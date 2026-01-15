สรุปข่าวเช้า

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวหลังปรับตัวลดลงสองวัน ขานรับผลประกอบการล่าสุดของ TSMC
ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เริ่มฟื้นตัวหลังจากปรับตัวลดลงสองวัน โดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการของ TSMC ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับยักษ์ใหญ่ด้าน AI อย่าง Nvidia และ AMD
ฟิวเจอร์ส Nasdaq นำการปรับตัวขึ้น (US100: +0.3%) ตามด้วย Russell 2000 (US2000: +0.25%) S&P 500 (US500: +0.15%) และ Dow Jones (US30: +0.1%)
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ Scott Bessent แสดงความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของคู่สกุลเงิน USD/JPY ในการประชุมกับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น โดยเรียกร้องให้มีนโยบายการเงินและการสื่อสารที่สอดคล้องกัน
ความเคลื่อนไหวในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
-
ญี่ปุ่น Nikkei 225 ปรับตัวลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของเมื่อวาน (-0.9%) หลังความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากรัฐบาลลดลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวขึ้น
-
ตลาดเทคโนโลยีในจีนถูกกดดันเล็กน้อยจากความระมัดระวังรอผลประกอบการ TSMC (CHN.cash: -0.2%)
-
ขณะที่เกาหลีใต้ Kospi เพิ่มขึ้น 1.3% และออสเตรเลีย AU200.cash ปรับขึ้น 0.3%
ผลประกอบการ TSMC
-
กำไรสุทธิไตรมาส 4 ทำสถิติใหม่ เพิ่มขึ้น 35% จากความต้องการชิป AI และคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง ทำได้สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด
-
รายได้รวมเกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวันครั้งแรก โดยชิปขั้นสูงต่ำกว่า 7 นาโนเมตรคิดเป็น 77% ของยอดขาย
-
การเติบโตขับเคลื่อนโดยลูกค้าหลักอย่าง Nvidia และ AMD และโดยการขยายตัวของตลาด AI
-
TSMC กำลังเร่งกำลังการผลิตชิป 2 นาโนเมตร รองรับแนวโน้มปี 2026 แม้ความต้องการสมาร์ทโฟนอาจจำกัดการเติบโต
จีนวางมาตรการจำกัดการซื้อชิป AI ขั้นสูงจากต่างประเทศ
-
Reuters รายงานว่าจีนกำลังทำกฎจำกัดจำนวนชิป AI ขั้นสูงที่บริษัทในประเทศสามารถซื้อจากผู้ผลิตต่างชาติ เช่น Nvidia
-
มาตรการคาดว่าจะเป็นรูปแบบการกำหนดขีดจำกัดการสั่งซื้อ มากกว่าการแบนเต็มรูปแบบ หลังจากสหรัฐฯ อนุมัติการส่งออกชิป H200 และความตึงเครียดทางการเมืองเพิ่มขึ้น
ตลาดสกุลเงินและโลหะมีค่า
-
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ฟื้นตัวหลังปรับตัวลดลงเมื่อวาน (USDIDX: +0.1%) โดยได้แรงหนุนจากสกุลเงินฟรังก์สวิสอ่อนค่า (USDCHF: +0.15%) และเยน (USDJPY: +0.2%)
-
ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นสกุลเดียวที่ยังคงทรงตัว (AUDUSD: เหมือนเดิม)
-
EURUSD ปรับลง 0.1% มาอยู่ที่ 1.1635
โลหะมีค่า
-
ปรับตัวลงแรงหลังจากที่ปรับตัวขึ้นจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและความเสี่ยงการแทรกแซงของสหรัฐฯ ในอิหร่าน
-
เงิน (Silver) ลดลงมากที่สุด -4% มาอยู่ที่ $89.30
-
แพลตตินัม -3.2% มาอยู่ที่ $2,326
-
ทองคำลดลง 0.4% มาอยู่ที่ $4,606
น้ำมันดิบและคริปโต
-
Brent และ WTI ตัดจังหวะการปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 5 วัน ปรับลงราว 1.5%
-
Bitcoin ลดลง 0.8% มาอยู่ที่ $96,290 และ Ethereum -1.1% ที่ $3,315
🚨ราคาทองเงินร่วง 1.5% — แนวโน้มขาขึ้นเสี่ยงถูกทำลายหรือไม่?
Morning wrap (16.01.2026)
ข่าวเด่นวันนี้ 16 มกราคม
🔎 ก๊าซธรรมชาติพยายามฟื้นตัวหลังรายงาน EIA