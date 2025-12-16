สรุปข่าวเช้า

- ตลาดหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกเคลื่อนไหวตามทิศทางขาลงของตลาดสหรัฐฯ โดยดัชนีหุ้นจีนปรับตัวลดลงสูงสุดถึง 2.20% ดัชนีออสเตรเลียลดลง 0.50% ดัชนีเกาหลีใต้ร่วงมากกว่า 2.00% และดัชนี JP225 ของญี่ปุ่นลดลง 1.35% การปรับตัวลงเหล่านี้สะท้อนถึงความอ่อนแอในภาคเทคโนโลยีทั่วโลก ความกังวลด้านมูลค่าหุ้น และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคที่ยังคงอยู่ มากกว่าจะเป็นปัจจัยเฉพาะในแต่ละประเทศ
- CBA ปรับมุมมองใหม่ โดยคาดว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 เนื่องจากมองว่าเศรษฐกิจขยายตัวใกล้ศักยภาพ ตลาดแรงงานยังตึงตัว และเงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ในระดับสูงเกินกว่าจะสนับสนุนการหยุดขึ้นดอกเบี้ยเป็นเวลานาน
- ขณะที่ NAB และ Citi มีมุมมองเข้มงวดมากกว่า โดยคาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยถึง 2 ครั้งในปี 2026 (เดือนกุมภาพันธ์และพฤษภาคม) จากแรงกดดันด้านต้นทุนที่ยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม ตลาดเงินยังคงให้น้ำหนักมากกว่า 70% ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกุมภาพันธ์ และยังไม่ได้สะท้อนการขึ้นดอกเบี้ยอย่างเต็มที่จนกว่าจะเป็นช่วงหลังของปี
- เงินเฟ้อราคาสินค้าอาหารของนิวซีแลนด์ปรับตัวลดลงในรายเดือน แม้ว่าในเชิงรายปีจะยังอยู่ในระดับสูง เนื่องจากอาหารมีสัดส่วนเกือบ 20% ของตะกร้า CPI แม้การปรับลดลงเพียงเล็กน้อยในรายเดือนก็สามารถช่วยกดเงินเฟ้อทั่วไปลงได้อย่างมีนัยสำคัญ
- ดัชนี PMI รวมแบบเร่งด่วนของออสเตรเลียในเดือนธันวาคมลดลงมาอยู่ที่ 51.1 จาก 52.6 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน แต่ยังคงอยู่เหนือระดับ 50 ที่บ่งชี้การขยายตัว ส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15 ติดต่อกัน ภาคบริการอ่อนแรงลง โดยดัชนีกิจกรรมภาคบริการลดลงมาอยู่ที่ 51.0 จาก 52.8 ท่ามกลางการส่งออกที่ชะลอตัวและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ขณะที่ภาคการผลิตยังดูมีเสถียรภาพมากกว่า
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Westpac–Melbourne Institute ของออสเตรเลียลดลง 9% มาอยู่ที่ 94.5 หักล้างการปรับขึ้นแรง 12.8% ในเดือนพฤศจิกายน และทำให้ระดับความเชื่อมั่นกลับลงมาต่ำกว่าระดับกลางที่ 100 อย่างชัดเจน
- ดัชนี PMI รวมแบบเร่งด่วนของญี่ปุ่นลดลงมาอยู่ที่ 51.5 จาก 52.0 แม้จะยังคงขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 แต่ในอัตราที่ชะลอลง ภาคบริการยังเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก โดยดัชนีกิจกรรมภาคบริการอยู่ที่ 52.5 (ลดลงจาก 53.2) ขณะที่ภาคการผลิตยังอยู่ในภาวะหดตัว แต่ปรับดีขึ้นมาอยู่ที่ 49.7 จาก 48.7 ซึ่งเป็นการหดตัวที่น้อยที่สุดในราว 18 เดือน และคำสั่งซื้อใหม่กลับมาเติบโตอีกครั้ง
- คณะกรรมาธิการการธนาคารของวุฒิสภาสหรัฐฯ ยืนยันว่าจะไม่พิจารณาร่างกฎหมายโครงสร้างตลาดคริปโทที่รอคอยมานานภายในปีนี้ ส่งผลให้ความคืบหน้าถูกเลื่อนไปอย่างเร็วที่สุดในช่วงต้นปี 2026
- กรุงวอชิงตันได้ระงับข้อตกลง Tech Prosperity Deal กับสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือหลักด้าน AI เทคโนโลยีควอนตัม และนิวเคลียร์ โดยใช้เป็นเครื่องมือต่อรองในการเจรจาเกี่ยวกับอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี
ตลาดเด่นรายวัน: NZDUSD
BREAKING: ธนาคารกลางสวีเดน (Riksbank) คงอัตราดอกเบี้ยตามคาด
📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ
สรุปข่าวเช้า