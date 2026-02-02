อ่านเพิ่มเติม
2 กุมภาพันธ์ 2026

⚠️ ทองคำร่วง

ราคาทองคำ ปรับตัวลดการขาดทุนอย่างมาก ฟื้นตัวจากระดับ ใกล้ 4,400 USD/oz ขึ้นมาที่ เกือบ 4,700 USD/oz

  • การดีดตัวครั้งนี้เกิดขึ้นรอบ ระดับ Fibonacci 50.0% ของขาขึ้นที่เริ่มตั้งแต่ สิงหาคม 2025

  • นอกจากนี้ โซนบัฟเฟอร์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย (SMA) 25 วันและ 50 วัน ยังคงอยู่และทำหน้าที่เป็นแนวรับชั่วคราว

การปรับตัวลดลงของราคาทองคำเมื่อวันศุกร์ถือเป็น หนึ่งในการลดลงที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ แต่ยังไม่เกิน 10%

  • ในขณะที่ราคาของ โลหะเงิน (Silver) ในบางช่วงปรับตัวลดลง เกิน 30%

  • แหล่งที่มา: Bloomberg Finance LP

สิ่งสำคัญคือ โครงสร้างความต้องการทองคำแตกต่างจากเงินอย่างชัดเจน

  • ในตลาดทองคำ ไม่พบสัญญาณสุดโต่งจากตลาดออปชัน

  • และยังไม่มีความกังวลเรื่องการส่งมอบทองคำจริงอย่างรุนแรง

อย่างไรก็ตาม บริบททางประวัติศาสตร์มีความสำคัญ

  • การปรับตัวลดลงของทองคำจากจุดสูงสุดในอดีตเคยถึง 40%

  • แต่การปรับตัวลดลงครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ปี 2020 ถูกจำกัดไว้ที่ 20%

เมื่อวิเคราะห์ช่วงตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา การปรับตัวลดลงสูงสุดของทองคำอยู่ที่ 20%

  • แหล่งที่มา: Bloomberg Finance LP

หากราคาทอง ปิดเหนือ 4,750 USD/oz ต่อวัน อาจเป็นสัญญาณว่า การปรับตัวลดลงได้สิ้นสุดแล้ว

  • ในกรณีนี้ เป้าหมายต่อไปคือการ กลับขึ้นสู่แนวจิตวิทยาที่ 5,000 USD อย่างรวดเร็ว

ในทางกลับกัน หากทองคำ ปิดใกล้ 4,500 USD/oz ความเป็นไปได้ของการปรับตัวลดลง ลึกขึ้นยังคงมีอยู่

  • ราคาสามารถปรับตัวลงไปทดสอบ แนวโน้มระยะยาว อยู่ในช่วง 4,000–4,200 USD/oz

5 กุมภาพันธ์ 2026, 08:06

