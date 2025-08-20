อ่านเพิ่มเติม

สรุปข่าวเช้า

14:05 20 สิงหาคม 2025
  • ดัชนี Nasdaq 100 ร่วงสูงสุดถึง 1.4% เมื่อวานนี้ ถือเป็นการปรับตัวลงครั้งที่สองรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เซอร์ไพรส์ภาษีในเดือนเมษายน โดย Nvidia เป็นตัวฉุดการปรับตัวลง ความอ่อนแอของหุ้นขนาดใหญ่บดบังผลกำไรในกว่า 350 หุ้นของ S&P 500
  • วันนี้ ความเชื่อมั่นในตลาดฟิวเจอร์สวอลล์สตรีทก็อ่อนตัวเช่นกัน โดย US100, US500 และ US30 ปรับตัวลง 0.3–0.4%
  • ไม่ใช่เพียงสหรัฐฯ แต่บรรยากาศในยุโรปก็ต่างกันเล็กน้อย โดยฟิวเจอร์สของดัชนีใหญ่ๆ เช่น DE40 และ UK100 ปรับตัวลงเล็กน้อย ตลาดรอตัวเลขประชุม FOMC ของสหรัฐฯ (18.00 GMT) และตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายของยูโรโซน (09.00 GMT) รวมถึงคำพูดของสมาชิก Fed Waller และ Bostic
  • ธนาคารกลางจีน (PBoC) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3.5% ตามคาด ฟิวเจอร์สของดัชนีจีน HK.cash และ CHN.cash ปรับตัวขึ้นเกือบ 0.5% วันนี้
  • คู่สกุลเงิน EURUSD ปรับตัวลงเกือบ 0.1% ในตลาดฟอเร็กซ์ คู่ที่มีความผันผวนสูงสุดวันนี้คือ NZDUSD ร่วง 1% หลัง RBNZ ลดดอกเบี้ยสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี สัญญาณว่านโยบายการเงินอาจผ่อนคลายเพิ่มเติม ‘Kiwi’ อ่อนค่าในวันนี้
  • ในตลาดพันธบัตร พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน Fed Powell ในงาน Jackson Hole วันศุกร์ โดยผลตอบแทน 10 ปีลดลง 3 จุดพื้นฐาน สู่ 4.31%
  • S&P Global Ratings ระบุว่า รายได้จากภาษีศุลกากรอาจช่วยบรรเทาผลกระทบจากการลดภาษีและปกป้องอันดับเครดิตของประเทศ
  • ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น 0.5% วันนี้ หลังจากวานนี้อ่อนตัวและรายงาน API สหรัฐฯ ออกมาที่ -2.4 ล้านบาร์เรล เทียบกับคาดการณ์ -1.2 ล้าน และก่อนหน้า 1.5 ล้าน บัญชีสต็อกน้ำมันเบนซินลดลง 1 ล้านบาร์เรล เทียบกับก่อนหน้า 1.8 ล้าน
  • ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ร่วงเกือบ 0.5%
  • Bitcoin พยายามทรงตัวหลังการขายวานนี้ อยู่ใกล้ 113,600 USD แต่ความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตโดยรวมยังอ่อนแอ โดย Ethereum อยู่ที่ 4,180 USD เทียบกับกว่า 4,700 USD เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ความผันผวนของโลหะมีค่าและโลหะอุตสาหกรรมอยู่ในระดับต่ำในช่วงเช้า
หุ้น:
ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

 17:14

 13:14

