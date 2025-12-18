สรุปข่าวเช้า

📊 ภาพรวมตลาดเอเชีย-แปซิฟิก: ตลาดเปิดในบรรยากาศ ผสมปนกัน แต่ดีกว่าปิดตลาดวอลล์สตรีทเมื่อวานอย่างชัดเจน
-
ดัชนีจีน ปรับตัวขึ้น 0.10–0.40%
-
ดัชนีญี่ปุ่น JP225 -0.20%
-
ดัชนีสิงคโปร์ SG20cash +0.07%
หุ้นสหรัฐฯ:
-
ความเชื่อมั่นในวอลล์สตรีทปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยหลังรายงานผลประกอบการของ Micron
-
หุ้นพุ่ง +8% หลังปิดตลาด
-
Guidance ใหม่ของ Micron ประเมิน EPS Q2 ปรับแล้ว 8.42 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงเกือบสองเท่าของที่คาดการณ์
-
Micron ยืนยันตลาดหน่วยความจำยังคง ขาดแคลน และความต้องการศูนย์ข้อมูล AI พุ่งสูง ทำให้ราคาปรับตัวสูง
-
บริษัทเตือนว่า ตลาดยังคงอุปทานไม่เพียงพออย่างน้อยจนถึงปี 2026 และลูกค้าหลายรายได้รับหน่วยความจำน้อยกว่าที่สั่ง
-
บริษัทกำลังเจรจาสัญญาระยะยาวหลายปี เพิ่ม CapEx ปี 2026 เป็น 20 พันล้านดอลลาร์ และปรับโครงสร้างการดำเนินงาน
ค่าเงิน:
-
เยนยังคงเป็นหนึ่งในสกุลเงิน G10 ที่อ่อนค่า
-
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี Kihara ย้ำว่าหน่วยงานกำกับ “ติดตามใกล้ชิด” ทั้ง FX และอัตราผลตอบแทนระยะยาว แต่ไม่ได้ส่งสัญญาณเตือนแรงหรือบ่งชี้การเข้าแทรกแซง
เศรษฐกิจภูมิภาค:
-
GDP นิวซีแลนด์ Q3 สูงกว่าคาด:
-
ผลผลิต GDP +1.1% q/q (คาด +0.9%)
-
การใช้จ่าย GDP +1.3% q/q
-
-
การฟื้นตัวกว้างขวางจากการลงทุน แต่ การบริโภคภาคครัวเรือนยังอ่อนตัว
-
เทียบปีต่อปี ผลผลิตยังต่ำกว่าปีที่แล้ว 0.5% → การฟื้นตัวยังไม่สมบูรณ์
ข่าวการเมืองสหรัฐฯ:
-
ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศ “เงินปันผลนักรบ” ครั้งเดียว 1,776 ดอลลาร์ สำหรับเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ประจำการ ~1.4 ล้านคน รวมมูลค่า ~2.5 พันล้านดอลลาร์ มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจจำกัด แต่มีสัญลักษณ์ทางการเมืองชัดเจน
-
วอชิงตันอนุมัติ แพ็กเกจอาวุธ 10+ พันล้านดอลลาร์ ให้ไต้หวัน รวม HIMARS 82 ชุด, ATACMS 420 ลูก, ปืนใหญ่ติดตั้งเอง ~4 พันล้านดอลลาร์ และโดรน >1 พันล้านดอลลาร์ → เพิ่มศักยภาพการโจมตีระยะไกลของไต้หวันอย่างมาก ซึ่งคาดว่าจะกระตุ้นปฏิกิริยาแรงจากปักกิ่งและเพิ่มความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ–จีน
นโยบายการเงิน:
-
ธนาคารอังกฤษ (BOE) จะประกาศอัตราดอกเบี้ยวันนี้ คาด ลด 25 bp เหลือ 3.75%
-
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คาดคงอัตราดอกเบี้ยและสัญญาณว่า เฟสหลักของวงจรผ่อนคลายใกล้เสร็จสิ้น
คริปโต & ตลาดดิจิทัล:
-
Coinbase ประกาศขยายแพลตฟอร์มครั้งใหญ่:
-
เพิ่มการซื้อขายหุ้นและ ETF ไม่มีค่าคอมมิชชั่นในสหรัฐฯ
-
ผสานตลาด prediction และ derivatives ขนานกับคริปโต
-
วางแผน tokenized stocks และการซื้อขาย 24/7 เป็นส่วนหนึ่งของการดิจิทัลตลาดแบบ on-chain
-
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ยอดขายปลีกจากแคนาดา; ข้อมูล UoM จากสหรัฐอเมริกา
JPY – ตลาดระงับหายใจก่อนการประชุม BoJ
ECB conference (LIVE)
BREAKING: EURUSD พุ่งขึ้นหลังตัวเลข US CPI ต่ำกว่าคาด 📌