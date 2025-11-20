ข่าวเด่น: บันทึกการประชุม FOMC – หลายเสียงคัดค้านการลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม!

20:00 – บันทึกการประชุม FOMC ประจำวันที่ 28 ตุลาคม
ข้อมูลสำคัญ:
-
"หลายคน" ในคณะกรรมการมองว่า การลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมไม่เหมาะสม ขณะที่มีเพียง "บางคน" เท่านั้นที่เปิดรับการลดดอกเบี้ย
-
"สมาชิกส่วนใหญ่" มองว่าอาจมีการ ผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมในระยะยาว แต่ไม่ใช่ในเดือนธันวาคม
-
สมาชิกส่วนใหญ่ที่เปิดรับการลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ก็ยังพร้อมที่จะโหวตคงอัตราดอกเบี้ย
-
บันทึกเน้นถึง ความเห็นต่างอย่างชัดเจน ภายในคณะกรรมการเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม
-
คณะกรรมการไม่เห็นหลักฐานของความเสื่อมอย่างรุนแรงในตลาดแรงงาน แม้ว่าข้อมูลช่วงการปิดรัฐบาลจะชี้ถึงความเย็นตัวของตลาดแรงงาน
-
คณะกรรมการชี้ถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
-
สมาชิกบางคนเห็นว่านโยบาย FOMC ปัจจุบัน ไม่ใช่เชิงจำกัดอีกต่อไป
-
คณะกรรมการได้หารือเกี่ยวกับ กลไก REPO โดยหัวหน้าหน่วยงานที่ดูแลระบบเปิดตลาดชี้ว่าความผันผวนมากเกินไปในระบบอาจจำกัดประสิทธิภาพของนโยบายดอกเบี้ย สมาชิกคนเดียวกันยังแนะนำให้ หยุดนโยบายลดขนาดงบดุลของ FED
สำหรับตลาด:
การประชุมยืนยันทิศทางที่ตลาดได้สะท้อนราคาไว้แล้วหลายสัปดาห์ FOMC มุ่งมั่นที่จะ คงอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม — แต่ไม่ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง และยังคงทิศทางของการผ่อนคลายนโยบายแบบค่อยเป็นค่อยไป สิ่งที่อาจมีนัยยะต่อระยะยาวคือ ความเห็นสุดขั้วที่ชัดเจนขึ้นภายในคณะกรรมการเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ย ซึ่งอาจเกิดจากความเห็นต่างภายในเกี่ยวกับเป้าหมายเชิงนโยบายการเงินของประธานาธิบดีสหรัฐ
ในขณะเดียวกัน มีคำถามว่าคณะกรรมการ FOMC ประเมิน ความแข็งแรงของตลาดแรงงาน ถูกต้องหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลไม่สมบูรณ์จากช่วงการปิดรัฐบาล
ผลกระทบต่อราคา:
ตลาดไม่ได้แสดงความเคลื่อนไหวรุนแรงหลังเผยแพร่ เนื่องจากผลลัพธ์ดังกล่าว คาดการณ์ไว้แล้วและสะท้อนในราคาเรียบร้อย
EURUSD (M5)
[สามารถนำไปวิเคราะห์กราฟ M5 สำหรับสัญญาณระยะสั้นต่อได้]
