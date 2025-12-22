สรุปข่าวเช้า

-
สัญญาฟิวเจอร์สชี้ไปที่มุมมองค่อนข้างเป็นบวกสำหรับการซื้อขายในตลาดหุ้นโลกวันนี้ ดัชนีเอเชียปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยสัญญา JP225 ขยายการฟื้นตัวที่เริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ล่าสุด JP225 บวก 0.25% ขณะที่ US100 เพิ่มขึ้น 0.4% ส่วนดัชนีเยอรมนี DE40 กลับลดลงเกือบ 0.1%
-
คู่เงิน USD/JPY อ่อนตัวลงจากจุดสูงสุดช่วงเช้าที่ราว 157.75 มาที่ระดับต่ำแถว 157.25 โดยแรงซื้อเงินเยนได้รับแรงหนุนจากการแทรกแซงด้วยวาจาของ อัตสึชิ มิมูระ หัวหน้าผู้แทนด้านอัตราแลกเปลี่ยนของญี่ปุ่น ซึ่งเตือนถึงการเคลื่อนไหวที่ “ฝ่ายเดียวและรุนแรง” และระบุว่าจะมี “มาตรการที่เหมาะสม” เพื่อตอบโต้ความผันผวนที่มากเกินไป
-
นอกจากนี้ ยังเห็นการฟื้นตัวที่ชัดเจนของ AUD และ NZD ขณะที่ความอ่อนแอยังคงครอบงำฝั่งดอลลาร์สหรัฐและยูโร คู่เงิน EURUSD ทดสอบแนวรับบริเวณ 1.1700 อีกครั้งในวันนี้ แต่แรงซื้อช่วยสกัดการปรับลงไว้ได้
-
จีนคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกัน แม้ข้อมูลเศรษฐกิจจะอ่อนแอ โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะ 1 ปี และ 5 ปี ยังคงอยู่ที่ 3% และ 3.5% ตามลำดับ อัตรา 1 ปีเป็นเกณฑ์สำหรับสินเชื่อใหม่ ส่วนอัตรา 5 ปีส่งผลต่อดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจจีนเดือนพฤศจิกายนที่ไม่น่าพอใจ
-
ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นเกือบ 1.1% ในวันนี้ จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการที่สหรัฐยึดเรือบรรทุกน้ำมันของเวเนซุเอลาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องระหว่างอิสราเอลและอิหร่านก็ช่วยหนุนให้พรีเมียมความเสี่ยงในราคาน้ำมันกลับมาเล็กน้อย
-
เงิน (Silver) ยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่งในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว โดยเพิ่มขึ้นราว 3% ในวันนี้เพียงวันเดียว ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่มากกว่า 69 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ ทองคำ ก็ปรับขึ้นเช่นกัน กลับมายืนเหนือ 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และทะลุระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
-
ไม่เพียงเท่านั้น โลหะมีค่าอื่น ๆ ก็ปรับขึ้นแรงเช่นกัน โดย แพลทินัม และ พัลลาเดียม เพิ่มขึ้นราว 4% และ 5% ตามลำดับ การเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมที่ดำเนินมาต่อเนื่องหลายสัปดาห์ หรือยาวนานกว่านั้น
-
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีก็เริ่มฟื้นตัวเช่นกัน โดย Bitcoin ปรับขึ้นเกือบ 0.5% ในวันนี้ และ Ethereum เพิ่มขึ้นราว 1%
ตลาดเด่นวันนี้: USDJPY
สรุปข่าวเช้า
Daily Summary: Holiday Commodity Fever
Novo Nordisk – จากความเสี่ยงสู่โอกาส