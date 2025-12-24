สรุปข่าวเช้า

-
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกเล็กน้อย โดย Nasdaq100 ปรับขึ้น 0.5% ขณะที่ S&P 500 ทำจุดปิดสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่ระดับ 6,909 จุด เพิ่มขึ้น 0.4%
บรรยากาศการซื้อขายในช่วงตลาดเอเชียค่อนข้างผสมผสาน ดัชนีหุ้นจีนได้แรงหนุนจากข้อมูล GDP สหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง โดย Shanghai Composite ปรับขึ้น 0.3% และ Hang Seng เพิ่มขึ้นจำกัดที่ 0.2% เช่นเดียวกับอินเดียที่ Nifty50 ขยับขึ้น 0.2%
ในทางตรงกันข้าม ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ KOSPI ลดลง 0.2% ส่วน ASX200 ของออสเตรเลียปรับตัวลง 0.4% ขณะที่ญี่ปุ่น Nikkei 225 ทรงตัวหลังการเผยแพร่รายงานการประชุม BOJ แต่ดัชนี TOPIX ที่ครอบคลุมกว่าลดลง 0.4%
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินเดือนพฤศจิกายน โดยระบุว่า
-
เศรษฐกิจยังเติบโตในระดับปานกลาง เงินเฟ้อ CPI อยู่ใกล้ 3% และค่าจ้างยังขยายตัว แต่มีสัญญาณเงินเฟ้อชะลอลงต่ำกว่า 2% และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงยังติดลบ
-
BOJ ยืนยันแนวทาง “ปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องและค่อย ๆ ลดระดับการผ่อนคลาย” โดยเน้นการตัดสินใจตามข้อมูลเศรษฐกิจและความเสี่ยงจากภายนอก
-
การปรับขึ้นค่าจ้างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จะช่วยยืนยันว่าเป้าหมายเงินเฟ้อบรรลุผล และเปิดทางให้ใช้นโยบายตึงตัวมากขึ้น
-
คณะกรรมการส่วนใหญ่ยังชะลอการดำเนินการ เนื่องจากความไม่แน่นอนจากภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ นโยบายการคลังใหม่ของโตเกียว และ CPI ที่ยังไม่ยืนเหนือ 2% อย่างถาวร
-
เสียงส่วนน้อยสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยทันทีสู่ราว 0.75% โดยมองว่าภาวะเงินฝืดสิ้นสุดลงแล้ว และความเสี่ยงเงินเฟ้อยังคงอยู่ด้านขาขึ้น
-
ตลาดมองรายงานดังกล่าวเป็นการย้ำจุดยืนเชิงกลางของ BOJ และยังคงให้ความเชื่อมั่นต่อเส้นทางการทำให้นโยบายกลับสู่ภาวะปกติ ค่าเงินเยนทรงตัวหลังแข็งค่ามาหลายวัน โดย USDJPY เคลื่อนไหวแถว 155.7
เงินวอนเกาหลีใต้แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ราว 2% เทียบดอลลาร์ หลังถ้อยแถลงของรัฐมนตรีคลังเกี่ยวกับแผนปฏิรูป ขณะที่เงินรูปีอินเดียและเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นเช่นกัน
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ทองแดงทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยสัญญาปรับขึ้น 1.3%
สำหรับตลาดตะวันตก คาดว่าความผันผวนจะลดลงอย่างมากในช่วงวันหยุด โดยตลาดหุ้นเยอรมนี โปแลนด์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ และกลุ่มสแกนดิเนเวียปิดทำการ ขณะที่ตลาดสเปน ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ จะปิดเร็วกว่าปกติ
ตลาดเด่นวันนี้: USDJPY
Daily Summary: Holiday Commodity Fever
Novo Nordisk – จากความเสี่ยงสู่โอกาส
BREAKING: ดัชนี ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CB Consumer Sentiment) ของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าที่คาด! 🔥📉