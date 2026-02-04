Tech Sell-Off เร่งตัว❗️ US100 ร่วง 2% 📉

US100 ขยายการปรับตัวลด ร่วงต่ำกว่า 25,000 ครั้งแรกนับตั้งแต่ธันวาคม 2025 📉
ดัชนี US100 ขยายการปรับตัวลดลงอีก 2% ขณะที่หุ้น เทคโนโลยี กำลังเผชิญแรงขายรุนแรง ปัจจัยหลักมาจากความเหนื่อยล้าในกลยุทธ์ “ซื้อทุกอย่าง” ในช่วงที่ตลาดเริ่มคัดกรองว่า ไม่ใช่ทุกบริษัท AI จะชนะ
ความกดดันในภาคเทคโนโลยีถูกเร่งโดย AMD ที่ประกาศคาดการณ์ไตรมาสแรกต่ำกว่าคาด ทำให้ราคาหุ้นร่วง 16%
แรงขายยังขยายไปถึงหุ้น เซมิคอนดักเตอร์และซอฟต์แวร์
-
Micron Technology -9%
-
Broadcom -5%
-
Oracle -4%
แม้แต่หุ้นโครงสร้างพื้นฐานชั้นนำอย่าง Nvidia และ CrowdStrike ก็เจอแรงขายเช่นกัน
ขณะที่ Microsoft มีความมั่นคงเล็กน้อย ภาคเทคโนโลยียังคงเป็นกลุ่มที่ แย่ที่สุดใน S&P 500 ร่วงกว่า 2% นักลงทุนรอผลประกอบการสำคัญจาก Alphabet และ Amazon เพื่อหาสัญญาณทิศทางต่อไป
แรงกดดันจากข้อมูลการจ้างงาน
รายงาน ADP ล่าสุด ชี้ว่าแรงงานภาคเอกชนเพิ่มเพียง 22,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่คาดไว้ 45,000
หากไม่รวมการจ้างงานใน การศึกษาและบริการสุขภาพ ตัวเลขจะเป็น ลบ
เดือนก่อนหน้าก็ถูกปรับลดลง ส่งผลให้ภาพรวม ตลาดแรงงานยังเปราะบาง
Technical US100 (D1)
-
ดัชนีเข้าสู่ รอบ corrective phase ลึกลง ร่วง 2.3%
-
หลุด 50% Fibonacci retracement (25,136) ที่เคยเป็นแนวรับ
-
ราคากำลังทดสอบ 38.2% Fibonacci (~24,885) และ EMA 120 วัน (เส้นม่วงเข้ม) ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญ
-
หากไม่สามารถยืนเหนือ 24,800 อาจร่วงต่อไปยัง 23.6% Fibo (24,575) หรือระดับ 24,000
-
การฟื้นตัวต้องกลับมายืนเหนือ 25,130 (EMA 100 วัน) หากทำไม่ได้ จะยืนยันแนวโน้มขาลงในเชิงโครงสร้าง
