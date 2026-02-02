⚠️ ทองคำร่วง

ราคาทองคำ ปรับตัวลดการขาดทุนอย่างมาก ฟื้นตัวจากระดับ ใกล้ 4,400 USD/oz ขึ้นมาที่ เกือบ 4,700 USD/oz
การดีดตัวครั้งนี้เกิดขึ้นรอบ ระดับ Fibonacci 50.0% ของขาขึ้นที่เริ่มตั้งแต่ สิงหาคม 2025
นอกจากนี้ โซนบัฟเฟอร์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย (SMA) 25 วันและ 50 วัน ยังคงอยู่และทำหน้าที่เป็นแนวรับชั่วคราว
การปรับตัวลดลงของราคาทองคำเมื่อวันศุกร์ถือเป็น หนึ่งในการลดลงที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ แต่ยังไม่เกิน 10%
ในขณะที่ราคาของ โลหะเงิน (Silver) ในบางช่วงปรับตัวลดลง เกิน 30%
แหล่งที่มา: Bloomberg Finance LP
สิ่งสำคัญคือ โครงสร้างความต้องการทองคำแตกต่างจากเงินอย่างชัดเจน
ในตลาดทองคำ ไม่พบสัญญาณสุดโต่งจากตลาดออปชัน
และยังไม่มีความกังวลเรื่องการส่งมอบทองคำจริงอย่างรุนแรง
อย่างไรก็ตาม บริบททางประวัติศาสตร์มีความสำคัญ
การปรับตัวลดลงของทองคำจากจุดสูงสุดในอดีตเคยถึง 40%
แต่การปรับตัวลดลงครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ปี 2020 ถูกจำกัดไว้ที่ 20%
เมื่อวิเคราะห์ช่วงตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา การปรับตัวลดลงสูงสุดของทองคำอยู่ที่ 20%
แหล่งที่มา: Bloomberg Finance LP
หากราคาทอง ปิดเหนือ 4,750 USD/oz ต่อวัน อาจเป็นสัญญาณว่า การปรับตัวลดลงได้สิ้นสุดแล้ว
ในกรณีนี้ เป้าหมายต่อไปคือการ กลับขึ้นสู่แนวจิตวิทยาที่ 5,000 USD อย่างรวดเร็ว
ในทางกลับกัน หากทองคำ ปิดใกล้ 4,500 USD/oz ความเป็นไปได้ของการปรับตัวลดลง ลึกขึ้นยังคงมีอยู่
ราคาสามารถปรับตัวลงไปทดสอบ แนวโน้มระยะยาว อยู่ในช่วง 4,000–4,200 USD/oz
