ธนาคารหวั่น Trump 📉 สหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ยุค “การวางแผนกลาง” หรือไม่?

การประกาศของ Donald Trump เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2026 ทำให้เกิดคลื่นความกังวลครั้งใหญ่ในวอลล์สตรีท แม้ว่าดูเหมือนนักลงทุนจะเริ่มคุ้นชินกับตลาดที่ถูกเขย่าจากคำประกาศของทำเนียบขาวแล้วก็ตาม
ครั้งนี้ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงคือ ธนาคารและภาคการเงิน ประธานาธิบดีเสนอให้กำหนด เพดานดอกเบี้ยบัตรเครดิตสูงสุดที่ 10% มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม
แต่ข้อเสนอดังกล่าวไม่ได้ระบุ ช่องทางทางกฎหมาย หรือ กลไกการบังคับใช้
นักวิเคราะห์หลายคนพยายามไม่ให้ความสำคัญกับข้อเสนอนี้ แต่การประเมินต่ำไปเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของ Trump อาจเป็นความผิดพลาด
อย่างไรก็ตาม ตลาดไม่จำเป็นต้องรอรายละเอียดหลังคำประกาศเช่นนี้
ภายในไม่กี่วันหลังการประกาศ กลุ่มการเงินสูญเสียมูลค่าตลาดไปหลายสิบล้านล้านดอลลาร์
กลุ่มที่โดนหนักที่สุดคือสถาบันที่พึ่งพาบัตรเครดิตมากที่สุด:
Capital One ราคาหุ้นร่วงสองหลัก
Citigroup และ American Express ลดลงประมาณ 7%
และยังลามไปถึงยักษ์ด้านการชำระเงินอย่าง Visa และ Mastercard ที่ปรับตัวลงประมาณ 5%
V.US (กรอบเวลา D1)
ปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตเฉลี่ยในสหรัฐฯ สูงกว่า 20%
และสำหรับลูกค้ากลุ่มพรีเมียม อัตราที่ต่ำที่สุดก็ใกล้เคียง 12%
ดังนั้นข้อเสนอของทรัมป์หมายถึงการ “ลดราคาดอกเบี้ยแบบบริหาร” ลง ครึ่งหนึ่ง ในกลุ่มที่สร้างรายได้ดอกเบี้ยประมาณ 160 พันล้านดอลลาร์ต่อปี
ปัจจุบันหนี้บัตรเครดิตในสหรัฐฯ พุ่งเกิน 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ และสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ปัญหาของคำประกาศนี้มีมากมาย
ก่อนอื่นต้องย้ำว่า ประธานาธิบดีไม่มีเส้นทางทางกฎหมายในการลดดอกเบี้ยแบบนี้
ข้อเสนอที่เป็นประเด็นถกเถียงเช่นนี้จะไม่ผ่านสภาคองเกรสแน่นอน และคำสั่งฝ่ายบริหารก็จะถูกฟ้องทันทียิ่งไปกว่านั้นในระยะยาวอาจถูกเพิกถอน
แต่ทรัมป์ได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่า แม้นโยบายจะ “เป็นไปไม่ได้ที่จะบังคับใช้ ผิดกฎหมาย หรือทำให้ทุกฝ่ายเสียหาย” ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการประกาศของรัฐบาลชุดนี้
แล้วต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น?
ตลาดยังคงติดอยู่ในภาวะชะงัก ไม่มีใครคาดเดาได้ว่า รัฐบาลจริงจังแค่ไหน หรือจะใช้รูปแบบใดในการ “บังคับลดดอกเบี้ย”
CEO ของ JPMorgan Chase ชี้ให้เห็นปัญหาหลัก เขาเตือนว่า เพดานดอกเบี้ยอาจทำให้การเข้าถึงเครดิตลดลง โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มยากจน
และในระยะยาวอาจทำให้ต้นทุนการเงินของเศรษฐกิจสูงขึ้น
อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตไม่ใช่ตัวเลขสุ่ม แต่เป็นผลลัพธ์ที่ซับซ้อนของ “กำไร vs ความเสี่ยง”
การจะลดอัตราดอกเบี้ยต้องเปลี่ยน พื้นฐานของตลาด
การกำหนดอัตราด้วยคำสั่งจากบนลงล่างอาจจบลงด้วย การจำกัดการเข้าถึงทุน หรือแม้แต่ วิกฤตการเงิน
กลุ่มที่เสี่ยงที่สุดคือผู้มีประวัติเครดิตอ่อน
ประมาณการในอุตสาหกรรมชี้ว่า อาจมีผู้คนหลายสิบล้านคน สูญเสียการเข้าถึงบัตรเครดิต หรือถูกลดวงเงินลงอย่างมาก
สำหรับธนาคาร หมายถึงต้องปิดพอร์ตที่มีความเสี่ยงสูง เพราะที่อัตราดอกเบี้ย 10% พวกเขาไม่สามารถชดเชยการสูญเสียจากหนี้เสียได้
ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคจำนวนมากใช้บัตรเครดิตเป็นช่องทางหลักในการใช้จ่าย
การลดดอกเบี้ยจะไม่ช่วยให้คนเหล่านี้ดีขึ้น แต่จะ ตัดโอกาสในการเข้าถึงเครดิต ซึ่งอาจทำให้พวกเขาต้องพึ่งแหล่งเงินที่แพงกว่า
ผลกระทบต่อสถาบันการเงิน
จากมุมมองของธนาคาร ผลกระทบต่อกำไรมีความรุนแรง
นักวิเคราะห์คาดว่าเพดานดอกเบี้ยอาจทำให้ กำไรจากบัตรเครดิตหายไปครึ่งหนึ่ง
และสำหรับผู้ให้บริการที่เชี่ยวชาญด้านนี้ อาจหมายถึงการ “ทำลายโมเดลธุรกิจในระยะยาว”
การจำกัดการเข้าถึงเครื่องมือเครดิตนี้อย่างรุนแรงอาจลดการเติบโตทางเศรษฐกิจลง หลายทศนิยมของเปอร์เซ็นต์ต่อปี โดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว
ยังมีความเสี่ยงที่ผู้กู้จะหันไปใช้แหล่งเงินที่แพงกว่าและควบคุมยากกว่า เช่น เงินกู้ payday หรือสินเชื่อจำนำทรัพย์สิน
ในสถานการณ์นั้น ผู้บริโภคที่เพดานดอกเบี้ยตั้งใจปกป้อง จะกลายเป็นผู้ที่ต้องรับภาระหนี้ที่ แพงและเสี่ยงกว่า
ถ้าทรัมป์พยายามบังคับใช้โดยไม่ผ่านสภา
ผลลัพธ์จะเป็น ปีของการฟ้องร้อง และการตัดสินใจลงทุนในภาคการเงินจะหยุดชะงักมากขึ้น
สำหรับเศรษฐกิจ สิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่ “เครดิตถูกลง” แต่จะเป็น ทุนที่แพงขึ้น ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น การบริโภคลดลง และความเสี่ยงเชิงระบบเพิ่มขึ้น
สรุป: ภัยที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่ตัวเลข 10%
แต่คือ สัญญาณว่า “กฎเกมสามารถเปลี่ยนได้ในคืนเดียว”
และนี่คือสิ่งที่ตลาดการเงินให้มูลค่าสูงที่สุด
