สรุปข่าวเช้า

- ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เดินหน้าฟื้นตัวต่อเนื่อง หนุนโดยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Nvidia โดยดัชนี US100 ปรับขึ้นรวม 2.00% และ US500 เพิ่มขึ้น 1.25% ขณะที่วันนี้ดัชนีทั้งสองยังคงปรับตัวขึ้นอีก 0.75% และ 0.70% ตามลำดับ
- Nvidia รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งที่สุดชุดหนึ่งในประวัติศาสตร์ บริษัททำรายได้ไตรมาส 3 ได้ 57 พันล้านดอลลาร์ และคาดการณ์รายได้ไตรมาส 4 ราว 65 พันล้านดอลลาร์ ผู้บริหารย้ำว่าความต้องการชิป Blackwell และคลาวด์ GPU ยัง “มหาศาล” และบริษัทมองเห็นศักยภาพรายได้จากชิปรุ่นถัดไปสูงถึง 500 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2026 ราคาหุ้น Nvidia พุ่งขึ้นกว่า 5.00% แตะ 196 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- Koeda กรรมการบอร์ด BoJ ระบุว่าอัตราดอกเบี้ยจำเป็นต้องปรับขึ้นต่อไป ส่งผลให้ความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเพิ่มสูงขึ้น
- อย่างไรก็ตาม เยนยังคงเป็นสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดในกลุ่ม G10 โดยตลาดให้ความสนใจกับแรงขายเชิงโครงสร้างในพันธบัตร JGB มากกว่าสัญญาณจาก BoJ
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตร JGB พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า 20 ปี อายุ 30 ปีอยู่ที่ 3.40%, 20 ปีที่ 2.84% และ 10 ปีที่ 1.81% ความกังวลด้านการคลังและความคาดหวังการออกหนี้จำนวนมากเป็นปัจจัยกดดันให้ยีลด์ปรับตัวสูงขึ้น
- Sarah Hunter จาก RBA ระบุว่า ตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาสูงกว่าคาดล่าสุด ทำให้คาดการณ์ก่อนหน้านี้ใช้ไม่ได้อีกต่อไป พร้อมเตือนว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าศักยภาพอาจกระตุ้นเงินเฟ้อกลับมาอีกครั้ง — บ่งชี้ว่า RBA อาจไม่ลดดอกเบี้ยมากเท่าที่ตลาดคาดไว้
- Bloomberg รายงานว่ารัฐบาลสหรัฐฯ กำลังกดดันสภาคองเกรสให้ปฏิเสธข้อจำกัดใหม่ในการส่งออกชิป AI ขั้นสูงของ Nvidia ทำเนียบขาวเตือนว่าข้อจำกัดที่เข้มงวดเกินไปจะทำลายความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของสหรัฐฯ และผลักดันลูกค้าไปหาผู้ผลิตต่างชาติแทน
- อัตรา LPR ของจีนถูกคงไว้เป็นเดือนที่หกติดต่อกัน (1 ปี: 3.0%, 5 ปี: 3.5%) สะท้อนถึงความต้องการสินเชื่อที่ยังอ่อนแอ และความต้องการของปักกิ่งในการใช้มาตรการกระตุ้นที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น
- ปักกิ่งกำลังพิจารณามาตรการอุดหนุนการจำนอง ลดภาษี และลดต้นทุนการทำธุรกรรมเพื่อพยุงตลาดอสังหาฯ ที่อ่อนแรง หุ้นผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากข่าวดังกล่าว
- BoJ มีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคม โดย 53% ของนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะปรับขึ้นสู่ 0.75% และผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมดคาดว่าจะเห็นระดับดังกล่าวภายในไตรมาส 1 ปี 2026 เยนที่อ่อนค่าทำให้ความเสี่ยงเงินเฟ้อนำเข้ามีมากขึ้น ซึ่งยิ่งเพิ่มน้ำหนักให้กับการดำเนินนโยบายนี้
- Barclays คาดว่า หุ้นเมกะแคปและนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายขึ้นจะดันดัชนีขึ้นสู่ระดับ 7,400 จุดในปี 2026 แม้จะปรับเพิ่มประมาณการกำไร แต่บริษัทเตือนถึงความเสี่ยงในกลุ่มที่ไม่ใช่เทคโนโลยี (เงินเฟ้อ และตลาดแรงงานที่อ่อนตัวลง) พร้อมชี้ว่าความผันผวนตามวัฏจักรของปีเลือกตั้งกลางเทอมอาจเป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติม
ข่าวเด่น: PMI ยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาด!
ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันสำคัญที่อัดแน่นด้วยข้อมูลและถ้อยแถลงจากผู้กำหนดนโยบาย
ข่าวเด่น: ดัชนี Philly Fed ต่ำกว่าคาด ภาคการผลิตอ่อนแรง แต่มุมมองอนาคตปรับดีขึ้น 📌
ข่าวเด่น: ดัชนี PPI ของเยอรมนีออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย!