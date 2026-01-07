สรุปข่าวเช้า

- US index futures เคลื่อนไหวทรงตัวเป็นส่วนใหญ่ สะท้อนความระมัดระวังของนักลงทุนก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญวันนี้ (JOLTS job openings และ ISM Services PMI)
- ความเคลื่อนไหวที่โดดเด่นอยู่ที่ Russell 2000 ซึ่งกลับขึ้นมาเหนือระดับจิตวิทยา 2,600 จุด (US2000: +0.15%) ขณะที่ Nasdaq 100 ปรับลง 0.2%
- ในโพสต์บนโซเชียลมีเดีย โดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า รัฐบาลชั่วคราวของเวเนซุเอลาจะโอนน้ำมันที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรจำนวน 30–50 ล้านบาร์เรล ให้สหรัฐฯ เพื่อนำไปขายในราคาตลาด โดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้สั่งการให้รัฐมนตรีพลังงาน Chris Wright ดำเนินการทันที
- ราคาน้ำมันปรับตัวลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน (Brent: -0.8%, WTI: -1.2%)
- ตลาดหุ้น เอเชีย–แปซิฟิก กำลังเข้าสู่ช่วงปรับฐาน หลังจากเริ่มต้นปีด้วยสถิติสูงสุดจากแรงหนุนหุ้น AI และเทคโนโลยี
- การปรับลงมากที่สุดอยู่ที่ จีน (CHN.cash: -1.25%) และ ฮ่องกง (HK.cash: -1%) ขณะที่ ญี่ปุ่น (JP225: -0.3%) และ ออสเตรเลีย (AU200.cash: -0.3%) ปรับลงเล็กน้อย
- เงินเฟ้อ CPI ของออสเตรเลีย อยู่ที่ 3.4% ในเดือนพฤศจิกายน ลดลงจาก 3.8% ในเดือนตุลาคม แรงกดดันเงินเฟ้อลดลงทั้งในหมวดสินค้าและบริการ จากการชะลอตัวของราคาพลังงานและการท่องเที่ยว โดยที่อยู่อาศัย อาหาร และการขนส่งเป็นปัจจัยหลัก
- แม้ CPI ออกมาต่ำกว่าคาด แต่ AUDUSD (+0.17%) ยังคงปรับขึ้น หนุนโดยเงินเฟ้อพื้นฐานที่ยังเหนียวตัว ระดับเงินเฟ้อที่ยังสูงกว่าเป้าหมาย RBA และน้ำหนักของข้อมูลรายเดือนที่น้อยกว่ารายไตรมาส
- กิจกรรมภาคบริการของ ญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคม แต่เป็นอัตราขยายตัวที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
- ดัชนี Services PMI ลดลงมากกว่าคาดสู่ 51.6 จาก 53.2 ในเดือนพฤศจิกายน (คาดการณ์: 52.5) การเติบโตของคำสั่งซื้อใหม่ชะลอลง แม้อุปสงค์ส่งออกดีขึ้น
- การจ้างงานเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดนับตั้งแต่กลางปี 2023 ขณะที่ต้นทุนและราคาปรับขึ้นแรง ความเชื่อมั่นทางธุรกิจยังอยู่ในระดับสูงในเชิงประวัติศาสตร์ เพิ่มความคาดหวังด้านการลงทุน และเพิ่มแรงกดดันต่อ BoJ ส่งผลหนุนเงินเยน (USDJPY: -0.2%)
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 30 วัน (USDIDX: -0.07%) แม้ความผันผวนในตลาด FX ยังอยู่ในระดับต่ำ
- วันนี้ AUD และ JPY แข็งค่าที่สุดในกลุ่ม G10 จากแรงหนุนข้อมูลเศรษฐกิจ ขณะที่ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ อ่อนค่าที่สุด (NZDUSD: -0.1%, NZDJPY: -0.25%, AUDNZD: +0.25%)
- EURUSD รีบาวด์เล็กน้อย 0.05% หลังร่วงลงสู่ 1.169 เมื่อวานนี้
- โลหะมีค่า กำลังเผชิญการปรับฐานแรงหลังการปรับขึ้นก่อนหน้า
- PLATINUM ร่วงแรงที่สุด (-7.40%), GOLD ลดลง 1.05% สู่ 4,446 ดอลลาร์/ออนซ์, และ SILVER ลดลง 3.5% สู่ 78.34 ดอลลาร์/ออนซ์
- คริปโตเคอร์เรนซี ยังคงมีมุมมองเชิงลบปานกลาง
- Bitcoin ลดลง 0.7% สู่ 92,750 ดอลลาร์ และ Ethereum ลดลง 0.85% สู่ 3,252 ดอลลาร์
Chart of the Day: การฟื้นตัวของ เงินคำเงิน (Silver) กำลังเผชิญแรงขายจากกองทุน BCOM 🚨
สรุปข่าวเช้า
