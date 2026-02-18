อ่านเพิ่มเติม
22:41 · 18 กุมภาพันธ์ 2026

สรุปตลาด: ดัชนียุโรปปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ 🚀

  • ตลาดหุ้นยุโรปยังคง ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ดันดัชนีหลักไปสู่ระดับสูงสุดใหม่ โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังใน ผลประกอบการของบริษัท, เงินเฟ้อที่ลดลง, และ การหมุนเงินทุนเข้าสู่หุ้นกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน (cyclical sectors)

  • Stoxx Europe 600 ปรับขึ้น 0.60% ไปที่ 626 จุด ทำระดับสูงสุดใหม่ โดยได้แรงหนุนหลักจากหุ้น ภาคกลาโหมและธนาคาร

  • ในสหราชอาณาจักร UK100 (FTSE 100) ทำระดับสูงสุดใหม่ เพิ่มขึ้น 0.92% หลังเงินเฟ้อชะลอตัวเหลือประมาณ 3.0% ซึ่งต่ำสุดในรอบเกือบปี ส่งผลให้คาดการณ์ว่า Bank of England อาจเริ่ม ลดอัตราดอกเบี้ย ในเร็วๆ นี้

  • หุ้นกลาโหมเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของวันนี้:

  • BAE Systems (BA.UK) เพิ่มขึ้น 3.50% หลังประกาศกำไรสูงสุดและข่าวคำสั่งซื้อสะสมจำนวนมาก

  • Rolls-Royce (RR.UK) ขึ้น 2.70% หนุนการปรับตัวขึ้นของ UK100 นักลงทุนให้ความสนใจกับบริษัทใน อุตสาหกรรมอากาศยานและกลาโหม

  • นอกจากหุ้นกลาโหมแล้ว หุ้น ธนาคารและการเงิน ก็ฟื้นตัว ช่วยหนุนการขึ้นของตลาดยุโรปโดยรวม หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์และพลังงาน ก็มีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าเช่นกัน

    ECB และเงินยูโร:

  • สมาชิกคณะกรรมการ ECB Piero Cipollone เน้นความก้าวหน้าของโครงการ Digital Euro เพื่อเสริมบทบาทของธนาคารยุโรปและโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินท้องถิ่น

  • ยูโรอ่อนค่าปานกลางหลังมีรายงานว่า ประธาน ECB Christine Lagarde อาจลาออกก่อนครบวาระ สร้างความไม่แน่นอนบางส่วน

  • ข้อมูลเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร:

  • เงินเฟ้อผู้บริโภคลดลงเหลือ 3.0% ในเดือนมกราคม จาก 3.4% ในเดือนธันวาคม ต่ำสุดเกือบปี ช่วยลดแรงกดดันค่าครองชีพ

  • เงินเฟ้อแกนหลักก็ชะลอตัว ทำให้ตลาดคาดว่า BoE อาจลดดอกเบี้ยตั้งแต่มีนาคม 2026 โดยมีความน่าจะเป็นประมาณ 90%

  • อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 5.2% สูงสุดในรอบ 5 ปี เสริมความจำเป็นของ นโยบายการเงินผ่อนคลาย

  • นักลงทุนจึงคาดว่า BoE จะลดดอกเบี้ยครั้งแรกในปี 2026 และอาจมีการลดเพิ่มเติมหากกระบวนการเงินเฟ้อชะลอตัวต่อเนื่อง

    ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์:
    นักลงทุนยังจับตาเรื่อง การเจรจาสันติภาพระหว่างยูเครน–รัสเซีย และ การเจรจาโครงการนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่าน ซึ่งมีผลต่อความเสี่ยงทางเศรษฐกิจมหภาค

