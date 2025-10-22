อ่านเพิ่มเติม
14:27 · 22 ตุลาคม 2025

สรุปข่าวเช้า

ประเด็นหลัก
US100
ดัชนี
-
-
AUD/USD
ฟอเร็ก
-
-
GOLD
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-
ประเด็นหลัก
  •  Netflix drops ~6% in premarket after disappointing earnings
  •  Gold & silver pause after record profit-taking
  •  USD weakens as risk appetite returns

ดัชนีหุ้นหลักในสหรัฐฯ และยุโรปปรับตัวขึ้นเล็กน้อย หลังจากดัชนีดาวโจนส์ทำสถิติสูงสุดใหม่ และก่อนการประกาศผลประกอบการจาก SAP และ Netflix
(US100: +0.15%, EU50: +0.05%, DE40 ทรงตัว)

หุ้น Netflix ร่วงประมาณ 6% ในช่วงซื้อขายนอกเวลาตลาด หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 ต่ำกว่าคาด

  • รายได้ 11.51 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ของ Bloomberg ที่ 11.52 พันล้านดอลลาร์ (บริษัทคาด 11.53 พันล้านดอลลาร์)

  • กำไรต่อหุ้น (EPS) 5.87 ดอลลาร์ ต่ำกว่าที่คาดไว้ 6.94 ดอลลาร์

  • อัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลงเหลือ 28% จากค่าใช้จ่ายภาษีครั้งเดียวในบราซิล
    อย่างไรก็ตาม Netflix ให้แนวโน้มไตรมาส 4 สูงกว่าตลาดคาด โดยคาดรายได้ 11.96 พันล้านดอลลาร์ และอัตรากำไร 29% ในปี 2025 ระบุว่าการมีส่วนร่วมของผู้ใช้อยู่ในระดับแข็งแกร่ง และการเติบโตระยะต่อไปจะมาจากธุรกิจโฆษณา

Philip Lane หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ECB เตือนว่า ธนาคารในยูโรโซนยังเผชิญความเสี่ยงจากการตึงตัวของสภาพคล่องดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นสูงถึง 28% ของหนี้สิน แม้มีบัฟเฟอร์สภาพคล่องที่ดีขึ้น แต่หากเกิดภาวะขาดแคลนดอลลาร์อย่างฉับพลันอาจกระทบต่อการปล่อยกู้ จึงเรียกร้องให้ติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับดอลลาร์อย่างใกล้ชิด

ในเอเชีย-แปซิฟิก ภาวะตลาดผสมผสานจากแรงขายทำกำไรหุ้นเทคโนโลยี

  • CHN.cash ลดลง 0.3%

  • HK.cash ลดลง 0.4%

  • JP225 เพิ่มขึ้น 0.8%

การส่งออกของญี่ปุ่นเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบรายปี (คาด 4.6% ก่อนหน้า -0.1%)

  • การส่งออกไปสหรัฐฯ ลดลง 13.3% หลังการเก็บภาษีใหม่

  • แต่ได้รับแรงหนุนจากการส่งออกไปเอเชีย (+9.2%), จีน (+5.8%) และสหภาพยุโรป (+5.0%) โดยเฉพาะสินค้า IT และเซมิคอนดักเตอร์

  • การนำเข้าเพิ่มขึ้น 3.3% จากเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า สะท้อนการลงทุนที่ยังคงแข็งแรง
    ข้อมูลดังกล่าวสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่น และเพิ่มความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ BoJ

อินเดียและสหรัฐฯ ใกล้บรรลุข้อตกลงการค้า โดยจะลดภาษีสินค้าส่งออกจากอินเดียจาก 50% เหลือราว 15–16%
อินเดียจะทยอยลดการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย และยอมรับการนำเข้าข้าวโพด GMO
ข้อตกลงอาจลงนามในที่ประชุม APEC และช่วยหนุนตลาดหุ้นอินเดีย

ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าจากแรงขายในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเยนและฟรังก์ และไหลเข้าสู่สกุลเงินเสี่ยงมากขึ้น

  • สกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่ม G10 คือ AUDUSD (+0.25%) และ NZDUSD (+0.3%)

  • EURUSD ดีดกลับ 0.1% แตะ 1.1615 หลังปรับลงต่อเนื่อง 4 วัน

ราคาทองคำและเงินกลับมาปรับขึ้น แม้เผชิญแรงขายทำกำไรช่วงแรก สะท้อนความกังวลเรื่องมูลค่าสูง

  • ทองคำเพิ่มขึ้น 0.3% อยู่ที่ 4,136 ดอลลาร์ต่อออนซ์

  • เงินเพิ่มขึ้น 0.5% อยู่ที่ 48.98 ดอลลาร์ต่อออนซ์

น้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น 0.6% และ WTI เพิ่มขึ้น 1.1%
ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) เพิ่มขึ้นอีก 1% หลังมีการเปลี่ยนสัญญาซื้อขาย

24 ตุลาคม 2025, 16:30

PMI อังกฤษขยายตัวเล็กน้อย EUR/GBP เงียบ
24 ตุลาคม 2025, 16:18

ด่วน! EUR/GBP นิ่ง แม้ PMI อังกฤษแข็งแกร่ง🔎
24 ตุลาคม 2025, 15:30

วิเคราะห์กราฟทองคำ GOLD (24.10.2025)
24 ตุลาคม 2025, 11:15

หุ้นเด่นประจำสัปดาห์ – Merck & Co Inc (23.10.2025)

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก