สรุปข่าวเช้า

- ฟิวเจอร์สของดัชนีหลักอยู่ในแดนบวก ฟื้นตัวจากแรงกดดันในช่วงการซื้อขายเมื่อวานนี้ ซึ่งเกิดจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาแบบผสมผสาน (US100: +0.35%, US500: +0.2%, EU50: +0.05%)
- โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศปิดล้อมเรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกคว่ำบาตรทั้งหมดที่เดินทางไปและกลับจากเวเนซุเอลา เขากล่าวหาว่ารัฐบาลนิโคลัส มาดูโร ขโมยทรัพย์สินของสหรัฐและใช้รายได้จากน้ำมันสนับสนุนการก่อการร้ายและอาชญากรรม พร้อมทั้งส่งสัญญาณเร่งกระบวนการเนรเทศแรงงานเวเนซุเอลา
- ตามรายงานของ The Wall Street Journal โดนัลด์ ทรัมป์ เตรียมสัมภาษณ์คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ สมาชิก FOMC ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง สำหรับตำแหน่งประธาน Fed วอลเลอร์ถือเป็นผู้สมัครอันดับสามที่มีโอกาสสืบทอดตำแหน่งพาวเวลล์ (รองจาก เควิน แฮสเซ็ตต์ และ เควิน วอร์ช) แม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากวอลล์สตรีท — ทั้งฟิวเจอร์สและดอลลาร์ปรับตัวแข็งขึ้นหลังรายงาน — แต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ไม่แน่นแฟ้นกับทรัมป์ทำให้โอกาสของเขาถูกมองว่าลดลงอย่างมาก
- Warner Bros. Discovery มีแผนที่จะปฏิเสธข้อเสนอซื้อกิจการจาก Paramount ซึ่งเป็นการตอบโต้ Netflix (premarket: WBD.US: -0.9%, NFLX.US: +1%, PSKY: -0.1%)
- ความเชื่อมั่นในตลาดเอเชียอยู่ในเกณฑ์บวกปานกลาง โดยดัชนีส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นจากการฟื้นตัวของกลุ่มเทคโนโลยี แต่การขึ้นถูกจำกัดด้วยความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ หลังข้อมูล NFP และยอดขายปลีกเมื่อวานนี้ รวมทั้งความระมัดระวังก่อนการประกาศดัชนีเงินเฟ้อสำคัญ CHN.cash และ HK.cash เป็นผู้นำการปรับตัวขึ้น (เพิ่มขึ้น 0.8% และ 0.6% ตามลำดับ) หลังจากปรับตัวลดลงสามวันติดต่อกัน JP225 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย (+0.1%) ส่วน AU200.cash อยู่ในกรอบแบน แสดงถึงความต้องการความเสี่ยงที่จำกัด
- ญี่ปุ่นบันทึกดุลการค้าขาดดุลเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนมิถุนายนในเดือนพฤศจิกายน อยู่ที่ 322.2 พันล้านเยน (คาดการณ์: 71.2 พันล้านเยน; ก่อนหน้า: -226.1 พันล้านเยน) การส่งออกเติบโต (+6.1%) ได้รับแรงหนุนจากค่าเยนอ่อน ความต้องการสหรัฐฟื้นตัว และอัตราภาษีต่ำกว่าคาด ขณะที่การนำเข้าสะดุด (+1.3%) สะท้อนความต้องการภายในประเทศที่อ่อนแอ นอกจากนี้ คำสั่งซื้อเครื่องจักรหลักเพิ่มขึ้นเหนือความคาดหมายมากที่สุดตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 (+12.5% เทียบกับคาดการณ์ 3.6%, ก่อนหน้า 11.6%) ส่งสัญญาณการลงทุนในทุนของบริษัทญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้น
- ผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์คนใหม่ แอนนา เบรแมน กล่าวว่าเธอจะใช้เครื่องมือทั้งหมดที่มี — รวมถึงข้อจำกัด LTV และ DTI — หากจำเป็นเพื่อควบคุมภาวะฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์หรือบรรเทาความเสี่ยงจากภาวะชะลอตัว เธอยังเน้นถึงความสำคัญของความโปร่งใส โดยระบุว่าตลาดตอบสนองแรงกว่าที่คาดกับการตัดสินใจล่าสุดของ RBNZ และยังคงมีความเป็นไปได้ของการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม
- ในตลาด FX ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) ฟื้นตัว 0.2% หลังจากหลุดต่ำสุดตั้งแต่เดือนตุลาคมชั่วคราว โดยได้รับแรงหนุนจากรายงาน WSJ เกี่ยวกับวอลเลอร์ ค่าเยนญี่ปุ่นกำลังปรับตัวหลังจากแข็งค่าต่อสกุลเงิน G10 ส่วนใหญ่ (USDJPY: +0.4%, EURJPY: +0.2%) ขณะที่ EURUSD ลดลง 0.2% อยู่ที่ 1.172
- ราคาน้ำมันดิบเบรนท์และ WTI ฟื้นตัวประมาณ 1.2% จากจุดต่ำสุดในรอบ 4 ปีที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ ได้รับแรงหนุนจากการปิดล้อมเรือบรรทุกน้ำมันไปและกลับจากเวเนซุเอลา ขณะที่ก๊าซธรรมชาติมีการซื้อขายแบบนิ่ง
- เงิน (Silver) กลับมาปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง เพิ่มอีก 3.7% ไปแตะระดับสูงสุดใหม่ใกล้ 66 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทองคำขึ้น 0.6% อยู่ที่ 4,330 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่แพลตตินั่มก็ทะยานขึ้นเช่นกัน +3.6%
- สกุลเงินดิจิทัลยังครองด้วยความกังวล Bitcoin ลดลง 1.1% อยู่ที่ 86,880 ดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum ลดลง 0.6% อยู่ที่ 2,940 ดอลลาร์
