Starbucks พุ่งหลัง Q4 ตลาดสหรัฐฟื้นตัว 📈

-
ยอดขายในสหรัฐฯ ฟื้นตัวครั้งแรกในรอบ 2 ปี
-
Margins ยังถูกกดดัน
-
ยอดขายในสหรัฐฯ ฟื้นตัวครั้งแรกในรอบ 2 ปี
-
Margins ยังถูกกดดัน
Starbucks (SBUX.US) ฟื้นตัวในสหรัฐฯ แม้กำไรยังถูกกดดัน
-
หุ้นพุ่ง >3.5% หลังรายงาน Q4 2025
-
ยอดขายในสหรัฐฯ โต +4% — ครั้งแรกในรอบ 2 ปี และเป็นการเติบโตจาก จำนวนธุรกรรม แสดงว่าลูกค้ากลับเข้าร้านจริง ๆ
-
Global comps +4% สูงกว่าคาดการณ์ +2.25%
-
Margins ลดลง 2.9 pp จากต้นทุนกาแฟสูง ค่าขนส่ง และการลงทุนปรับปรุงร้าน
-
China sales +7% YoY
-
CEO Brian Niccol กำลังปรับกลยุทธ์:
-
เมนูเรียบง่าย, ลดภาระบาริสต้า
-
ยกระดับประสบการณ์ร้าน & personalisation
-
เพิ่มเครื่องดื่ม “functional” เช่น โปรตีน-ฟิวส์
-
-
หุ้นปีนี้ +15% ตั้งแต่ต้นปี
Takeaway: Starbucks กลับมาเติบโตในตลาดสำคัญที่สุด — สหรัฐฯ — โดยการเติบโตจาก ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำและเพิ่มธุรกรรม แม้กำไรยังถูกกดดันจากต้นทุนและการลงทุน
Source: xStation5
ผลประกอบการ Lockheed Martin: จุดสูงสุดของความตึงเครียดโลกและมูลค่าหุ้น
ดัชนียุโรปทำผลงานดีกว่าหุ้นสหรัฐฯ ก่อนตลาด Wall Street เปิด 📉
Apple ทำสถิติใหม่: iPhone, บริการ และ AI ‘ล่องหน’ - ใกล้คืนบัลลังก์?
หุ้น Apple ปรับขึ้นหลังงบไตรมาส 📈 ขับเคลื่อนจากยอดขาย iPhone แข็งแกร่ง