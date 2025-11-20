อ่านเพิ่มเติม
16:32 · 20 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่น: ดัชนี PPI ของเยอรมนีออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย!

DE40
ดัชนี
-
-

08:00 – ดัชนี PPI เยอรมนี เดือนตุลาคม

  • YoY: -1.8% (คาด -1.9%, ก่อนหน้า 1.7%)

  • MoM: 0.1% (คาด 0.0%, ก่อนหน้า -0.1%)

แนวโน้มรายเดือนที่ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยสะท้อนให้เห็นความเชื่อมั่นทางธุรกิจปรับตัวขึ้นเล็กน้อย และมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มรายปียังคงเป็นลบ สะท้อนการลดลงในระยะยาวต่อเนื่อง

