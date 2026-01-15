อ่านเพิ่มเติม
08:23 · 15 มกราคม 2026

สต็อกน้ำมันดิบพุ่งสูงสวนคาดการณ์ ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

ประเด็นหลัก
-
-
ประเด็นหลัก
  • สต็อกน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะสต็อกน้ำมันเบนซินที่พุ่งแรง
  • ราคาน้ำมันยังทรงตัวในระดับสูง จากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอิหร่าน

 

  • การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบ: +3.39 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์: -2.2 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า: -3.8 ล้านบาร์เรล)
  • สต็อกน้ำมันเบนซิน: +8.997 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์: +4.1 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า: +7.7 ล้านบาร์เรล)
  • สต็อกดีสทิเลต: -0.029 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์: -0.2 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า: +5.59 ล้านบาร์เรล)

เรากำลังเห็นภาพที่น่าสนใจเกี่ยวกับสต็อกน้ำมัน โดยเฉพาะสต็อกน้ำมันเบนซินที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่สะท้อนถึงปริมาณการกลั่นที่สูง แต่ก็อาจบ่งชี้ถึงความต้องการที่จำกัด ขณะที่ดีสทิเลต—ซึ่งมักใช้สำหรับให้ความร้อน—ปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อย

น่าสังเกตว่าราคาน้ำมันดิบยังคงปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากความไม่แน่นอนรอบอิหร่าน แม้อิหร่านจะไม่ใช่ผู้เล่นหลักในตลาดโลก แต่การเคลื่อนไหวของประเทศนี้อาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันในภูมิภาคสำคัญนี้ในระยะสั้นหรือยาว นอกจากนี้ ตลาดมักตอบสนองเชิงลบต่อความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซีย ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปกติ

จากประวัติศาสตร์ ราคาน้ำมันมักอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องได้ประมาณสองสัปดาห์ก่อนปรับตัวลดลง หากไม่มีการบานปลายเพิ่มเติม ณ จุดนี้ ยังค่อนข้างยากที่จะประเมินว่าเราได้เห็นจุดสูงสุดของความตึงเครียดแล้วหรือยัง หรือยังมีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความตึงเครียดเพิ่ม (เช่น การแทรกแซงของสหรัฐฯ ในอิหร่าน)

