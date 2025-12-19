สรุปข่าวเช้า

แหล่งที่มา: BoJ
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 25 basis points สู่ระดับ 0.75% ซึ่งถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1995 การตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ จึงทำให้เงินเยนญี่ปุ่นตอบสนองค่อนข้างจำกัด อย่างไรก็ตาม ค่าเงินเยนกลับอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ทันทีหลังการประกาศ โดยคู่ USDJPY ปรับขึ้นมาเคลื่อนไหวบริเวณ 156.00 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม ขณะเดียวกัน สัญญา JP225 ปรับตัวขึ้น +0.85%
BoJ ระบุในแถลงการณ์ว่า อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงยังคงอยู่ในระดับ ติดลบอย่างมีนัยสำคัญ และสภาพแวดล้อมทางการเงินที่เอื้ออำนวยจะยังคงสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่งต่อไป
ข้อมูลเงินเฟ้อทั่วประเทศญี่ปุ่นเดือนพฤศจิกายนสะท้อนแรงกดดันด้านราคาที่ยังคงอยู่ ส่งเสริมความคาดหวังว่า BoJ จะเดินหน้าปรับนโยบายการเงินแบบค่อยเป็นค่อยไป โดย ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 3.0% YoY สอดคล้องกับที่ตลาดคาด และยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ BoJ ต่อเนื่องอีกเดือนหนึ่ง ดัชนีดังกล่าวไม่รวมราคาอาหารสด แต่รวมพลังงาน ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญของเงินเฟ้อพื้นฐาน
การตัดสินใจครั้งนี้เป็น เอกฉันท์ แม้ในแถลงการณ์จะสะท้อนมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อ โดย BoJ ย้ำว่าจะ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป หากเศรษฐกิจและระดับราคาพัฒนาไปตามประมาณการ
ผู้ว่าการ BoJ คาซึโอะ อูเอดะ มีกำหนดแถลงข่าวเวลา 07:30 น. เพื่ออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งนี้
ในเวลาเดียวกัน รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของทรัมป์เริ่มทบทวนมาตรการเพื่อเปิดทางให้ Nvidia สามารถขายชิป H200 ขั้นสูงให้จีนได้ โดยรัฐบาลสหรัฐจะได้รับส่วนแบ่ง 25% ของรายได้จากการขาย เพื่อลดแรงจูงใจของจีนในการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยตนเอง การตัดสินใจนี้ถือเป็นการเปลี่ยนทิศทางจากข้อจำกัดการส่งออกเดิม และมีเป้าหมายเพื่อรักษาความได้เปรียบทางเทคโนโลยีของสหรัฐ
สัญญาฟิวเจอร์สสะท้อนบรรยากาศเชิงบวกในตลาดวันนี้ โดยดัชนียุโรปและสหรัฐปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
-
DE40 +0.6%
-
US100 +0.28%
ตลาดโลหะมีค่ามีทิศทางผสมผสาน โดย ทองคำ (GOLD) ปรับลดลง -0.15% ขณะที่ เงิน (SILVER) กลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นอีกครั้ง
ด้านสินทรัพย์ดิจิทัล Bitcoin ฟื้นตัว โดยราคาปรับเพิ่มขึ้น +1.66%
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ยอดขายปลีกจากแคนาดา; ข้อมูล UoM จากสหรัฐอเมริกา
BREAKING: ยอดค้าปลีกสหราชอาณาจักรต่ำกว่าคาด กดดัน GBPUSD อ่อนค่าลง
การแถลงข่าวของผู้ว่าการ BoJ คาซึโอะ อูเอดะ (LIVE)
ข่าวเด่นวันนี้