15:44 · 24 ธันวาคม 2025

สรุปข่าวเช้า

  • ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกเล็กน้อย โดย Nasdaq100 ปรับขึ้น 0.5% ขณะที่ S&P 500 ทำจุดปิดสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่ระดับ 6,909 จุด เพิ่มขึ้น 0.4%

    บรรยากาศการซื้อขายในช่วงตลาดเอเชียค่อนข้างผสมผสาน ดัชนีหุ้นจีนได้แรงหนุนจากข้อมูล GDP สหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง โดย Shanghai Composite ปรับขึ้น 0.3% และ Hang Seng เพิ่มขึ้นจำกัดที่ 0.2% เช่นเดียวกับอินเดียที่ Nifty50 ขยับขึ้น 0.2%

    ในทางตรงกันข้าม ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ KOSPI ลดลง 0.2% ส่วน ASX200 ของออสเตรเลียปรับตัวลง 0.4% ขณะที่ญี่ปุ่น Nikkei 225 ทรงตัวหลังการเผยแพร่รายงานการประชุม BOJ แต่ดัชนี TOPIX ที่ครอบคลุมกว่าลดลง 0.4%

    ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินเดือนพฤศจิกายน โดยระบุว่า

  • เศรษฐกิจยังเติบโตในระดับปานกลาง เงินเฟ้อ CPI อยู่ใกล้ 3% และค่าจ้างยังขยายตัว แต่มีสัญญาณเงินเฟ้อชะลอลงต่ำกว่า 2% และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงยังติดลบ

  • BOJ ยืนยันแนวทาง “ปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องและค่อย ๆ ลดระดับการผ่อนคลาย” โดยเน้นการตัดสินใจตามข้อมูลเศรษฐกิจและความเสี่ยงจากภายนอก

  • การปรับขึ้นค่าจ้างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จะช่วยยืนยันว่าเป้าหมายเงินเฟ้อบรรลุผล และเปิดทางให้ใช้นโยบายตึงตัวมากขึ้น

  • คณะกรรมการส่วนใหญ่ยังชะลอการดำเนินการ เนื่องจากความไม่แน่นอนจากภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ นโยบายการคลังใหม่ของโตเกียว และ CPI ที่ยังไม่ยืนเหนือ 2% อย่างถาวร

  • เสียงส่วนน้อยสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยทันทีสู่ราว 0.75% โดยมองว่าภาวะเงินฝืดสิ้นสุดลงแล้ว และความเสี่ยงเงินเฟ้อยังคงอยู่ด้านขาขึ้น

  • ตลาดมองรายงานดังกล่าวเป็นการย้ำจุดยืนเชิงกลางของ BOJ และยังคงให้ความเชื่อมั่นต่อเส้นทางการทำให้นโยบายกลับสู่ภาวะปกติ ค่าเงินเยนทรงตัวหลังแข็งค่ามาหลายวัน โดย USDJPY เคลื่อนไหวแถว 155.7

    เงินวอนเกาหลีใต้แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ราว 2% เทียบดอลลาร์ หลังถ้อยแถลงของรัฐมนตรีคลังเกี่ยวกับแผนปฏิรูป ขณะที่เงินรูปีอินเดียและเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นเช่นกัน

    ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ทองแดงทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยสัญญาปรับขึ้น 1.3%

    สำหรับตลาดตะวันตก คาดว่าความผันผวนจะลดลงอย่างมากในช่วงวันหยุด โดยตลาดหุ้นเยอรมนี โปแลนด์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ และกลุ่มสแกนดิเนเวียปิดทำการ ขณะที่ตลาดสเปน ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ จะปิดเร็วกว่าปกติ

24 ธันวาคม 2025, 15:45

24 ธันวาคม 2025, 08:47

24 ธันวาคม 2025, 08:46

24 ธันวาคม 2025, 08:38

