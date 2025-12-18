อ่านเพิ่มเติม
16:10 · 18 ธันวาคม 2025

สรุปข่าวเช้า

📊 ภาพรวมตลาดเอเชีย-แปซิฟิก: ตลาดเปิดในบรรยากาศ ผสมปนกัน แต่ดีกว่าปิดตลาดวอลล์สตรีทเมื่อวานอย่างชัดเจน

  • ดัชนีจีน ปรับตัวขึ้น 0.10–0.40%

  • ดัชนีญี่ปุ่น JP225 -0.20%

  • ดัชนีสิงคโปร์ SG20cash +0.07%

หุ้นสหรัฐฯ:

  • ความเชื่อมั่นในวอลล์สตรีทปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยหลังรายงานผลประกอบการของ Micron

  • หุ้นพุ่ง +8% หลังปิดตลาด

  • Guidance ใหม่ของ Micron ประเมิน EPS Q2 ปรับแล้ว 8.42 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงเกือบสองเท่าของที่คาดการณ์

  • Micron ยืนยันตลาดหน่วยความจำยังคง ขาดแคลน และความต้องการศูนย์ข้อมูล AI พุ่งสูง ทำให้ราคาปรับตัวสูง

  • บริษัทเตือนว่า ตลาดยังคงอุปทานไม่เพียงพออย่างน้อยจนถึงปี 2026 และลูกค้าหลายรายได้รับหน่วยความจำน้อยกว่าที่สั่ง

  • บริษัทกำลังเจรจาสัญญาระยะยาวหลายปี เพิ่ม CapEx ปี 2026 เป็น 20 พันล้านดอลลาร์ และปรับโครงสร้างการดำเนินงาน

ค่าเงิน:

  • เยนยังคงเป็นหนึ่งในสกุลเงิน G10 ที่อ่อนค่า

  • เลขาธิการคณะรัฐมนตรี Kihara ย้ำว่าหน่วยงานกำกับ “ติดตามใกล้ชิด” ทั้ง FX และอัตราผลตอบแทนระยะยาว แต่ไม่ได้ส่งสัญญาณเตือนแรงหรือบ่งชี้การเข้าแทรกแซง

เศรษฐกิจภูมิภาค:

  • GDP นิวซีแลนด์ Q3 สูงกว่าคาด:

    • ผลผลิต GDP +1.1% q/q (คาด +0.9%)

    • การใช้จ่าย GDP +1.3% q/q

  • การฟื้นตัวกว้างขวางจากการลงทุน แต่ การบริโภคภาคครัวเรือนยังอ่อนตัว

  • เทียบปีต่อปี ผลผลิตยังต่ำกว่าปีที่แล้ว 0.5% → การฟื้นตัวยังไม่สมบูรณ์

ข่าวการเมืองสหรัฐฯ:

  • ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศ “เงินปันผลนักรบ” ครั้งเดียว 1,776 ดอลลาร์ สำหรับเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ประจำการ ~1.4 ล้านคน รวมมูลค่า ~2.5 พันล้านดอลลาร์ มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจจำกัด แต่มีสัญลักษณ์ทางการเมืองชัดเจน

  • วอชิงตันอนุมัติ แพ็กเกจอาวุธ 10+ พันล้านดอลลาร์ ให้ไต้หวัน รวม HIMARS 82 ชุด, ATACMS 420 ลูก, ปืนใหญ่ติดตั้งเอง ~4 พันล้านดอลลาร์ และโดรน >1 พันล้านดอลลาร์ → เพิ่มศักยภาพการโจมตีระยะไกลของไต้หวันอย่างมาก ซึ่งคาดว่าจะกระตุ้นปฏิกิริยาแรงจากปักกิ่งและเพิ่มความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ–จีน

นโยบายการเงิน:

  • ธนาคารอังกฤษ (BOE) จะประกาศอัตราดอกเบี้ยวันนี้ คาด ลด 25 bp เหลือ 3.75%

  • ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คาดคงอัตราดอกเบี้ยและสัญญาณว่า เฟสหลักของวงจรผ่อนคลายใกล้เสร็จสิ้น

คริปโต & ตลาดดิจิทัล:

  • Coinbase ประกาศขยายแพลตฟอร์มครั้งใหญ่:

    • เพิ่มการซื้อขายหุ้นและ ETF ไม่มีค่าคอมมิชชั่นในสหรัฐฯ

    • ผสานตลาด prediction และ derivatives ขนานกับคริปโต

    • วางแผน tokenized stocks และการซื้อขาย 24/7 เป็นส่วนหนึ่งของการดิจิทัลตลาดแบบ on-chain

19 ธันวาคม 2025, 16:19

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ยอดขายปลีกจากแคนาดา; ข้อมูล UoM จากสหรัฐอเมริกา
19 ธันวาคม 2025, 08:59

JPY – ตลาดระงับหายใจก่อนการประชุม BoJ
19 ธันวาคม 2025, 08:46

ECB conference (LIVE)
19 ธันวาคม 2025, 08:44

BREAKING: EURUSD พุ่งขึ้นหลังตัวเลข US CPI ต่ำกว่าคาด 📌

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก