Technical Analysis - DE40

- What's next for the DE40 prices?
- What's next for the DE40 prices?
ในกรอบเวลา D1 ดัชนีหุ้นเยอรมนี DE40 เคลื่อนไหวอยู่ในลักษณะ แกว่งตัวสะสมในกรอบกว้าง (wide consolidation) มาเป็นระยะเวลานาน โดยนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของปีที่ผ่านมา ราคาแกว่งตัวอยู่ระหว่างระดับ 24,700 จุด และ 23,350 จุด
ปัจจุบัน ราคากำลัง ทดสอบขอบบนของกรอบดังกล่าว หากสามารถ ทะลุขึ้นเหนือระดับ 24,700 จุด ได้ เป้าหมายถัดไปของฝั่งซื้ออาจอยู่ที่ 25,430 จุด และ 26,070 จุด ซึ่งเป็นระดับที่ได้จากการวัดระยะภายนอกของการปรับฐานขาลงครั้งล่าสุด ตามระดับ Fibonacci 127.2% และ 161.8% ตามลำดับ
ในทางกลับกัน หากราคาถูกปฏิเสธที่แนวต้านนี้ ก็อาจหมายถึงการ กลับเข้าสู่การแกว่งตัวในกรอบเดิม หรือเคลื่อนไหวต่อไปภายในช่วงราคาที่ทำเครื่องหมายไว้ด้วย กรอบสีน้ำเงิน บนกราฟ
D40 – กรอบเวลา D1 | แหล่งที่มา: xStation5
อย่างไรก็ตาม ในกรอบเวลา H1 ราคาอยู่ใน แนวโน้มขาขึ้นระยะสั้น (local uptrend) โดยการปรับฐานสองครั้งล่าสุดมีขนาดช่วงเท่ากันอย่างชัดเจน ตามที่ทำเครื่องหมายไว้ด้วย กรอบสีแดง และการปรับฐานรอบปัจจุบันก็ยังสอดคล้องกับโครงสร้างเดียวกัน
ระดับแนวรับสำคัญอยู่ที่ 24,642 จุด และตราบใดที่ระดับนี้ยังไม่ถูกหลุดลงมา ตามหลัก Overbalance methodology ฉากทัศน์ของการปรับตัวขึ้นต่อยังคงมีความเป็นไปได้
แม้ในกรณีที่เกิดการปรับฐานที่ลึกขึ้น ควรจับตา แนวรับถัดไป ได้แก่ แนวรับแนวนอนที่ 24,560 จุด และแนวรับที่ได้จาก เส้นค่าเฉลี่ย 100 ช่วงเวลา (100-period moving average) ซึ่งแสดงไว้ด้วย เส้นสีน้ำเงิน บนกราฟ
D40 – H1 interval | Source: xStation5
ตลาดรายวัน: CHN.cash (07.01.2026) หุ้นจีนปรับขึ้นชนกำแพง 📉 🇨🇳
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดแรงงานสหรัฐฯ มีแนวโน้มฟื้นตัว❓🇺🇸
BREAKING: DE40 รีบาวด์ แม้ยอดค้าปลีกเยอรมนีลดลงสวนทางคาด 🇩🇪
สรุปข่าวเช้า