ข่าวเด่นวันนี้ 3 มิ.ย.

📈 ตลาดหุ้น – ภาพรวมตลาดและภาคเทคโนโลยี
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดการซื้อขายด้วยแรงกดดันเล็กน้อยจากภาวะรอดูพัฒนาการในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม ก่อนเวลา 20:00 น. ดัชนีหลักของสหรัฐฯ เริ่มฟื้นตัวกลับมาเป็นบวก
ตลาดยังคงเต็มไปด้วยความสับสนเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพ หลังสื่ออิหร่านรายงานว่าการสื่อสารกับสหรัฐฯ ถูกระงับจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในเลบานอน รวมถึงความเสี่ยงต่อการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่ประธานาธิบดี Donald Trump และรัฐมนตรีต่างประเทศ Marco Rubio ยืนยันว่าการเจรจายังคงดำเนินต่อไปอย่างรวดเร็ว และยังมีโอกาสบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน
ในช่วงไม่กี่นาทีที่ผ่านมา Donald Trump ได้โพสต์บน Truth Social ว่า “ไม่เป็นความจริงที่สหรัฐฯ และอิหร่านตัดการติดต่อกัน”
Alphabet (Google) ประกาศแผนระดมทุนครั้งใหญ่ มูลค่า 80,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI (รวมถึงเงินลงทุน 10,000 ล้านดอลลาร์จาก Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett) อย่างไรก็ตาม หุ้นของบริษัทกลับร่วงราว 2.4% เนื่องจากนักลงทุนมองว่านี่สะท้อนต้นทุนมหาศาลของสงคราม AI
หุ้นของ Marvell Technology พุ่งเกือบ 30% หลัง Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia กล่าวว่าบริษัทอาจกลายเป็นบริษัทมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์รายต่อไป
Hewlett Packard Enterprise (HPE) รายงานผลประกอบการรายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากความต้องการเซิร์ฟเวอร์ดาต้าเซ็นเตอร์สำหรับ AI ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 21%
Anthropic ผู้พัฒนา Claude AI ได้ยื่นเอกสาร IPO แบบลับต่อหน่วยงานกำกับดูแล นำหน้า OpenAI ในก้าวสำคัญนี้
ฝั่งยุโรป นักลงทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวก โดยดัชนีหุ้นส่วนใหญ่ปิดในแดนบวก:
• FTSE 100 ของอังกฤษ +0.3%
• CAC 40 ของฝรั่งเศส +0.7%
• DAX ของเยอรมนี +0.5%
• IBEX 35 ของสเปน +0.5%
📊 เศรษฐกิจมหภาค
รายงาน JOLTS ของตลาดแรงงานสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าจำนวนตำแหน่งงานว่างในเดือนเมษายนอยู่ที่ 7.618 ล้านตำแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 6.860 ล้านตำแหน่ง สะท้อนถึงเศรษฐกิจที่ยังแข็งแกร่ง ซึ่งอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คงนโยบายการเงินแบบเข้มงวดและอัตราดอกเบี้ยสูงต่อไปนานขึ้นเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ
ข้อมูลประมาณการเบื้องต้นจาก Eurostat เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2026 ระบุว่า อัตราเงินเฟ้อรายปีของยูโรโซนเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.2% ในเดือนพฤษภาคม 2026 จาก 3.0% ในเดือนเมษายน
รายละเอียดของเงินเฟ้อในยูโรโซน:
• พลังงานเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 10.9% (จาก 10.8%)
• ภาคบริการเพิ่มเป็น 3.5% (จาก 3.0%)
• อาหาร แอลกอฮอล์ และยาสูบ ชะลอลงเหลือ 2.0% (จาก 2.4%)
• สินค้าอุตสาหกรรมที่ไม่รวมพลังงาน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยสู่ 0.9% (จาก 0.8%)
ประเทศที่มีเงินเฟ้อสูงสุดในยูโรโซนเดือนพฤษภาคม ได้แก่:
• บัลแกเรีย 6.3%
• ลิทัวเนีย 5.1%
• กรีซ 5.0%
ขณะที่ประเทศที่มีเงินเฟ้อต่ำสุด ได้แก่:
• มอลตา 2.1%
• เยอรมนี 2.7%
เมื่อเทียบรายเดือน (พฤษภาคมเทียบเมษายน 2026) ดัชนีราคาผู้บริโภคของยูโรโซนเพิ่มขึ้นเพียง 0.1%
💰 สินค้าโภคภัณฑ์และโลหะมีค่า
บรรยากาศเชิงบวกยังช่วยหนุนตลาดโลหะมีค่า โดยทองคำปรับขึ้นประมาณ 0.3% ทะลุระดับ 4,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่เงินเพิ่มขึ้น 0.6% และกำลังทดสอบระดับ 76 ดอลลาร์
ความสับสนของข้อมูลและสัญญาณที่ขัดแย้งจากตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาน้ำมันรีบาวด์เล็กน้อย โดยน้ำมัน Brent เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% และกลับมายืนเหนือระดับ 96 ดอลลาร์
ก่อนหน้านี้ ราคาน้ำมันปรับตัวลงจากความหวังเรื่องการลดความตึงเครียดในเลบานอน รวมถึงคำกล่าวของ Donald Trump ที่ระบุว่าอาจสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านได้ภายในสัปดาห์หน้า
อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยอมรับว่าการเจรจามีอุปสรรคเกิดขึ้น แม้จะไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม
ตลาดน้ำมันยังคงอ่อนไหวอย่างมากต่อทุกความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอิหร่าน ซึ่งข้อมูลหลายอย่างยังไม่สามารถตรวจสอบได้ทันที
ที่สำคัญ แม้ความขัดแย้งจะคลี่คลายลงอย่างสมบูรณ์ ความเสี่ยงด้านอุปทานก็ยังคงอยู่ และยังเป็นปัจจัยที่ช่วยพยุงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในระดับสูง แม้ตลาดยังคงพยายามให้น้ำหนักกับ сценарий ราคาน้ำมันขาลง
🪙 คริปโทเคอร์เรนซี
แรงขายยังคงชัดเจนในตลาดคริปโทฯ โดย Bitcoin ร่วงเกือบ 6% หลุดระดับ 68,000 ดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum ลดลงมากกว่า 3% และกำลังทดสอบระดับ 1,900 ดอลลาร์
น้ำมันทรงตัว ขณะที่ตลาดเริ่มให้น้ำหนักกับความหวังด้านการเจรจาทางการทูตมากขึ้น
Bitcoin ร่วง 3% หลุดระดับ $68K ท่ามกลางแรงกดดันตามฤดูกาลในตลาดคริปโต 📉
Marvell Technology ถูก Nvidia ชี้ว่าอาจก้าวขึ้นเป็น “ยักษ์ใหญ่รายต่อไป” ของอุตสาหกรรมชิป!
Silver พุ่งขึ้น 2% 📈