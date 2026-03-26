📌 ทรัมป์เตือนอิหร่านอีกครั้ง: สถานการณ์กำลังจะบานปลายหรือไม่?

Donald Trump กล่าวผ่าน Truth Social ว่าอิหร่านมีความต้องการอย่างมากที่จะบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐ แม้ภายนอกจะพยายามแสดงภาพลักษณ์เป็น “ผู้เจรจาที่แข็งกร้าว” ก็ตาม เขายังย้ำคำเตือนว่าเตหะรานอาจต้องเผชิญผลลัพธ์ร้ายแรง หากไม่ยอมรับข้อตกลงตามเงื่อนไขของสหรัฐก่อนที่จะสายเกินไป
“ทีมเจรจาของอิหร่านแตกต่างและ ‘แปลกประหลาด’ มาก พวกเขาแทบจะ ‘ขอร้อง’ ให้เราทำข้อตกลง ทั้งที่ควรทำเช่นนั้นตั้งนานแล้ว เพราะพวกเขาถูกทำลายทางการทหารไปแล้ว และไม่มีโอกาสกลับมาได้เลย แต่กลับออกมาพูดต่อสาธารณะว่ากำลัง ‘พิจารณาข้อเสนอของเรา’ - ไม่จริง!!! พวกเขาควรจริงจังให้เร็ว ก่อนจะสายเกินไป เพราะเมื่อถึงจุดนั้นจะไม่มีการหวนกลับ และจะไม่สวยงาม! - ประธานาธิบดี DJT”
บรรยากาศตลาดในวันนี้อ่อนแอลงอย่างชัดเจน โดยนักลงทุนเริ่มสะท้อนความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ก่อนหน้านี้ Axios report on US Iran escalation options รายงานว่าสหรัฐกำลังพิจารณา “การโจมตีขั้นสุดท้าย” ต่ออิหร่าน ซึ่งอาจรวมถึงปฏิบัติการภาคพื้นดินและการทิ้งระเบิดขนาดใหญ่
Source: xStation5
