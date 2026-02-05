อ่านเพิ่มเติม
18:32 · 5 กุมภาพันธ์ 2026

Super Micro Computer: ผู้ชนะเงียบ ๆ ของฤดูกาลประกาศผลกำไรปัจจุบัน?

-
-
Open account Download free app

Super Micro Computer: แสดงความแข็งแกร่งในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน

Super Micro Computer ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์และฮาร์ดแวร์ศูนย์ข้อมูล AI ชั้นนำ รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2026 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยผลลัพธ์เหนือกว่าการคาดการณ์ก่อนหน้าอย่างมาก

  • รายได้: 12.68 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (+123% เทียบปีก่อน) สูงกว่าค่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 10.43 พันล้านดอลลาร์

  • กำไรต่อหุ้นปรับแล้ว (Adjusted EPS): 0.69 ดอลลาร์ สูงกว่าปีก่อนและ consensus 0.49 ดอลลาร์

  • รายได้สุทธิปรับแล้ว: 486.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 26% จากปีก่อน

  • อัตรากำไรขั้นต้นปรับแล้ว: 6.4% (ลดจากปีที่แล้ว 11.9%)

แนวโน้มไตรมาส 3 และทั้งปีงบประมาณ 2026

  • รายได้ไตรมาส 3 คาด: อย่างน้อย 12.3 พันล้านดอลลาร์ (เหนือความคาดหมาย 10.25 พันล้าน)

  • Adjusted EPS ไตรมาส 3 คาด: อย่างน้อย 0.60 ดอลลาร์ (เทียบกับคาดการณ์ 0.52 ดอลลาร์)

  • รายได้ทั้งปี FY2026 คาด: อย่างน้อย 40 พันล้านดอลลาร์ (ปรับขึ้นจากเดิม 36 พันล้าน)

การปรับตัวเลขคาดการณ์แสดงให้เห็นว่า SMCI มี ศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งรายได้และกำไร พร้อมรักษาความแข็งแกร่งในตลาด AI infrastructure และ high-performance server

ปฏิกิริยาตลาดและความหมายต่อนักลงทุน

  • ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวสูงขึ้นทันทีหลังประกาศผล ซึ่งเป็นสัญญาณสำคัญใน สภาพตลาดที่ระมัดระวังสูง

  • นักลงทุนยังคงกังวลเรื่อง หุ้นเทคโนโลยีที่อาจประเมินค่าสูงเกินจริง และแรงกดดันด้านค่าใช้จ่ายของ Big Tech

  • ในบริบทนี้ SMCI ถือเป็น “นักเรียนตัวอย่าง” ส่งผลลัพธ์และแนวทางที่ตลาดต้อนรับอย่างอบอุ่น

ข้อสรุปสำคัญจากผลประกอบการไตรมาส 2 FY2026 ของ SMCI

  1. ผลประกอบการไตรมาสแข็งแกร่ง:

    • รายได้ 12.68 พันล้านดอลลาร์ (+123% y/y)

    • Adjusted EPS 0.69 ดอลลาร์

    • Adjusted net income 486.5 ล้านดอลลาร์ (+26% y/y)

  2. ปรับตัวเลขคาดการณ์เพิ่มขึ้น:

    • รายได้ไตรมาส 3 อย่างน้อย 12.3 พันล้าน

    • Adjusted EPS ไตรมาส 3 อย่างน้อย 0.60 ดอลลาร์

    • รายได้ทั้งปี FY2026 อย่างน้อย 40 พันล้าน

  3. ความแข็งแกร่งในตลาด AI:

    • ความต้องการเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูงและ AI infrastructure สูง ช่วยให้ SMCI ขยายธุรกิจและสร้างรายได้จากสัญญากับลูกค้ารายใหญ่

  4. ปฏิกิริยาตลาด:

    • การประกาศผลดันราคาหุ้นขึ้นทันที แสดงถึง ความมั่นใจของนักลงทุน แม้ในสภาพตลาดระมัดระวังและแรงกดดันของ Big Tech

  5. ข้อได้เปรียบการแข่งขัน:

    • SMCI เด่นด้วย ขนาดการดำเนินงานที่ใหญ่, รายได้ที่คาดการณ์ได้, และการขยายตัวในตลาด AI ที่สำคัญ

  6. ความท้าทายและแนวโน้ม:

    • แรงกดดันด้านอัตรากำไร, การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น, และความต้องการในการบริหารสัญญา AI ยังคงมีอยู่

    • แต่ผลประกอบการและแนวทางชี้ว่า บริษัทมีศักยภาพในการรักษาการเติบโตของรายได้และกำไร

 

Source: xStation5

6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:03

Kongsberg Gruppen หลังประกาศผลประกอบการ: บริษัทไล่ตามแนวโน้มของกลุ่มอุตสาหกรรมได้
6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:00

Market wrap: ดัชนียุโรปพยายามรีบาวด์ หลังวอลล์สตรีทเผชิญแรงเทขายหนักเป็นประวัติการณ์ 🔨
6 กุมภาพันธ์ 2026, 20:00

เหลือไม่มาก! หุ้น GRAB ฟรี ⏰
6 กุมภาพันธ์ 2026, 14:45

สรุปข่าวเช้า
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก