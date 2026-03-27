Trump ประกาศ “หยุดชั่วคราว” พร้อมยื่นคำขาดอีก 10 วัน!

การซื้อขายเมื่อวานบนวอลล์สตรีทปิดลงด้วยแรงขายอย่างหนัก โดยดัชนีหลักของสหรัฐฯ ทำผลงานแย่ที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่เริ่มความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
- S&P 500 ลดลงมากกว่า 1.7%
- Dow Jones ลดลง 1%
- Nasdaq ปิดลบ 2.4%
หลังปิดตลาดสหรัฐฯ ประธานาธิบดี Donald Trump ประกาศ “หยุดชั่วคราว” การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของอิหร่าน โดยระยะเวลาหยุดจะกินเวลา 10 วัน จนถึงวันที่ 6 เมษายน เวลา 20:00 น. ตามเวลา ET
Trump ระบุว่าการเจรจากับเตหะรานกำลังมีความคืบหน้าอย่างมาก และการขยาย “หน้าต่างทางการทูต” อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ตลาดรอคอย นั่นคือการลดความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซีย
อย่างไรก็ตาม แรงกดดันต่ออิหร่านยังคงเพิ่มขึ้น โดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กำลังพิจารณาส่งทหาร 10,000 นาย แม้จะมีการประกาศหยุดโจมตี
แม้จะมี “การหยุดชั่วคราว” ราคาน้ำมันยังคงยืนเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ควรเน้นว่า แม้จะมีการระงับการโจมตีทางอากาศต่อโครงสร้างพลังงานของอิหร่าน แต่ความขัดแย้งยังไม่ยุติ และยังมีรายงานการยิงขีปนาวุธตอบโต้กันอย่างต่อเนื่อง
ตลาดเอเชียเคลื่อนไหวแบบผสม
- ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย ปรับตัวลดลงเล็กน้อย
- จีนมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่า
ในตลาดฟอเร็กซ์ รัฐมนตรีคลังญี่ปุ่น Katayama แสดงท่าทีแข็งกร้าว โดยเตือนว่าทางการกำลังจับตาตลาดอย่างใกล้ชิดและพร้อมดำเนินการ
เธอยังประกาศการประชุมรัฐมนตรีคลัง G7 และเน้นถึงความเป็นไปได้ของ “มาตรการเด็ดขาด” ซึ่งมักเชื่อมโยงกับความเสี่ยงการแทรกแซงค่าเงิน
ธนาคารกลางจีน (PBOC) กำหนดค่าอ้างอิง USD/CNY ที่ 6.9141 เทียบกับคาดการณ์ตลาดที่ 6.9083
พายุไซโคลน Narelle พัดถล่มออสเตรเลีย ส่งผลกระทบต่ออุปทาน LNG
ในตลาดโลหะมีค่า ราคากำลังรีบาวด์หลังจากปรับตัวลงแรงก่อนหน้า
- ทองคำ +2% ทดสอบระดับ 4,500 ดอลลาร์
- เงิน +3% ทะลุระดับ 70 ดอลลาร์
ในทางกลับกัน ตลาดคริปโตยังคงอ่อนแอ
- Bitcoin -2% หลุดต่ำกว่า 69,000 ดอลลาร์
- Ethereum -2.5% ทดสอบระดับ 2,050 ดอลลาร์
ตลาดเด่นวันนี้: USD/JPY อยู่ที่จุดเปลี่ยนสำคัญ รัฐบาลจะเข้ามาแทรกแซงหรือไม่?
