📊 ตลาดเดือด! ทรัมป์ปัดข้อเสนออิหร่าน น้ำมันพุ่ง หุ้นร่วงทั่วโลก

ทรัมป์ปฏิเสธคำตอบจากอิหร่านเกี่ยวกับข้อเสนอแผนสันติภาพ โดยระบุว่า “ยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิง” (TOTALLY UNACCEPTABLE) ผ่านโพสต์บน Truth Social ซึ่งทำให้ตลาดเกิดแรงขายอย่างกว้างขวาง
ราคาน้ำมันเปิดสัปดาห์ด้วยการปรับตัวขึ้นแรง จากภาวะความตึงเครียดทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ทองคำและโลหะมีค่าปรับตัวลง ในขณะเดียวกัน ดัชนีหุ้นหลักก็เริ่มสูญเสียโมเมนตัมขาขึ้น
คำถามสำคัญตอนนี้คือ “ต่อไปจะเป็นอย่างไร?” นักลงทุนจะยังคงให้ความสนใจกับปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก เนื่องจากยังเป็นตัวขับเคลื่อนความผันผวนของตลาด
สิ่งที่ควรติดตามเพิ่มเติม:
- ความเสี่ยงหลักคือพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
- หากมีสัญญาณความตึงเครียดเพิ่มขึ้น เช่น การยืนยันปฏิบัติการทางทหารต่อโรงงานนิวเคลียร์ อาจทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น และกดดันตลาดหุ้น
- วันอังคารจะมีการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม 40 ประเทศเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ควรติดตามถ้อยแถลงอย่างใกล้ชิด
- ข้อมูลเงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ และยอดค้าปลีกในสัปดาห์นี้ จะมีผลต่อมุมมองเกี่ยวกับธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) โดย PIMCO ส่งสัญญาณแล้วว่าการลดดอกเบี้ยอาจยังไม่เกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้
- การประชุมระหว่างทรัมป์และสี จิ้นผิง (13–15 พฤษภาคม) อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญต่อประเด็นการค้า มาตรการคว่ำบาตร และสถานการณ์อิหร่าน นักลงทุนจะเริ่มปรับพอร์ตล่วงหน้า
- ตลาดยุโรปมีแนวโน้มเปิดตัวภายใต้แรงกดดัน จากราคาพลังงานที่สูงขึ้น บรรยากาศโลกที่อ่อนแอ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อดัชนี DAX, CAC และ Euro Stoxx 50
ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคตลอดทั้งสัปดาห์ (XTB Research, Bloomberg Financial Lp)
ปฏิทินเหตุการณ์สำคัญของบริษัทต่างๆ (XTB Research, Bloomberg Financial Lp)
