวในแดนลบเช่นกัน แม้ว่าฟิวเจอร์สดัชนีจีนจะปรับลดเพียงไม่กี่จุด ขณะที่ตลาดญี่ปุ่นปรับลดแรงกว่า โดย Nikkei 225 ร่วง 0.35% และ HK.cash ลดลง 0.2% ในทางกลับกัน ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ทำสถิติสูงสุดใหม่จากแนวโน้มกำไรที่แข็งแกร่งของซัมซุง
- ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ NAB ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นแตะ 7 จุดในเดือนกันยายน (จาก 4 จุดในเดือนสิงหาคม) สาเหตุจากยอดขายที่เร่งตัวขึ้นและส่วนต่างกำไรที่ขยายตัว ช่วยชดเชยความอ่อนแอในตลาดแรงงาน
- รายงานการประชุมล่าสุดของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ชี้ว่า ธนาคารยังคงใช้แนวทาง "อดทน" ต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยระบุว่าแม้อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับที่เข้มงวด กิจกรรมในตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงแข็งแกร่ง
- RBA ระบุว่าการแข็งค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน และส่งสัญญาณว่าจะไม่ผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในขณะนี้
- โกลด์แมน แซคส์ คาดว่าการปิดหน่วยงานรัฐบาลในครั้งนี้อาจยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยประเมินว่าทุกสัปดาห์ของการปิดทำการจะทำให้ GDP รายไตรมาสลดลง 0.11 จุดเปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม GS คาดว่าจะเกิดการฟื้นตัวหลังจากรัฐบาลกลับมาดำเนินงาน และคาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคม แม้ขาดข้อมูลเศรษฐกิจปัจจุบัน
- แรบบังค์ (Rabobank) คาดว่าอัตราแลกเปลี่ยน AUD/USD จะอยู่ที่ 0.65 ในระยะสั้น และจะฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ 0.68 ภายใน 12 เดือนข้างหน้า
- สำนักสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) ประกาศว่าจะเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ในวันที่ 24 ตุลาคมนี้
- ความร้อนแรงในตลาดโลหะมีค่าดำเนินต่อไป โดยราคาทองคำพุ่งขึ้นแตะ 4,167 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และราคาสิเงินทะลุ 53 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ต้นทุนการกู้ยืมเงินเพื่อขายชอร์ตเงินในตลาดลอนดอนพุ่งถึง 30% ต่อเดือน ทำให้นักเทรดต้องเร่งปิดสถานะ โกลด์แมน แซคส์ เตือนว่า หากตลาดเกิดการปรับฐาน เงินจะเผชิญความเสี่ยงสูงเนื่องจากไม่มีการสนับสนุนจากธนาคารกลางเหมือนทองคำ และตลาดเงินมีขนาดเล็กกว่าและสภาพคล่องน้อยกว่าถึง 5 เท่า
- ราคาน้ำมันดิบกลับมาร่วงลงอีกครั้งหลังจากดีดตัวขึ้นเล็กน้อยเมื่อวาน โดย WTI ซื้อขายต่ำกว่า 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ก๊าซธรรมชาติลดลง 1% เหลือประมาณ 3 ดอลลาร์ต่อ MMBTU
- ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงว่างเปล่าเนื่องจากการปิดหน่วยงานรัฐบาล แต่ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในเวลา 18:20 น. CET
- ฤดูกาลรายงานผลประกอบการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันนี้ โดยบริษัทใหญ่ ๆ เช่น JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Wells Fargo, BlackRock และ J&J จะประกาศผลประกอบการในวันนี้
