08:43 · 17 ตุลาคม 2025

Thermo Fisher Scientific จับมือ OpenAI ร่วมพัฒนาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์📱

  • หุ้น Thermo Fisher Scientific (TMO.US) พุ่งกว่า 4% ในช่วงพรีมาร์เก็ต หลังประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ OpenAI 📱
  • ความเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่บริษัทนอกภาคเทคโนโลยีเริ่มเข้าร่วมกระแส AI มากขึ้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็น “ผู้ได้รับประโยชน์จากการปฏิวัติด้านปัญญาประดิษฐ์” ในสายตาของนักลงทุน

Thermo Fisher Scientific (TMO.US) พุ่งกว่า 4% ก่อนเปิดตลาด หลังประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ OpenAI 📱

หุ้นของ Thermo Fisher Scientific ปรับตัวขึ้นราว 4% ในช่วงพรีมาร์เก็ต หลังบริษัทประกาศความร่วมมือกับ OpenAI เพื่อพัฒนาและนำโซลูชันปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในหลายส่วนของธุรกิจ ตั้งแต่การวิจัยทางคลินิก ฝ่ายบริการลูกค้า แพลตฟอร์ม Accelerator™ Drug Development ไปจนถึงการใช้งาน ChatGPT Enterprise ภายในองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อลดระยะเวลาออกสู่ตลาดของยาใหม่ จัดการนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การร่วมมือครั้งนี้เป็นอีกตัวอย่างของบริษัทนอกกลุ่มเทคโนโลยีที่ประกาศจับมือกับ OpenAI เพื่อสะท้อนภาพว่าเป็น “ผู้ได้ประโยชน์จากกระแสปัญญาประดิษฐ์” ซึ่งกำลังเป็นแรงขับสำคัญต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Nvidia, Microsoft และ Alphabet ตลาดตอบรับเชิงบวกต่อทุกความพยายามที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยสร้างความคาดหวังว่าอาจเกิด “ปรากฏการณ์ซ้ำรอย” ความสำเร็จของหุ้นเทคโนโลยีในช่วงบูมของ AI

ก่อนเปิดตลาดนิวยอร์ก หุ้น TMO ขยับขึ้นราว 4% และกำลังทดสอบระดับ จุดสูงสุดในรอบเดือนตุลาคม ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังมองเห็นโอกาสให้ภาคส่วนอื่น ๆ ก้าวขึ้นร่วมขบวนเทคโนโลยี AI ที่กำลังขับเคลื่อนตลาดโลกในเวลานี้

 

 

 

Source: xStation 

17 ตุลาคม 2025, 15:37

