Super Micro Computer: ผู้ชนะเงียบ ๆ ของฤดูกาลประกาศผลกำไรปัจจุบัน?

Super Micro Computer: แสดงความแข็งแกร่งในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน
Super Micro Computer ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์และฮาร์ดแวร์ศูนย์ข้อมูล AI ชั้นนำ รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2026 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยผลลัพธ์เหนือกว่าการคาดการณ์ก่อนหน้าอย่างมาก
-
รายได้: 12.68 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (+123% เทียบปีก่อน) สูงกว่าค่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 10.43 พันล้านดอลลาร์
-
กำไรต่อหุ้นปรับแล้ว (Adjusted EPS): 0.69 ดอลลาร์ สูงกว่าปีก่อนและ consensus 0.49 ดอลลาร์
-
รายได้สุทธิปรับแล้ว: 486.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 26% จากปีก่อน
-
อัตรากำไรขั้นต้นปรับแล้ว: 6.4% (ลดจากปีที่แล้ว 11.9%)
แนวโน้มไตรมาส 3 และทั้งปีงบประมาณ 2026
-
รายได้ไตรมาส 3 คาด: อย่างน้อย 12.3 พันล้านดอลลาร์ (เหนือความคาดหมาย 10.25 พันล้าน)
-
Adjusted EPS ไตรมาส 3 คาด: อย่างน้อย 0.60 ดอลลาร์ (เทียบกับคาดการณ์ 0.52 ดอลลาร์)
-
รายได้ทั้งปี FY2026 คาด: อย่างน้อย 40 พันล้านดอลลาร์ (ปรับขึ้นจากเดิม 36 พันล้าน)
การปรับตัวเลขคาดการณ์แสดงให้เห็นว่า SMCI มี ศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งรายได้และกำไร พร้อมรักษาความแข็งแกร่งในตลาด AI infrastructure และ high-performance server
ปฏิกิริยาตลาดและความหมายต่อนักลงทุน
-
ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวสูงขึ้นทันทีหลังประกาศผล ซึ่งเป็นสัญญาณสำคัญใน สภาพตลาดที่ระมัดระวังสูง
-
นักลงทุนยังคงกังวลเรื่อง หุ้นเทคโนโลยีที่อาจประเมินค่าสูงเกินจริง และแรงกดดันด้านค่าใช้จ่ายของ Big Tech
-
ในบริบทนี้ SMCI ถือเป็น “นักเรียนตัวอย่าง” ส่งผลลัพธ์และแนวทางที่ตลาดต้อนรับอย่างอบอุ่น
ข้อสรุปสำคัญจากผลประกอบการไตรมาส 2 FY2026 ของ SMCI
-
ผลประกอบการไตรมาสแข็งแกร่ง:
-
รายได้ 12.68 พันล้านดอลลาร์ (+123% y/y)
-
Adjusted EPS 0.69 ดอลลาร์
-
Adjusted net income 486.5 ล้านดอลลาร์ (+26% y/y)
-
-
ปรับตัวเลขคาดการณ์เพิ่มขึ้น:
-
รายได้ไตรมาส 3 อย่างน้อย 12.3 พันล้าน
-
Adjusted EPS ไตรมาส 3 อย่างน้อย 0.60 ดอลลาร์
-
รายได้ทั้งปี FY2026 อย่างน้อย 40 พันล้าน
-
-
ความแข็งแกร่งในตลาด AI:
-
ความต้องการเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูงและ AI infrastructure สูง ช่วยให้ SMCI ขยายธุรกิจและสร้างรายได้จากสัญญากับลูกค้ารายใหญ่
-
-
ปฏิกิริยาตลาด:
-
การประกาศผลดันราคาหุ้นขึ้นทันที แสดงถึง ความมั่นใจของนักลงทุน แม้ในสภาพตลาดระมัดระวังและแรงกดดันของ Big Tech
-
-
ข้อได้เปรียบการแข่งขัน:
-
SMCI เด่นด้วย ขนาดการดำเนินงานที่ใหญ่, รายได้ที่คาดการณ์ได้, และการขยายตัวในตลาด AI ที่สำคัญ
-
-
ความท้าทายและแนวโน้ม:
-
แรงกดดันด้านอัตรากำไร, การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น, และความต้องการในการบริหารสัญญา AI ยังคงมีอยู่
-
แต่ผลประกอบการและแนวทางชี้ว่า บริษัทมีศักยภาพในการรักษาการเติบโตของรายได้และกำไร
-
Source: xStation5
