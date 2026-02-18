สรุปตลาด: ดัชนียุโรปปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ 🚀

-
ตลาดหุ้นยุโรปยังคง ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ดันดัชนีหลักไปสู่ระดับสูงสุดใหม่ โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังใน ผลประกอบการของบริษัท, เงินเฟ้อที่ลดลง, และ การหมุนเงินทุนเข้าสู่หุ้นกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน (cyclical sectors)
Stoxx Europe 600 ปรับขึ้น 0.60% ไปที่ 626 จุด ทำระดับสูงสุดใหม่ โดยได้แรงหนุนหลักจากหุ้น ภาคกลาโหมและธนาคาร
ในสหราชอาณาจักร UK100 (FTSE 100) ทำระดับสูงสุดใหม่ เพิ่มขึ้น 0.92% หลังเงินเฟ้อชะลอตัวเหลือประมาณ 3.0% ซึ่งต่ำสุดในรอบเกือบปี ส่งผลให้คาดการณ์ว่า Bank of England อาจเริ่ม ลดอัตราดอกเบี้ย ในเร็วๆ นี้
หุ้นกลาโหมเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของวันนี้:
BAE Systems (BA.UK) เพิ่มขึ้น 3.50% หลังประกาศกำไรสูงสุดและข่าวคำสั่งซื้อสะสมจำนวนมาก
Rolls-Royce (RR.UK) ขึ้น 2.70% หนุนการปรับตัวขึ้นของ UK100 นักลงทุนให้ความสนใจกับบริษัทใน อุตสาหกรรมอากาศยานและกลาโหม
นอกจากหุ้นกลาโหมแล้ว หุ้น ธนาคารและการเงิน ก็ฟื้นตัว ช่วยหนุนการขึ้นของตลาดยุโรปโดยรวม หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์และพลังงาน ก็มีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าเช่นกัน
ECB และเงินยูโร:
สมาชิกคณะกรรมการ ECB Piero Cipollone เน้นความก้าวหน้าของโครงการ Digital Euro เพื่อเสริมบทบาทของธนาคารยุโรปและโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินท้องถิ่น
ยูโรอ่อนค่าปานกลางหลังมีรายงานว่า ประธาน ECB Christine Lagarde อาจลาออกก่อนครบวาระ สร้างความไม่แน่นอนบางส่วน
ข้อมูลเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร:
เงินเฟ้อผู้บริโภคลดลงเหลือ 3.0% ในเดือนมกราคม จาก 3.4% ในเดือนธันวาคม ต่ำสุดเกือบปี ช่วยลดแรงกดดันค่าครองชีพ
เงินเฟ้อแกนหลักก็ชะลอตัว ทำให้ตลาดคาดว่า BoE อาจลดดอกเบี้ยตั้งแต่มีนาคม 2026 โดยมีความน่าจะเป็นประมาณ 90%
อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 5.2% สูงสุดในรอบ 5 ปี เสริมความจำเป็นของ นโยบายการเงินผ่อนคลาย
นักลงทุนจึงคาดว่า BoE จะลดดอกเบี้ยครั้งแรกในปี 2026 และอาจมีการลดเพิ่มเติมหากกระบวนการเงินเฟ้อชะลอตัวต่อเนื่อง
ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์:
นักลงทุนยังจับตาเรื่อง การเจรจาสันติภาพระหว่างยูเครน–รัสเซีย และ การเจรจาโครงการนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่าน ซึ่งมีผลต่อความเสี่ยงทางเศรษฐกิจมหภาค
