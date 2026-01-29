อ่านเพิ่มเติม
08:47 · 29 มกราคม 2026

Starbucks พุ่งหลัง Q4 ตลาดสหรัฐฟื้นตัว 📈

ประเด็นหลัก
-
-
  • ยอดขายในสหรัฐฯ ฟื้นตัวครั้งแรกในรอบ 2 ปี 

  • Margins ยังถูกกดดัน 

Starbucks (SBUX.US) ฟื้นตัวในสหรัฐฯ แม้กำไรยังถูกกดดัน

  • หุ้นพุ่ง >3.5% หลังรายงาน Q4 2025

  • ยอดขายในสหรัฐฯ โต +4% — ครั้งแรกในรอบ 2 ปี และเป็นการเติบโตจาก จำนวนธุรกรรม แสดงว่าลูกค้ากลับเข้าร้านจริง ๆ

  • Global comps +4% สูงกว่าคาดการณ์ +2.25%

  • Margins ลดลง 2.9 pp จากต้นทุนกาแฟสูง ค่าขนส่ง และการลงทุนปรับปรุงร้าน

  • China sales +7% YoY

  • CEO Brian Niccol กำลังปรับกลยุทธ์:

    • เมนูเรียบง่าย, ลดภาระบาริสต้า

    • ยกระดับประสบการณ์ร้าน & personalisation

    • เพิ่มเครื่องดื่ม “functional” เช่น โปรตีน-ฟิวส์

  • หุ้นปีนี้ +15% ตั้งแต่ต้นปี

Takeaway: Starbucks กลับมาเติบโตในตลาดสำคัญที่สุด — สหรัฐฯ — โดยการเติบโตจาก ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำและเพิ่มธุรกรรม แม้กำไรยังถูกกดดันจากต้นทุนและการลงทุน

Source: xStation5

31 มกราคม 2026, 00:59

