15:08 · 27 มีนาคม 2026

Trump ประกาศ “หยุดชั่วคราว” พร้อมยื่นคำขาดอีก 10 วัน!

การซื้อขายเมื่อวานบนวอลล์สตรีทปิดลงด้วยแรงขายอย่างหนัก โดยดัชนีหลักของสหรัฐฯ ทำผลงานแย่ที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่เริ่มความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

  • S&P 500 ลดลงมากกว่า 1.7%
  • Dow Jones ลดลง 1%
  • Nasdaq ปิดลบ 2.4%

หลังปิดตลาดสหรัฐฯ ประธานาธิบดี Donald Trump ประกาศ “หยุดชั่วคราว” การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของอิหร่าน โดยระยะเวลาหยุดจะกินเวลา 10 วัน จนถึงวันที่ 6 เมษายน เวลา 20:00 น. ตามเวลา ET

Trump ระบุว่าการเจรจากับเตหะรานกำลังมีความคืบหน้าอย่างมาก และการขยาย “หน้าต่างทางการทูต” อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ตลาดรอคอย นั่นคือการลดความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซีย

อย่างไรก็ตาม แรงกดดันต่ออิหร่านยังคงเพิ่มขึ้น โดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กำลังพิจารณาส่งทหาร 10,000 นาย แม้จะมีการประกาศหยุดโจมตี

แม้จะมี “การหยุดชั่วคราว” ราคาน้ำมันยังคงยืนเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ควรเน้นว่า แม้จะมีการระงับการโจมตีทางอากาศต่อโครงสร้างพลังงานของอิหร่าน แต่ความขัดแย้งยังไม่ยุติ และยังมีรายงานการยิงขีปนาวุธตอบโต้กันอย่างต่อเนื่อง

ตลาดเอเชียเคลื่อนไหวแบบผสม

  • ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย ปรับตัวลดลงเล็กน้อย
  • จีนมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่า

ในตลาดฟอเร็กซ์ รัฐมนตรีคลังญี่ปุ่น Katayama แสดงท่าทีแข็งกร้าว โดยเตือนว่าทางการกำลังจับตาตลาดอย่างใกล้ชิดและพร้อมดำเนินการ
เธอยังประกาศการประชุมรัฐมนตรีคลัง G7 และเน้นถึงความเป็นไปได้ของ “มาตรการเด็ดขาด” ซึ่งมักเชื่อมโยงกับความเสี่ยงการแทรกแซงค่าเงิน

ธนาคารกลางจีน (PBOC) กำหนดค่าอ้างอิง USD/CNY ที่ 6.9141 เทียบกับคาดการณ์ตลาดที่ 6.9083

พายุไซโคลน Narelle พัดถล่มออสเตรเลีย ส่งผลกระทบต่ออุปทาน LNG

ในตลาดโลหะมีค่า ราคากำลังรีบาวด์หลังจากปรับตัวลงแรงก่อนหน้า

  • ทองคำ +2% ทดสอบระดับ 4,500 ดอลลาร์
  • เงิน +3% ทะลุระดับ 70 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน ตลาดคริปโตยังคงอ่อนแอ

  • Bitcoin -2% หลุดต่ำกว่า 69,000 ดอลลาร์
  • Ethereum -2.5% ทดสอบระดับ 2,050 ดอลลาร์
 

