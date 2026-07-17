ตลาดยุโรปอ่อนตัวจากความตึงเครียดสหรัฐฯ - อิหร่าน 📉 หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ถูกกดดัน

ตลาดหุ้นยุโรปเปิดการซื้อขายวันศุกร์ในแดนลบ หลังความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นและกลับมาจุดประกายความกังวลด้านเงินเฟ้ออีกครั้ง อย่างไรก็ตาม แรงขายยังคงอยู่ในระดับจำกัด เนื่องจากการเริ่มต้นฤดูกาลประกาศผลประกอบการที่แข็งแกร่งช่วยพยุงตลาดไว้ โดยดัชนี STOXX 600 ของยุโรปปรับตัวลดลงราว 0.6% ในช่วงเปิดตลาด แต่ยังมีแนวโน้มปิดสัปดาห์ด้วยผลบวกเล็กน้อย
- สหรัฐฯ และอิหร่านมีการตอบโต้ทางทหารต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 ติดต่อกัน เพิ่มความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของตลาดพลังงานทั่วโลก
- ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ตลาดกลับมากังวลว่าเงินเฟ้ออาจอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่คาด ซึ่งอาจทำให้ธนาคารกลางต่าง ๆ เดินหน้านโยบายผ่อนคลายทางการเงินได้ยากขึ้น
- ตลาดหุ้นยุโรปยังทำผลงานเหนือกว่าตลาดเอเชียอย่างชัดเจน เนื่องจากดัชนียุโรปมีสัดส่วนหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ต่ำกว่า ส่งผลให้ได้รับผลกระทบจากแรงขายหุ้นกลุ่มนี้น้อยกว่า
- หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เผชิญแรงกดดัน โดย STMicroelectronics ปรับตัวลงประมาณ 5% และ ASML ลดลงราว 3.5%
- นักลงทุนบางส่วนยังมองข้ามความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ เนื่องจากฤดูกาลประกาศผลประกอบการเริ่มต้นได้อย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ของยุโรป ซึ่งช่วยสนับสนุนตลาดหุ้นในช่วงต้นสัปดาห์
- ขณะเดียวกัน นักกลยุทธ์ชั้นนำเริ่มมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อหุ้นยุโรป จากผลสำรวจของ Bloomberg ระบุว่า UBS และ Deutsche Bank ได้ปรับเพิ่มเป้าหมายสิ้นปีสำหรับดัชนี STOXX 600 โดยให้เหตุผลจากการเติบโตของกำไรบริษัทที่เร่งตัวขึ้น และความสามารถของตลาดในการรับมือกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์
- UBS กลายเป็นหนึ่งในสถาบันที่มีมุมมองเชิงบวกมากที่สุดต่อตลาดหุ้นยุโรป โดยคาดว่า STOXX 600 อาจปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 8% ภายในสิ้นปีนี้
- ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าคาดช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกำลังกลับมาสร้างความซับซ้อนต่อแนวโน้มเงินเฟ้ออีกครั้ง
- ขณะนี้ นักลงทุนกำลังจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในสัปดาห์หน้า
- นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดว่า ECB จะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม แต่ตลาดเงินเริ่มสะท้อนความเป็นไปได้ที่ ECB อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยภายในปีนี้มากขึ้น
- ดัชนี FTSE 100 ของลอนดอนปรับตัวลดลงราว 0.3% ขณะที่ CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลงประมาณ 0.6% และ DAX ของเยอรมนีลดลงราว 0.5%
- ตลาดยุโรปตอนใต้ก็เคลื่อนไหวในแดนลบเช่นกัน โดย FTSE MIB ของอิตาลีลดลงประมาณ 1% และ IBEX 35 ของสเปนลดลงราว 0.3%
กราฟ EU50 และ DE40
จากกราฟฟิวเจอร์ส Euro Stoxx 50 (EU50) จะเห็นได้ชัดว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA50 ทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญ หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับ 6,216 จุด อาจเปิดทางให้เกิดการปรับฐานลงต่อเนื่องไปถึงบริเวณ 5,925 จุด ซึ่งเป็นตำแหน่งของเส้น EMA200 (เส้นสีแดง)
ความกังวลด้านเงินเฟ้อและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจเป็นปัจจัยกดดันให้ตลาดปรับตัวลดลงต่อไป
ที่มา: xStation5
ฟิวเจอร์สดัชนี German DAX ปรับตัวลดลงในวันนี้เช่นกัน โดยราคาปัจจุบันอยู่เหนือระดับ EMA200 (เส้นสีแดง) เพียงเล็กน้อยที่บริเวณ 24,500 จุด
ดัชนี RSI อยู่ใกล้ระดับเป็นกลางที่ 44 จุด อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากปริมาณการซื้อขาย (Volume) จะเห็นได้ว่าแรงขายจากฝั่งหมี (Bear) ยังคงมีอิทธิพลเหนือกว่าในตลาด
ที่มา: xStation5
หุ้น Tomra Systems พุ่ง 15% หลังผลประกอบการแข็งแกร่ง
หุ้นของ Tomra Systems (TOM.NO) ผู้ผลิตเครื่องรับคืนขวดและกระป๋องอัตโนมัติรายใหญ่ของยุโรป ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 15% ในวันศุกร์ แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน
นักลงทุนตอบรับผลประกอบการไตรมาส 2 ที่ออกมาดีกว่าคาด รวมถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจ Collection ซึ่งเป็นธุรกิจผลิตเครื่องรับคืนขวดและกระป๋องสำหรับระบบมัดจำคืนบรรจุภัณฑ์ (Deposit Return System)
ปัจจุบัน เครื่องรับคืนบรรจุภัณฑ์ของบริษัทสามารถเก็บขวดและกระป๋องใช้แล้วมากกว่า 50,000 ล้านชิ้นทั่วโลกในแต่ละปี
ระบบมัดจำคืนบรรจุภัณฑ์ใหม่หนุนการเติบโตของรายได้
รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะ 405 ล้านยูโร ขณะที่กำไร EBITA ที่ปรับแล้วเพิ่มขึ้น 30% สู่ระดับ 57 ล้านยูโร กำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วเพิ่มขึ้นจาก 0.08 ยูโรเป็น 0.10 ยูโร
อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นลดลงมาอยู่ที่ 41.3% จาก 44.3% ในปีก่อน เนื่องจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายมีความสามารถทำกำไรต่ำลง
ธุรกิจที่ทำผลงานโดดเด่นที่สุดคือ Collection โดยรายได้พุ่งขึ้น 45% ได้แรงหนุนจากการเปิดตัวระบบมัดจำคืนบรรจุภัณฑ์ใหม่ในโปแลนด์ โปรตุเกส สิงคโปร์ และโรมาเนีย ส่งผลให้ความต้องการเครื่องรับคืนขวดและกระป๋องของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมาก
อีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนสำคัญคือสัญญาที่ Tomra เพิ่งประกาศในการจัดหาเครื่องรับคืนบรรจุภัณฑ์ประมาณ 1,200 เครื่องให้กับผู้ค้าปลีกรายใหญ่ในสหราชอาณาจักร ก่อนการเปิดตัวระบบมัดจำคืนบรรจุภัณฑ์ทั่วประเทศในปี 2027
ตามข้อมูลจาก Barclays ตลาดสหราชอาณาจักรอาจต้องการเครื่อง TOMRA มากถึง 17,000 เครื่องในระยะยาว
ผลประกอบการแต่ละธุรกิจยังแตกต่างกัน
ธุรกิจส่วนอื่นของ Tomra มีผลการดำเนินงานที่แตกต่างกัน โดยรายได้จากธุรกิจ Food เพิ่มขึ้น 5% ขณะที่รายได้จาก Recycling ลดลง 11% จากความต้องการที่อ่อนแอลงในเอเชีย
บริษัทคงประมาณการทั้งปีไว้ และคาดว่ารายได้จากธุรกิจ Collection จะอยู่ที่ 400-440 ล้านยูโรในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 เทียบกับ 454 ล้านยูโรในช่วงครึ่งแรกของปี
นอกจากนี้ Tomra คาดว่ารายได้ทั้งปีจากธุรกิจ Recycling จะอยู่ที่ 200-215 ล้านยูโร และธุรกิจ Food อยู่ที่ 340-360 ล้านยูโร
ฝ่ายบริหารเตือนว่า ความตึงเครียดทางการค้า ภาษีนำเข้า และความไม่แน่นอนของตลาดโดยรวม อาจทำให้ลูกค้าชะลอการตัดสินใจลงทุน
ประมาณ 15% ของรายได้รวมบริษัทมาจากสหรัฐฯ ขณะที่ยอดขายในสหรัฐฯ มากกว่า 90% ใช้สินค้าที่ผลิตจากยุโรป ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากมาตรการภาษีนำเข้า
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนให้ความสำคัญกับโมเมนตัมที่แข็งแกร่งของธุรกิจ Collection และโอกาสการเติบโตระยะยาวจากการขยายตัวของระบบมัดจำคืนบรรจุภัณฑ์ทั่วโลก
กราฟหุ้น Tomra Systems (TOM.NO)
หุ้น Tomra ปรับตัวขึ้นสองหลักในวันนี้ แต่ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงระยะยาวมาหลายปี
แม้ราคาจะปรับตัวขึ้นแรงในวันนี้ แต่หุ้นยังอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA200 (เส้นสีแดง) ประมาณ 5% ซึ่งเป็นระดับสำคัญที่นักลงทุนมักใช้แบ่งแนวโน้มระยะยาวระหว่างขาขึ้นและขาลง
สำหรับฝั่งขาขึ้น แนวต้านสำคัญไม่ได้มีเพียงการทะลุเหนือเส้น EMA200 บริเวณ 117 โครนนอร์เวย์เท่านั้น แต่ยังต้องผ่านระดับ Fibonacci retracement 38.2% ของรอบขาลงล่าสุดที่ประมาณ 128 โครนนอร์เวย์
แนวรับสำคัญอยู่บริเวณ 109 โครนนอร์เวย์ ซึ่งเป็นราคาเปิดของวันนี้ และโซน 98-100 โครนนอร์เวย์ ซึ่งเป็นระดับที่หุ้นเคลื่อนไหวก่อนเกิด Gap ขึ้นในวันนี้
Source: xStation5
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