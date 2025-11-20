ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน NFP ล่าช้า + สุนทรพจน์เจ้าหน้าที่ Fed 👀

ตลาดยังฟื้นตัวไม่เต็มที่จากผลประกอบการไตรมาสล่าสุดที่แข็งแกร่งของ Nvidia ขณะเดียวกัน นักลงทุนกำลังเผชิญกับชุดข้อมูลสำคัญอีกครั้ง — คราวนี้เป็นข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
วันนี้เราจะได้รับ รายงาน NFP ที่ล่าช้าของเดือนกันยายน ความล่าช้าเกิดจากการปิดทำการของรัฐบาลและการระงับการทำงานของ BLS หน่วยงานที่รับผิดชอบการเก็บและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
คำกล่าวของเจ้าหน้าที่ Fed ก็สำคัญไม่แพ้กัน มีกำหนดหลังรายงานตลาดแรงงาน เราอาจได้เห็นปฏิกิริยาเบื้องต้นของผู้กำหนดนโยบายต่อข้อมูลเดือนกันยายน วันนี้จะมีคำกล่าวจาก Hammack, Paulson, Goolsbee และ Cook
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (เวลา GMT):
13:30 สหรัฐฯ – ข้อมูลการจ้างงานเดือนกันยายน
Nonfarm Payrolls: คาด 53K; ก่อนหน้า 22K
Private Nonfarm Payrolls: คาด 62K; ก่อนหน้า 38K
อัตราการว่างงาน: คาด 4.3%; ก่อนหน้า 4.3%
Participation Rate: ก่อนหน้า 62.3%
Average Hourly Earnings: คาด 3.7% YoY; ก่อนหน้า 3.7% YoY
Average Hourly Earnings: คาด 0.3% MoM; ก่อนหน้า 0.3% MoM
Average Weekly Hours: คาด 34.2; ก่อนหน้า 34.2
13:30 สหรัฐฯ – ข้อมูลการจ้างงานเพิ่มเติม
Initial Jobless Claims: ก่อนหน้า 232K
Jobless Claims 4-Week Avg.: ก่อนหน้า 58.00K
Continuing Jobless Claims: ก่อนหน้า 1,957K
13:30 สหรัฐฯ – Philadelphia Fed Manufacturing Index เดือนพฤศจิกายน
คาด 1.0; ก่อนหน้า -12.8
15:00 สหรัฐฯ – Existing Home Sales เดือนตุลาคม
คาด 4.08M; ก่อนหน้า 4.06M
13:30 สหรัฐฯ – Housing Starts เดือนกันยายน
คาด 1.320M; ก่อนหน้า 1.307M
คำกล่าวของเจ้าหน้าที่ Fed:
13:45 Hammack
16:00 Cook
18:40 Goolsbee
21:30 Paulson
ข่าวเด่น: PMI ยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาด!
ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันสำคัญที่อัดแน่นด้วยข้อมูลและถ้อยแถลงจากผู้กำหนดนโยบาย
ข่าวเด่น: ดัชนี Philly Fed ต่ำกว่าคาด ภาคการผลิตอ่อนแรง แต่มุมมองอนาคตปรับดีขึ้น 📌
ข่าวเด่น: ดัชนี PPI ของเยอรมนีออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย!