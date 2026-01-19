ทองคำพุ่ง! ความตึงเครียดสหรัฐ–ยุโรปช่วยหนุนราคาทองแตะจุดสูงสุดใหม่ 💰

ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์กลับมาสู่จุดสนใจอีกครั้งอย่างชัดเจน หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ขู่จะเพิ่มระดับภาษีกับพันธมิตรยุโรป เพื่อบีบบังคับให้เกิดการยอมรับในข้อเสนอเกี่ยวกับกรีนแลนด์ โอกาสของความขัดแย้งทางการค้าที่ขยายวงกว้างขึ้น รวมทั้งความตึงเครียดที่เปิดเผยภายใน NATO ทำให้ความไม่แน่นอนทางการเมืองพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว นักลงทุนจึงลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยง ส่งผลให้ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ และดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ในขณะที่ยูโรและโลหะมีค่าแข็งค่าขึ้น
ราคาทองคำพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล ยืนยันบทบาทของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวน ยุโรปและสหราชอาณาจักรประกาศมาตรการตอบโต้ทันที พร้อมทั้งส่งสัญญาณว่าพร้อมเจรจาก่อนที่ภาษีจะมีผลบังคับใช้จริง สหภาพยุโรปกำลังเตรียมกลับมาใช้แพ็กเกจภาษีตอบโต้มูลค่า 93,000 ล้านยูโรกับสินค้าสหรัฐฯ ซึ่งถูกระงับเมื่อปีที่แล้ว และอาจกลับมาโดยอัตโนมัติในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ หากการเจรจาล้มเหลว
ทองคำกำลังได้ประโยชน์จากเงินทุนไหลเข้าที่แสวงหาการป้องกันความเสี่ยงจากเหตุการณ์ทางการเมือง ความเสี่ยงด้านการค้า และความเป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้นของการแตกสลายของระเบียบระหว่างประเทศในปัจจุบัน
The beginning of the year—particularly January—has historically been seasonally favorable for gold. The current price rally is further reinforced by elevated geopolitical tensions.
ทองคำยังคงทะลุผ่านแนวต้านต่อเนื่อง และกำลังเข้าใกล้ระดับ 4,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์
💡 ภูมิรัฐศาสตร์และภาษีศุลกากรอยู่ในจุดสนใจ
ข่าวเด่นวันนี้ 21 มกราคม 2026