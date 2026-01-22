ทรัมป์กลับลำ หนุนความเชื่อมั่นวอลล์สตรีท

-
ที่ดาวอส ทรัมป์ส่งสัญญาณไม่ใช้กำลังในการเข้าซื้อกรีนแลนด์
ประธานาธิบดีเมินความผันผวนตลาด คาดมูลค่าหุ้นมีโอกาสเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
Netflix ทำตลาดผิดหวังจากแนวโน้มผลประกอบการ หันใช้ข้อเสนอซื้อ Warner Bros ด้วยเงินสดทั้งหมด
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการเดินหน้าต่อ: J&J, Charles Schwab, Travelers และ Halliburton รายงานงบ
ฟิวเจอร์สวอลล์สตรีทส่งสัญญาณอ่อนตัวต่อเนื่องในช่วงกลางสัปดาห์ช่วงเช้าวันนี้ อย่างไรก็ตาม บรรยากาศตลาดพลิกกลับมาในเชิงบวก หลังโดนัลด์ ทรัมป์ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์บนเวที World Economic Forum
ท่าทีของทรัมป์ครั้งนี้มีความ “ตั้งรับ” มากกว่าที่ผ่านมา โดยการยืนยันว่า แนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องกรีนแลนด์ด้วยกำลังจะไม่ถูกนำมาใช้ ช่วยคลายความกังวลของตลาดโลกได้ในทันที ที่สำคัญ การที่ทรัมป์ไม่ได้กล่าวถึงมาตรการภาษีที่เกี่ยวข้องกับกรีนแลนด์เลย ได้จุดกระแส “TACO” (Trump Always Chickens Out) กลับมาอีกครั้งในหมู่นักลงทุน
ประเด็นสำคัญจากสุนทรพจน์ของประธานาธิบดี มีดังนี้:
สหรัฐคือเครื่องยนต์ของโลก
ทรัมป์ระบุว่าสหรัฐอเมริกาเป็น “เครื่องยนต์ของโลก” และความมั่งคั่งของเศรษฐกิจโลกผูกโยงอยู่กับการเติบโตของสหรัฐ เขายกผลงานด้านการลดกฎระเบียบ การลดภาษี และการควบคุมเงินเฟ้อของรัฐบาลตนเอง
วิจารณ์ยุโรป
ประธานาธิบดีสหรัฐโจมตีนโยบายด้านพลังงานและการอพยพของยุโรป โดยนำมาเปรียบเทียบกับแนวคิด “America First” ของตน
กดดันด้านการค้า
ทรัมป์เสนอแนวคิดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสวิตเซอร์แลนด์ในอัตรา 30% เพื่อรับมือกับปัญหาการขาดดุลการค้าที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับจุดยืนเชิงปกป้องทางการค้าของเขา
ประเด็นกรีนแลนด์
ทรัมป์ย้ำความต้องการเจรจาเพื่อเข้าซื้อกรีนแลนด์ โดยระบุว่า “ไม่ควรมีประเทศใดนอกจากสหรัฐฯ เป็นเจ้าของดินแดนนี้” พร้อมส่งคำขาดถึงเดนมาร์กว่า
“ถ้าพวกเขาตอบตกลง ก็จะได้รับการต้อนรับ แต่ถ้าปฏิเสธ เรื่องนี้จะถูกจดจำไปตลอดกาล”
กลยุทธ์พลังงาน
ทรัมป์ชื่นชมพลังงานนิวเคลียร์และความเป็นผู้นำของสหรัฐในตลาดน้ำมันและก๊าซ ขณะเดียวกันยังคงวิจารณ์พลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานลม พร้อมให้คำมั่นว่าจะกดราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และผลักดันการยุติสงครามในยูเครน
การลงทุนระดับภูมิภาค
ประธานาธิบดียังส่งสัญญาณว่าเวเนซุเอลาอาจได้รับประโยชน์จากการลงทุนของสหรัฐที่เพิ่มขึ้น
มุมมองทางเทคนิค: US500 (S&P 500 Futures)
สัญญา S&P 500 ฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง โดยกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 6,900 จุด และรีบาวด์ราว 0.7% หลังการปรับฐานในวันก่อนหน้า การพักตัวรอบนี้มีขนาดใกล้เคียงกับการปรับฐานในเดือนธันวาคม
ฝั่งกระทิงมีแนวต้านสำคัญที่ 6,930 จุด ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci 50.0% ของการปรับฐานรอบปัจจุบัน และเป็นช่องว่างราคาที่เปิดไว้ช่วงสุดสัปดาห์
ในทางกลับกัน หากแรงขายกลับมาอีกครั้ง ฝั่งหมีจะจับตาระดับ 50.0% และ 61.8% ของ Fibonacci retracement จากขาขึ้นหลักที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
ข่าวบริษัท (Corporate News)
Netflix (NFLX.US)
หุ้น Netflix ปรับตัวลงกว่า 2.5% ในช่วงเปิดตลาด ลดลงน้อยลงมากเมื่อเทียบกับการร่วงเกือบ 8% ในช่วง pre-market แม้ว่าผลประกอบการไตรมาส 4 จะออกมาตรงตามคาด แต่ แนวโน้มผลประกอบการล่วงหน้า (guidance) กลับสร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุน
ในเชิงกลยุทธ์ Netflix ประกาศปรับแผนเป็นการเข้าซื้อกิจการ Warner Bros ด้วยเงินสดทั้งหมด เพื่อเดินหน้าปิดดีลควบรวม ส่งผลให้บริษัท ระงับโครงการซื้อหุ้นคืน (share buyback) ชั่วคราว เพื่อรักษาสภาพคล่องสำหรับการเข้าซื้อกิจการ
Johnson & Johnson (JNJ.US)
JNJ รายงานรายได้ไตรมาส 4 ปี 2025 ที่ 24.6 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดเล็กน้อยที่ 24.1 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 2.46 ดอลลาร์ ใกล้เคียงกับประมาณการ
แม้ตลาดจะตอบรับเชิงบวกต่อการเติบโตของกลุ่มยารักษามะเร็ง และมุมมองปี 2026 ที่มีเสถียรภาพ แต่ราคาหุ้นกลับปรับตัวลงเกือบ 2% ในระหว่างการซื้อขาย
Charles Schwab (SCHW.US)
Charles Schwab รายงานผลประกอบการสอดคล้องกับคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดยมีรายได้ 6.34 พันล้านดอลลาร์ และ EPS ที่ 1.39 ดอลลาร์
แรงกดดันช่วงแรกจากการที่ผลประกอบการไม่ได้ออกมาดีกว่าคาด ถูกชดเชยด้วยการปรับตัวขึ้นของตลาดโดยรวม ส่งผลให้หุ้นปรับขึ้นเล็กน้อยราว 1%
Travelers (TRV.US)
Travelers รายงานกำไรออกมา ดีกว่าคาดอย่างมาก โดย EPS อยู่ที่ 11.13 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ที่ 8.74 ดอลลาร์ รายได้อยู่ที่ 12.43 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดที่ 11.04 พันล้านดอลลาร์
ราคาหุ้นพุ่งขึ้นแตะ 275 ดอลลาร์ ในช่วงเปิดตลาด ก่อนจะย่อลงมาแถว 270 ดอลลาร์ แต่ยังคงบวกอยู่ราว 1%
Halliburton (HAL.US)
Halliburton ทำผลงานเหนือความคาดหมาย ด้วย EPS ที่ 0.69 ดอลลาร์ (เทียบกับคาดการณ์ 0.54 ดอลลาร์) และรายได้ 5.7 พันล้านดอลลาร์
การมุ่งเน้นหาโอกาสลงทุนใหม่ ๆ รวมถึงความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจใน เวเนซุเอลา หนุนให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมากกว่า 3%
