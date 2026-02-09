พรรคของ Takaichi ชนะเลือกตั้งในญี่ปุ่น – ความกังวลหนี้กลับมาอีกครั้ง? 💰✂️

“Takaichi Trade” กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง หลังจากพันธมิตรของนายกรัฐมนตรี Sanae Takaichi ชนะการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร พรรค LDP ได้ 316 ที่นั่ง จาก 465 ที่นั่ง ร่วมกับพรรคพันธมิตร Ishin อีก 36 ที่นั่ง ทำให้ได้เสียงเกินสองในสาม (มากกว่า 310 ที่นั่ง) ผลลัพธ์นี้ลบอุปสรรคสำคัญทางกฎหมายและเพิ่มความคาดหวังในการขยายงบประมาณ รวมถึงการพักการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 8% สำหรับอาหารเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งตลาดมองว่าเป็นตัวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ก็เป็นความท้าทายต่อความยั่งยืนทางการเงินของญี่ปุ่นด้วย
The Japanese yen is one of the stronger G10 currencies today. Source: xStation 5
For equities, political clarity provides a short-term positive catalyst. Investors are increasingly positioning into Japanese stocks in anticipation of higher public spending, increased defence outlays, and strategic investments (AI, digitalisation), even as the bond market remains sensitive to the risk of increased debt issuance. The main flashpoint remains the tax plan: estimates point to an annual fiscal gap of around ¥5 trillion, prompting markets to closely watch how the government plans to fund it without undermining confidence in Japan’s already very high public debt.
ดัชนีหุ้นหลักของญี่ปุ่น JP225 (Nikkei 225) ปรับขึ้นเพียง 0.25% ในวันนี้ แต่ก็เพียงพอที่จะทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ขณะเดียวกัน เยนยังคงทำหน้าที่เป็น “ตัวดูดซับความผันผวน” โดยทางการแสดงให้เห็นชัดเจนว่าพร้อมสกัดความอ่อนค่าแบบไม่เป็นระเบียบ ในช่วงการซื้อขายวันจันทร์ที่บางเบาและผันผวน USDJPY พุ่งขึ้นไปที่ 157.729 ก่อนปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว หลังคำเตือนหลายรอบ คู่สกุลเงินลดลงราว 0.4% สู่ 156.620 และทรงตัวใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วัน (~156.600) ด้วยข้อความร่วมจากสำนักงานนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน FX ที่เน้นความ “เร่งด่วน” และคัดค้านการเคลื่อนไหวฝ่ายเดียว ความเสี่ยงการแทรกแซงจึงเพิ่มขึ้น ทำให้การขึ้นของ USDJPY ในระยะสั้นถูกจำกัด แม้จะมีแนวโน้มเชิงนโยบายขยายตัวหลังชัยชนะของ Takaichi
Source: xStation 5
