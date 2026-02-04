อ่านเพิ่มเติม
5 กุมภาพันธ์ 2026

Tech Sell-Off เร่งตัว❗️ US100 ร่วง 2% 📉

US100 ขยายการปรับตัวลด ร่วงต่ำกว่า 25,000 ครั้งแรกนับตั้งแต่ธันวาคม 2025 📉

ดัชนี US100 ขยายการปรับตัวลดลงอีก 2% ขณะที่หุ้น เทคโนโลยี กำลังเผชิญแรงขายรุนแรง ปัจจัยหลักมาจากความเหนื่อยล้าในกลยุทธ์ “ซื้อทุกอย่าง” ในช่วงที่ตลาดเริ่มคัดกรองว่า ไม่ใช่ทุกบริษัท AI จะชนะ

ความกดดันในภาคเทคโนโลยีถูกเร่งโดย AMD ที่ประกาศคาดการณ์ไตรมาสแรกต่ำกว่าคาด ทำให้ราคาหุ้นร่วง 16%
แรงขายยังขยายไปถึงหุ้น เซมิคอนดักเตอร์และซอฟต์แวร์

  • Micron Technology -9%

  • Broadcom -5%

  • Oracle -4%
    แม้แต่หุ้นโครงสร้างพื้นฐานชั้นนำอย่าง Nvidia และ CrowdStrike ก็เจอแรงขายเช่นกัน
    ขณะที่ Microsoft มีความมั่นคงเล็กน้อย ภาคเทคโนโลยียังคงเป็นกลุ่มที่ แย่ที่สุดใน S&P 500 ร่วงกว่า 2% นักลงทุนรอผลประกอบการสำคัญจาก Alphabet และ Amazon เพื่อหาสัญญาณทิศทางต่อไป

แรงกดดันจากข้อมูลการจ้างงาน
รายงาน ADP ล่าสุด ชี้ว่าแรงงานภาคเอกชนเพิ่มเพียง 22,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่คาดไว้ 45,000
หากไม่รวมการจ้างงานใน การศึกษาและบริการสุขภาพ ตัวเลขจะเป็น ลบ
เดือนก่อนหน้าก็ถูกปรับลดลง ส่งผลให้ภาพรวม ตลาดแรงงานยังเปราะบาง

Technical US100 (D1)

  • ดัชนีเข้าสู่ รอบ corrective phase ลึกลง ร่วง 2.3%

  • หลุด 50% Fibonacci retracement (25,136) ที่เคยเป็นแนวรับ

  • ราคากำลังทดสอบ 38.2% Fibonacci (~24,885) และ EMA 120 วัน (เส้นม่วงเข้ม) ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญ

  • หากไม่สามารถยืนเหนือ 24,800 อาจร่วงต่อไปยัง 23.6% Fibo (24,575) หรือระดับ 24,000

  • การฟื้นตัวต้องกลับมายืนเหนือ 25,130 (EMA 100 วัน) หากทำไม่ได้ จะยืนยันแนวโน้มขาลงในเชิงโครงสร้าง

 

Source: xStation5

