15 มกราคม 2026

⏬ ตลาดปรับตัว หลังข่าว Trump ⚡

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลดลง ราคาน้ำมันและเงิน (Silver) ลดลงอย่างชัดเจน หลังประธานาธิบดีทรัมป์ส่งสัญญาณระงับการดำเนินการทางทหารกับอิหร่าน และยังไม่ได้บังคับใช้ภาษีใหม่กับแร่สำคัญ
  • ผลประกอบการ TSMC เกินคาด Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. รายงานกำไรไตรมาสสูงกว่าคาด NT$505.7 พันล้าน ($16 พันล้าน) ช่วยหนุน sentiment หุ้นเทคโนโลยีและความต้องการ AI
  • การหมุนเวียนตลาด แม้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะผันผวน นักวิเคราะห์มองว่านี่เป็นการหมุนเวียนเงินทุนมากกว่าการแสดงสัญญาณความอ่อนแรงของแนวโน้มระยะยาว

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงจากความตึงเครียดคลี่คลาย

ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 6 วัน การปรับตัวลดลงครั้งนี้ส่วนใหญ่เกิดจากสัญญาณจากวอชิงตันเกี่ยวกับการลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์:

  • ระงับเชิงกลยุทธ์: ประธานาธิบดีทรัมป์ส่งสัญญาณว่าอาจระงับการดำเนินการทางทหารกับอิหร่านในขณะนี้

  • การรับรองทางการทูต: ประธานาธิบดีกล่าวว่าได้รับความมั่นใจจากแหล่งข่าวว่ารัฐบาลเตหะรานจะยุติการสังหารผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงอย่างแพร่หลาย

  • การเคลื่อนไหวของราคา: น้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ลดลงจากระดับใกล้ $61 มาอยู่ต่ำกว่า $60 ต่อบาร์เรล ส่วน Brent crude ลดลง 2.9% อย่างมีนัยสำคัญ

  • โครงสร้างตลาด: ราคาฟิวเจอร์สปัจจุบันแสดงตลาดในรูปแบบ backwardation ถึงเดือนมีนาคม 2027 หมายความว่าราคาสปอตสูงกว่าราคาฟิวเจอร์สระยะสั้น ก่อนจะเปลี่ยนเป็น contango อย่างมีนัยสำคัญในระยะต่อมา

เงิน (Silver) ปรับตัวลดลง หลังความต้องการ “บ้าคลั่ง” คลี่คลาย

เงินและโลหะมีค่าอื่น ๆ ปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ การปรับฐานครั้งนี้เกิดขึ้นหลังช่วงการซื้ออย่าง “บ้าคลั่ง” ในสหรัฐฯ และจีน

  • การเลื่อนภาษี: ราคาสะท้อนการปรับตัวลงทันที 4% หลังประธานาธิบดีทรัมป์ระงับการเก็บภาษีนำเข้าแร่สำคัญ ระหว่างวันราคาลดจากเกือบ $93 ลงมาที่ $86 ต่อออนซ์

  • การเปลี่ยนนโยบาย: รัฐบาลเสนอเจรจาข้อตกลงทวิภาคีและใช้ “price floor” แทนการเก็บภาษีแบบเปอร์เซ็นต์

  • ผลการปรับตัวเปรียบเทียบ: การลดลงของเงินถูกเร่งขึ้นจากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลง ขณะที่ทองคำปรับตัวลดเพียง 0.4% เท่านั้น

ภาพรวมตลาด: การหมุนเวียนเงินทุน มากกว่าความอ่อนแรง

แม้ตลาดอ่อนแรงในวันพฤหัสบดี นักวิเคราะห์มองว่าการปรับตัวลดลงยังไม่มากพอที่จะทำลายแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งตลอดปี 2025 และต้นปี 2026 โดยภาพรวม ตลาดกำลัง หมุนเวียนเงินทุน (capital rotation) มากกว่าการกลับตัวของแนวโน้มถาวร

แรงหนุนจาก TSMC
ผลประกอบการของ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) เกินคาด กำไรสุทธิไตรมาสธันวาคมอยู่ที่ NT$505.7 พันล้าน ($16 พันล้าน) สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ NT$467 พันล้าน

  • ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปปรับตัวขึ้นตามข่าว

  • หุ้น TSMC ในตลาดท้องถิ่นปรับลดเล็กน้อย 1% หลังจากที่ราคาหุ้นใน US หลังตลาดปรับขึ้นเพียงเล็กน้อย

 

 
