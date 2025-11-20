ข่าวเด่น: ดัชนี PPI ของเยอรมนีออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย!

08:00 – ดัชนี PPI เยอรมนี เดือนตุลาคม
-
YoY: -1.8% (คาด -1.9%, ก่อนหน้า 1.7%)
-
MoM: 0.1% (คาด 0.0%, ก่อนหน้า -0.1%)
แนวโน้มรายเดือนที่ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยสะท้อนให้เห็นความเชื่อมั่นทางธุรกิจปรับตัวขึ้นเล็กน้อย และมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มรายปียังคงเป็นลบ สะท้อนการลดลงในระยะยาวต่อเนื่อง
