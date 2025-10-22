สรุปข่าวเช้า

- Netflix drops ~6% in premarket after disappointing earnings
- Gold & silver pause after record profit-taking
- USD weakens as risk appetite returns
ดัชนีหุ้นหลักในสหรัฐฯ และยุโรปปรับตัวขึ้นเล็กน้อย หลังจากดัชนีดาวโจนส์ทำสถิติสูงสุดใหม่ และก่อนการประกาศผลประกอบการจาก SAP และ Netflix
(US100: +0.15%, EU50: +0.05%, DE40 ทรงตัว)
หุ้น Netflix ร่วงประมาณ 6% ในช่วงซื้อขายนอกเวลาตลาด หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 ต่ำกว่าคาด
-
รายได้ 11.51 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ของ Bloomberg ที่ 11.52 พันล้านดอลลาร์ (บริษัทคาด 11.53 พันล้านดอลลาร์)
-
กำไรต่อหุ้น (EPS) 5.87 ดอลลาร์ ต่ำกว่าที่คาดไว้ 6.94 ดอลลาร์
-
อัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลงเหลือ 28% จากค่าใช้จ่ายภาษีครั้งเดียวในบราซิล
อย่างไรก็ตาม Netflix ให้แนวโน้มไตรมาส 4 สูงกว่าตลาดคาด โดยคาดรายได้ 11.96 พันล้านดอลลาร์ และอัตรากำไร 29% ในปี 2025 ระบุว่าการมีส่วนร่วมของผู้ใช้อยู่ในระดับแข็งแกร่ง และการเติบโตระยะต่อไปจะมาจากธุรกิจโฆษณา
Philip Lane หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ECB เตือนว่า ธนาคารในยูโรโซนยังเผชิญความเสี่ยงจากการตึงตัวของสภาพคล่องดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นสูงถึง 28% ของหนี้สิน แม้มีบัฟเฟอร์สภาพคล่องที่ดีขึ้น แต่หากเกิดภาวะขาดแคลนดอลลาร์อย่างฉับพลันอาจกระทบต่อการปล่อยกู้ จึงเรียกร้องให้ติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับดอลลาร์อย่างใกล้ชิด
ในเอเชีย-แปซิฟิก ภาวะตลาดผสมผสานจากแรงขายทำกำไรหุ้นเทคโนโลยี
-
CHN.cash ลดลง 0.3%
-
HK.cash ลดลง 0.4%
-
JP225 เพิ่มขึ้น 0.8%
การส่งออกของญี่ปุ่นเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบรายปี (คาด 4.6% ก่อนหน้า -0.1%)
-
การส่งออกไปสหรัฐฯ ลดลง 13.3% หลังการเก็บภาษีใหม่
-
แต่ได้รับแรงหนุนจากการส่งออกไปเอเชีย (+9.2%), จีน (+5.8%) และสหภาพยุโรป (+5.0%) โดยเฉพาะสินค้า IT และเซมิคอนดักเตอร์
-
การนำเข้าเพิ่มขึ้น 3.3% จากเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า สะท้อนการลงทุนที่ยังคงแข็งแรง
ข้อมูลดังกล่าวสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่น และเพิ่มความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ BoJ
อินเดียและสหรัฐฯ ใกล้บรรลุข้อตกลงการค้า โดยจะลดภาษีสินค้าส่งออกจากอินเดียจาก 50% เหลือราว 15–16%
อินเดียจะทยอยลดการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย และยอมรับการนำเข้าข้าวโพด GMO
ข้อตกลงอาจลงนามในที่ประชุม APEC และช่วยหนุนตลาดหุ้นอินเดีย
ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าจากแรงขายในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเยนและฟรังก์ และไหลเข้าสู่สกุลเงินเสี่ยงมากขึ้น
-
สกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่ม G10 คือ AUDUSD (+0.25%) และ NZDUSD (+0.3%)
-
EURUSD ดีดกลับ 0.1% แตะ 1.1615 หลังปรับลงต่อเนื่อง 4 วัน
ราคาทองคำและเงินกลับมาปรับขึ้น แม้เผชิญแรงขายทำกำไรช่วงแรก สะท้อนความกังวลเรื่องมูลค่าสูง
-
ทองคำเพิ่มขึ้น 0.3% อยู่ที่ 4,136 ดอลลาร์ต่อออนซ์
-
เงินเพิ่มขึ้น 0.5% อยู่ที่ 48.98 ดอลลาร์ต่อออนซ์
น้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น 0.6% และ WTI เพิ่มขึ้น 1.1%
ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) เพิ่มขึ้นอีก 1% หลังมีการเปลี่ยนสัญญาซื้อขาย
