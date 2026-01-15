อ่านเพิ่มเติม
18:10 · 15 มกราคม 2026

สรุปข่าวเช้า

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวหลังปรับตัวลดลงสองวัน ขานรับผลประกอบการล่าสุดของ TSMC

ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เริ่มฟื้นตัวหลังจากปรับตัวลดลงสองวัน โดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการของ TSMC ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับยักษ์ใหญ่ด้าน AI อย่าง Nvidia และ AMD

ฟิวเจอร์ส Nasdaq นำการปรับตัวขึ้น (US100: +0.3%) ตามด้วย Russell 2000 (US2000: +0.25%) S&P 500 (US500: +0.15%) และ Dow Jones (US30: +0.1%)

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ Scott Bessent แสดงความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของคู่สกุลเงิน USD/JPY ในการประชุมกับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น โดยเรียกร้องให้มีนโยบายการเงินและการสื่อสารที่สอดคล้องกัน

ความเคลื่อนไหวในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

  • ญี่ปุ่น Nikkei 225 ปรับตัวลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของเมื่อวาน (-0.9%) หลังความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากรัฐบาลลดลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวขึ้น

  • ตลาดเทคโนโลยีในจีนถูกกดดันเล็กน้อยจากความระมัดระวังรอผลประกอบการ TSMC (CHN.cash: -0.2%)

  • ขณะที่เกาหลีใต้ Kospi เพิ่มขึ้น 1.3% และออสเตรเลีย AU200.cash ปรับขึ้น 0.3%

ผลประกอบการ TSMC

  • กำไรสุทธิไตรมาส 4 ทำสถิติใหม่ เพิ่มขึ้น 35% จากความต้องการชิป AI และคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง ทำได้สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด

  • รายได้รวมเกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวันครั้งแรก โดยชิปขั้นสูงต่ำกว่า 7 นาโนเมตรคิดเป็น 77% ของยอดขาย

  • การเติบโตขับเคลื่อนโดยลูกค้าหลักอย่าง Nvidia และ AMD และโดยการขยายตัวของตลาด AI

  • TSMC กำลังเร่งกำลังการผลิตชิป 2 นาโนเมตร รองรับแนวโน้มปี 2026 แม้ความต้องการสมาร์ทโฟนอาจจำกัดการเติบโต

จีนวางมาตรการจำกัดการซื้อชิป AI ขั้นสูงจากต่างประเทศ

  • Reuters รายงานว่าจีนกำลังทำกฎจำกัดจำนวนชิป AI ขั้นสูงที่บริษัทในประเทศสามารถซื้อจากผู้ผลิตต่างชาติ เช่น Nvidia

  • มาตรการคาดว่าจะเป็นรูปแบบการกำหนดขีดจำกัดการสั่งซื้อ มากกว่าการแบนเต็มรูปแบบ หลังจากสหรัฐฯ อนุมัติการส่งออกชิป H200 และความตึงเครียดทางการเมืองเพิ่มขึ้น

ตลาดสกุลเงินและโลหะมีค่า

  • ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ฟื้นตัวหลังปรับตัวลดลงเมื่อวาน (USDIDX: +0.1%) โดยได้แรงหนุนจากสกุลเงินฟรังก์สวิสอ่อนค่า (USDCHF: +0.15%) และเยน (USDJPY: +0.2%)

  • ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นสกุลเดียวที่ยังคงทรงตัว (AUDUSD: เหมือนเดิม)

  • EURUSD ปรับลง 0.1% มาอยู่ที่ 1.1635

โลหะมีค่า

  • ปรับตัวลงแรงหลังจากที่ปรับตัวขึ้นจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและความเสี่ยงการแทรกแซงของสหรัฐฯ ในอิหร่าน

  • เงิน (Silver) ลดลงมากที่สุด -4% มาอยู่ที่ $89.30

  • แพลตตินัม -3.2% มาอยู่ที่ $2,326

  • ทองคำลดลง 0.4% มาอยู่ที่ $4,606

น้ำมันดิบและคริปโต

  • Brent และ WTI ตัดจังหวะการปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 5 วัน ปรับลงราว 1.5%

  • Bitcoin ลดลง 0.8% มาอยู่ที่ $96,290 และ Ethereum -1.1% ที่ $3,315

16 มกราคม 2026, 17:33

