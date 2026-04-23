Tesla พุ่งขึ้น 4% หลังรายงานผลประกอบการ หนุนบรรยากาศเชิงบวกของตลาดวอลล์สตรีท 📈

Tesla: ผลประกอบการแข็งแกร่งกว่าคาดในหลายมิติ โดยเฉพาะกำไรและกระแสเงินสด
Tesla รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ที่ดีกว่าคาดในภาพรวม โดยจุดที่ตลาดให้ความสำคัญคือความสามารถในการทำกำไรและกระแสเงินสด
- EPS ปรับปรุง: $0.41 (คาด $0.34)
- รายได้: $22.39 พันล้าน (คาด $22.19 พันล้าน)
- EPS รายงาน: $0.13 เทียบ $0.12 ปีก่อน
จุดเด่นสำคัญคืออัตรากำไรขั้นต้นที่ 21.1% สูงกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญที่ 17.7% ซึ่งช่วยลดความกังวลเรื่องแรงกดดันต่อมาร์จิ้นในช่วงก่อนหน้า
- กำไรจากการดำเนินงาน: $941 ล้าน สูงกว่าคาดที่ $787.7 ล้าน
- กระแสเงินสดอิสระ (FCF): $1.44 พันล้าน เทียบกับคาดการณ์ติดลบ $1.86 พันล้าน
ภาพรวมสะท้อนว่าบริษัทไม่ได้แข็งแกร่งเพียงตัวเลขบัญชี แต่ยังมีคุณภาพกระแสเงินสดที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ต้นทุนเริ่มเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ AI
แม้ผลลัพธ์จะออกมาดี แต่โครงสร้างต้นทุนสะท้อนว่าบริษัทกำลังก้าวเข้าสู่เฟสการลงทุนที่เข้มข้นขึ้น
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเพิ่มขึ้น 37% YoY เป็น $3.78 พันล้าน
- อัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลงเหลือ 4.2%
สิ่งนี้สะท้อนการเร่งลงทุนใน AI หุ่นยนต์ และระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ
ธุรกิจรถยนต์ยังไม่โดดเด่นเท่าเดิม
ยอดส่งมอบรถอยู่ที่ 358,023 คัน ต่ำกว่าคาด ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงขับเคลื่อนหลักของบริษัทกำลังเปลี่ยนไปจากธุรกิจรถยนต์แบบดั้งเดิม
ทิศทางระยะยาว: เปลี่ยนจากผู้ผลิตรถยนต์ไปสู่บริษัท AI
Tesla กำลังมุ่งสู่ธุรกิจใหม่ ได้แก่ หุ่นยนต์ Optimus ระบบขับขี่อัตโนมัติ ชิป AI และการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวติ้งร่วมกับ SpaceX
ผลกระทบต่อตลาด
หุ้นปรับขึ้นเกือบ 4% หลังตลาดปิด สะท้อน sentiment เชิงบวกในระยะสั้น แต่ในระยะยาวการประเมินมูลค่าจะซับซ้อนมากขึ้น เพราะบริษัทกำลังเปลี่ยนจากการเติบโตแบบเดิมไปสู่การลงทุนเชิงโครงสร้างขนาดใหญ่
สรุป
Tesla ยังคงแสดงความแข็งแกร่งด้านผลประกอบการ แต่กำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านเชิงกลยุทธ์จากธุรกิจรถยนต์ไปสู่แพลตฟอร์ม AI และเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งเพิ่มทั้งโอกาสและความเสี่ยงในเวลาเดียวกัน
IBM รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ออกมาแข็งแกร่งโดยรวมและดีกว่าคาดในหลายด้าน แต่แนวโน้มคาดการณ์ที่ระมัดระวังยังคงกดดันราคาหุ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลงเกือบ 7% หลังตลาดปิด
IBM ทำกำไรต่อหุ้น (Operating EPS) ที่ $1.91 สูงกว่าคาดที่ $1.81 ขณะที่รายได้อยู่ที่ $15.92 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ที่ $15.67 พันล้านดอลลาร์
ในระดับธุรกิจย่อย:
- ธุรกิจซอฟต์แวร์มีเสถียรภาพ รายได้ $7.05 พันล้าน ใกล้เคียงคาดการณ์
- ธุรกิจที่ปรึกษาอยู่ที่ $5.27 พันล้าน ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยที่ $5.29 พันล้าน แต่ไม่มีผลกระทบเชิงลบต่อภาพรวมมากนัก
ด้านกระแสเงินสดถือว่าเป็นจุดบวก โดย Free Cash Flow อยู่ที่ $2.22 พันล้าน สูงกว่าคาดเล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม จุดที่ตลาดกังวลคือ:
- บริษัทไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจ AI ซึ่งเป็นธีมการเติบโตสำคัญ
- แม้ผลประกอบการแข็งแกร่ง แต่ขาด “ตัวเร่งการเติบโตใหม่” ที่ชัดเจน
ในมุมมองทั้งปี IBM ยังคงยืนยันแนวโน้มเดิม:
- รายได้เติบโตมากกว่า 5% (อัตราเงินตราคงที่) ใกล้เคียงคาดการณ์ตลาด
- กระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้นประมาณ $1 พันล้านเมื่อเทียบกับปีก่อน
สรุปแล้ว IBM มีผลประกอบการแข็งแกร่ง แต่ตลาดให้ความสำคัญกับ “แนวโน้มอนาคต” มากกว่า “ตัวเลขปัจจุบัน” ทำให้หุ้นถูกกดดันจากมุมมองที่ระมัดระวังของผู้บริหารมากกว่า performance จริงในไตรมาสนี้
Texas Instruments รายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุดออกมาแข็งแกร่งมาก โดยดีกว่าคาดทั้งในด้านรายได้และกำไรจากการดำเนินงาน ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นเกือบ 9% หลังตลาดปิด
กำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ $1.68 สูงกว่าคาดที่ $1.38 ขณะที่รายได้อยู่ที่ $4.83 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดที่ $4.53 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนว่าอุปสงค์ในตลาดปลายทางแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้
- กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ $1.81 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดที่ $1.54 พันล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระอยู่ที่ $1.40 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ที่ $1.2 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ค่าใช้จ่ายลงทุนต่ำกว่าคาดเล็กน้อยที่ $676 ล้านดอลลาร์
- จุดสำคัญคือธุรกิจ Analog ซึ่งเป็นแกนหลักของบริษัท รายได้อยู่ที่ $3.92 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดอย่างชัดเจนที่ $3.68 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมักถูกใช้เป็นตัวชี้วัดสุขภาพของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมโดยรวม
- ในด้านแนวโน้ม Texas Instruments ให้คาดการณ์ไตรมาส 2 ในเชิงบวก โดยคาด EPS อยู่ในช่วง $1.77–$2.05 และรายได้ระหว่าง $5.0–$5.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนสัญญาณการฟื้นตัวของอุปสงค์และโมเมนตัมที่ดีขึ้นต่อเนื่องในไตรมาสถัดไป
Source: xStation5
