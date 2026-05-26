ตลาดเด่นรายวัน: OIL.WTI (26.05.2026)

หลังจากวันจันทร์ที่ตลาดมีความเชื่อมั่นดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะนี้เรากำลังเห็นการดีดกลับบางส่วนของราคา จากรายงานการโจมตีของกองกำลังสหรัฐฯ ต่อสถานที่ทางทหารในภาคใต้ของอิหร่าน โดยคาดว่าอยู่บริเวณใกล้เมืองบันดาร์อับบาส (Bandar Abbas) ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นประมาณ +1.4% ในการซื้อขายช่วงเช้า
การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงมีแนวโน้มดำเนินต่อไป ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยจำกัดการปรับตัวลงของราคาในตลาด โดยมีรายงานว่าทั้งสองฝ่ายกำลังโฟกัสไปที่ “ถ้อยคำที่เหมาะสม” ที่จะใช้ในข้อตกลงฉบับสุดท้ายระหว่างวอชิงตันและเตหะราน
นักลงทุนกำลังรอข้อมูลเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจช่วยยืนยันหรือปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าช่องว่างในการเจรจาระหว่างสองฝ่ายกำลังแคบลง อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้ ตลาดยังคงได้รับเพียงสัญญาณเกี่ยวกับการที่อิสราเอลยังคงปฏิบัติการโจมตีเลบานอนต่อเนื่อง ซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นเชิงบวกให้กับตลาดแต่อย่างใด
กราฟที่ 1: OIL.WTI (24.07.2024 - 25.05.2026)
แหล่งที่มา: xStation, 25.05.2026
ขณะนี้ตลาดกำลังอยู่ในช่วง การปรับฐานลึก (deeper correction) หลังจากที่ราคาทำจุดสูงสุดระยะสั้นไปก่อนหน้านี้ แท่งเทียนล่าสุดสะท้อนแรงขายที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
ระดับ $90 ทำหน้าที่เป็นทั้งแนวรับใกล้สุดและแนวรับเชิงจิตวิทยาที่สำคัญ การปกป้องระดับนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อฝั่งกระทิง (bulls) ขณะที่แนวรับถัดไปอยู่ที่บริเวณ $85
ในขณะเดียวกัน แนวต้านแบบไดนามิกกำลังถูกกดดันโดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขาลง (SMA 50 เส้นสีน้ำเงิน)
Fibonacci Retracements
การที่ราคาหลุดระดับ 38.2% และปิดแท่งรายวันต่ำกว่าระดับนี้ ถือเป็นสัญญาณทางเทคนิคแบบคลาสสิกที่บ่งชี้ว่า อาจมีโอกาสปรับตัวลงต่อไปยังระดับ 50% retracement ซึ่งสอดคล้องกับแนวรับบริเวณ $85
Moving Averages
- ราคาหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น (รวมถึง SMA 50 เส้นสีน้ำเงิน) ซึ่งยืนยันการเปลี่ยนโทนระยะสั้นไปสู่ภาวะขาลง
- อย่างไรก็ตาม เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว (SMA 100 เส้นสีแดง) ยังมีแนวโน้มชี้ขึ้น และยังอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน
👉 นี่สะท้อนว่า แม้ระยะสั้นจะเป็นขาลง แต่แนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวยัง ไม่ถูกยกเลิก (not invalidated)
