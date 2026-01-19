ตลาดหมีโกโก้? 📉 การบดโกโก้ในยุโรปที่อ่อนแอ และผลผลิตที่แข็งแกร่งจากแอฟริกา กดดันราคา

หลังจากการพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงในปี 2024 และ 2025 ช่วงบูมของโกโก้ได้กลายเป็นเพียงความทรงจำ โดยตลาดติดอยู่ใน แนวโน้มขาลงที่ชัดเจนต่อเนื่องมาหลายเดือน ล่าสุดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโกโก้ร่วงลงต่ำกว่า 5,000 ดอลลาร์ต่อตัน ทำจุดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน ท่ามกลางแรงกดดันจากสัญญาณอุปสงค์ที่อ่อนแอ และแนวโน้มอุปทานที่ดีขึ้นในแอฟริกาตะวันตก
อะไรเป็นปัจจัยกดดันราคาโกโก้?
การบดโกโก้ในยุโรปลดลงแรง
ปริมาณการบดโกโก้ในยุโรปไตรมาส 4 ปี 2025 ลดลง 8.3% YoY เหลือ 304,470 ตัน นับเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 6 และแย่กว่าที่ตลาดคาดไว้มาก (คาดลดลงเพียง 2.9%) โดยยุโรปเป็นตลาดโกโก้ที่ใหญ่ที่สุดของโลก จึงถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญของการบริโภคทั่วโลก
เอเชียเผชิญแรงกดดันด้านอุปสงค์เช่นกัน
คาดว่าการบดโกโก้ในเอเชียไตรมาส 4 จะลดลงถึง 12% YoY ทำระดับต่ำสุดในรอบ 10 ปี สะท้อนแรงกดดันต่อภาคการแปรรูปทั่วโลก และชี้ให้เห็นถึงการทำลายอุปสงค์ (demand destruction) รวมถึงความท้าทายในตลาดช็อกโกแลตจากการชะลอตัวของการจับจ่าย
ดอลลาร์แข็งค่า และแรงขายป้องกันความเสี่ยง (hedging)
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า รวมถึงการที่ผู้ส่งออกและผู้ผลิตใช้ช่วงราคาพุ่งก่อนหน้าในการทำเฮดจ์ผ่านสถานะขาย (short) กดดันความต้องการในตลาดฟิวเจอร์สเพิ่มเติม
อุปทานแอฟริกาตะวันตกฟื้นตัว
สภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในแอฟริกาตะวันตกเพิ่มแรงกดดันด้านลบต่อราคา Tropical General Investments Group ระบุว่าสภาพอากาศที่ดีจะช่วยเพิ่มผลผลิตโกโก้ในเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม ทั้งในไอวอรีโคสต์และกานา โดยเกษตรกรรายงานว่าฝักโกโก้มีขนาดใหญ่และสุขภาพดีกว่าปีก่อน
Mondelez เปิดเผยว่าจำนวนฝักโกโก้ในแอฟริกาตะวันตก สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีถึง 7% และ “สูงกว่าฤดูกาลก่อนอย่างมีนัยสำคัญ” ขณะเดียวกัน การเก็บเกี่ยวผลผลิตหลักในไอวอรีโคสต์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยเกษตรกรมีมุมมองเชิงบวกต่อคุณภาพผลผลิต
สต็อกเริ่มทรงตัว
แม้สต็อกตึงตัวจะเป็นปัจจัยหนุนราคามายาวนาน แต่ภาพเริ่มเปลี่ยนไป สต็อกโกโก้ที่ ICE ติดตามในท่าเรือสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 9.75 เดือนที่ 1,626,105 กระสอบ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม แต่ล่าสุดฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์ที่ 1,660,515 กระสอบ
กฎ EUDR ถูกเลื่อนออกไป
อย่าลืมว่าเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน รัฐสภายุโรปยืนยันการเลื่อนบังคับใช้กฎจำกัดการนำเข้าโกโก้ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงการตัดไม้ทำลายป่าออกไป 1 ปี หมายความว่าในปี 2026 การนำเข้ายังไม่ถูกจำกัดมากนักในประเด็นนี้
ปัจจัยใดอาจช่วยพยุงราคา?
ในขณะนี้ ราคาโกโก้ได้รับแรงพยุงเพียงเล็กน้อยจากสัญญาณการส่งออกที่ลดลงจากไอวอรีโคสต์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยเกษตรกรส่งมอบโกโก้สู่ท่าเรือ 1.073 ล้านตัน ในฤดูกาลนี้ (1 ต.ค. – 4 ม.ค.) ลดลง 3.3% YoY จาก 1.11 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
นอกจากนี้ Peak Trading Research ประเมินว่า การปรับน้ำหนักดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ประจำปี อาจกระตุ้นแรงซื้อราว 37,000 สัญญาฟิวเจอร์สโกโก้ คิดเป็นเกือบ 31% ของ Open Interest ในตลาดออปชันโกโก้ทั้งหมด ซึ่งอาจช่วยพยุงราคาในระดับปัจจุบันได้
โกโก้ยังเตรียมถูกเพิ่มเข้าใน Bloomberg Commodity Index (BCOM) ภายในเดือนนี้ โดย Citigroup คาดว่าการรวมเข้าในดัชนีอาจดึงดูดเม็ดเงินซื้อในตลาดโกโก้ฟิวเจอร์ส NY ได้สูงถึง 2 พันล้านดอลลาร์
COCOA (D1)
Source: xStation5
ข่าวเด่นวันนี้ 21 มกราคม 2026
ดอลลาร์ร่วงท่ามกลางความวุ่นวายทางภูมิรัฐศาสตร์ 📉
ธนาคารหวั่น Trump 📉 สหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ยุค “การวางแผนกลาง” หรือไม่?
NATGAS พุ่ง 10% 🔥📈