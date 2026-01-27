Tesla ก่อนประกาศผลประกอบการ: ความคาดหวังระดับปานกลางและพื้นฐานที่อ่อนแอ

เทสลาจะรายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025 หลังปิดตลาดในวันพุธที่ 28 มกราคม
ความคาดหวังต่อผลประกอบการของยักษ์ใหญ่ยานยนต์ดูเหมือนจะไม่สะท้อนถึงความหวังอันมหาศาลที่ถูกวางไว้กับบริษัท
การเรียกเทสลาเป็น “ยักษ์ใหญ่ยานยนต์” ถือว่าถูกต้อง แต่ในบริบทนี้มีนัยเชิงลบ
บริษัทหยุดถูกประเมินในฐานะผู้ผลิตรถยนต์ไปนานแล้ว และถูกประเมินเหมือนบริษัทเทคโนโลยี
แม้จะแทบไม่มีความสำเร็จที่จับต้องได้ในด้านนั้น
ในขณะเดียวกัน พื้นฐานของบริษัทในส่วนธุรกิจรถยนต์ ซึ่งควรเป็นฐานรากสำหรับการขยายสู่ธุรกิจที่ก้าวหน้ามากขึ้น
กำลังแสดงสัญญาณความตึงเครียดอย่างชัดเจน
ตั้งแต่ระดับสูงสุดครั้งล่าสุด ราคาหุ้นเทสลาลดลงประมาณ 12%
แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงมากเมื่อเทียบกับช่องราคาในระยะยาว
ผลประกอบการที่ผ่านมาไม่สามารถอธิบายได้
ในรายงานผลประกอบการเกือบทั้งหมดในรอบสิบกว่าครั้งที่ผ่านมา
เทสลามักทำผลงานต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ทั้งในด้าน EPS และรายได้
คราวนี้จะต่างออกไปหรือไม่?
ก่อนรายงานผลประกอบการ เทสลาได้เผยรายงานการส่งมอบรถยนต์ออกมา ในไตรมาส 4 บริษัททำสถิติการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ — ลดลง 16% เมื่อเทียบปีต่อปี
ความเห็นของตลาดคาดการส่งมอบรถยนต์อยู่ที่ประมาณ 1 ล้านคัน แต่เทสลาทำได้เพียง 418,000 คัน
คาดการณ์ EPS สำหรับไตรมาส 4 อยู่ที่ประมาณ 0.45 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งลดลงมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับปี 2022
ความเสื่อมถอยนี้ยังสะท้อนผ่านอัตรากำไรของบริษัทด้วย
รายได้ดูดีกว่าบ้าง: ตลาดคาดว่าจะอยู่ที่ 24.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งใกล้เคียงค่าเฉลี่ยต่อไตรมาส
อย่างไรก็ตาม ยังคงต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปี 2025 และ 2024
นักลงทุนจำนวนมากเริ่มไม่สนใจอัตราส่วนทางการเงินหรือข้อมูลเชิงพื้นฐาน
มีผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ที่มุ่งเน้นเพียงข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนา FSD และ “robo-taxis”
เทสลาจะเผชิญความยากลำบากในการทำให้ผลประกอบการตรงตามความคาดหวังที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมเหล่านี้
อย่างไรก็ตาม หากบริษัทนำเสนอสัญญาณที่น่าพอใจเกี่ยวกับ FSD หรือ robo-taxis
อาจช่วยให้ราคาหุ้นคงระดับได้ชั่วคราว หรืออาจพุ่งขึ้นได้
แต่หากไม่มีสัญญาณเหล่านี้ อาจเกิดการเทขายครั้งใหญ่หลังประกาศผลประกอบการ
เพียงไม่กี่วันก่อน เทสลาได้ปรับเปลี่ยนการเข้าถึงและการกระจาย “Autopilot” และ FSD
ซึ่งอาจทำให้บริษัทแสดงการเติบโตได้ — แม้จะไม่ใช่จากการสมัครใช้ FSD โดยตรง
แต่เป็นจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นรอบ ๆ ตัวมัน
TSLA.US (D1)
ราคาปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดล่าสุด การกลับมาฟื้นตัวอาจเป็นเรื่องยาก และยังมีโอกาสปรับฐานลงได้อีกมาก
ที่มา: xStation5
