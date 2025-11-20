อ่านเพิ่มเติม
16:31 · 20 พฤศจิกายน 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน NFP ล่าช้า + สุนทรพจน์เจ้าหน้าที่ Fed 👀

ตลาดยังฟื้นตัวไม่เต็มที่จากผลประกอบการไตรมาสล่าสุดที่แข็งแกร่งของ Nvidia ขณะเดียวกัน นักลงทุนกำลังเผชิญกับชุดข้อมูลสำคัญอีกครั้ง — คราวนี้เป็นข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค

วันนี้เราจะได้รับ รายงาน NFP ที่ล่าช้าของเดือนกันยายน ความล่าช้าเกิดจากการปิดทำการของรัฐบาลและการระงับการทำงานของ BLS หน่วยงานที่รับผิดชอบการเก็บและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

คำกล่าวของเจ้าหน้าที่ Fed ก็สำคัญไม่แพ้กัน มีกำหนดหลังรายงานตลาดแรงงาน เราอาจได้เห็นปฏิกิริยาเบื้องต้นของผู้กำหนดนโยบายต่อข้อมูลเดือนกันยายน วันนี้จะมีคำกล่าวจาก Hammack, Paulson, Goolsbee และ Cook

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (เวลา GMT):

  • 13:30 สหรัฐฯ – ข้อมูลการจ้างงานเดือนกันยายน

    • Nonfarm Payrolls: คาด 53K; ก่อนหน้า 22K

    • Private Nonfarm Payrolls: คาด 62K; ก่อนหน้า 38K

    • อัตราการว่างงาน: คาด 4.3%; ก่อนหน้า 4.3%

    • Participation Rate: ก่อนหน้า 62.3%

    • Average Hourly Earnings: คาด 3.7% YoY; ก่อนหน้า 3.7% YoY

    • Average Hourly Earnings: คาด 0.3% MoM; ก่อนหน้า 0.3% MoM

    • Average Weekly Hours: คาด 34.2; ก่อนหน้า 34.2

  • 13:30 สหรัฐฯ – ข้อมูลการจ้างงานเพิ่มเติม

    • Initial Jobless Claims: ก่อนหน้า 232K

    • Jobless Claims 4-Week Avg.: ก่อนหน้า 58.00K

    • Continuing Jobless Claims: ก่อนหน้า 1,957K

  • 13:30 สหรัฐฯ – Philadelphia Fed Manufacturing Index เดือนพฤศจิกายน

    • คาด 1.0; ก่อนหน้า -12.8

  • 15:00 สหรัฐฯ – Existing Home Sales เดือนตุลาคม

    • คาด 4.08M; ก่อนหน้า 4.06M

  • 13:30 สหรัฐฯ – Housing Starts เดือนกันยายน

    • คาด 1.320M; ก่อนหน้า 1.307M

คำกล่าวของเจ้าหน้าที่ Fed:

  • 13:45 Hammack

  • 16:00 Cook

  • 18:40 Goolsbee

  • 21:30 Paulson

21 พฤศจิกายน 2025, 16:08

ข่าวเด่น: PMI ยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาด!
21 พฤศจิกายน 2025, 15:11

ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันสำคัญที่อัดแน่นด้วยข้อมูลและถ้อยแถลงจากผู้กำหนดนโยบาย
21 พฤศจิกายน 2025, 08:32

ข่าวเด่น: ดัชนี Philly Fed ต่ำกว่าคาด ภาคการผลิตอ่อนแรง แต่มุมมองอนาคตปรับดีขึ้น 📌
20 พฤศจิกายน 2025, 16:32

ข่าวเด่น: ดัชนี PPI ของเยอรมนีออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย!

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก