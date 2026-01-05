อ่านเพิ่มเติม
08:47 · 5 มกราคม 2026

TSMC เปิดตัวเทคโนโลยี 2 nm ส่งผลให้หุ้นปรับตัวขึ้น

TSMC เปิดตัวชิป 2 นาโนเมตร – หุ้นปรับตัวขึ้น

เหตุการณ์สำคัญ:

  • Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) เริ่ม ผลิตชิป 2 นาโนเมตรจำนวนมากเป็นครั้งแรกในโลก

  • ใช้เทคโนโลยี Gate-All-Around (GAA) transistors

  • ถือเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เปรียบเทียบได้กับการเปลี่ยนผ่านจาก 7 นาโนเมตรและ 5 นาโนเมตร

ประสิทธิภาพ:

  • ชิป 2 นาโนเมตร:

    • ให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นเท่ากับการใช้พลังงานเท่าเดิม

    • หรือใช้พลังงานลดลงอย่างมากโดยยังคงความเร็วเดิม

    • ความหนาแน่นทรานซิสเตอร์เพิ่มขึ้นกว่า 15%

กำลังการผลิต:

  • ผลิตที่ Fab 22, Kaohsiung และ Fab 20, Hsinchu

  • ความจุเต็มกำลังคาดว่าจะถึง 100,000 wafers ต่อเดือน ภายในสิ้นปี 2026

ลูกค้าหลัก:

  • Apple: จองมากกว่า 50% ของกำลังการผลิตเริ่มต้นสำหรับชิป A20 และ M6

  • Nvidia และ AMD: จองส่วนหนึ่งสำหรับ AI accelerators และ server processors

  • ราคาต่อ wafer ประมาณ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่า 3 นาโนเมตร 10–20% → margin สูง

การแข่งขัน:

  • Samsung เริ่มผลิต 2 นาโนเมตรในพฤศจิกายน 2025 แต่ yield ต่ำ → ดึงลูกค้าใหม่ได้จำกัด

  • TSMC กำลังพัฒนา 1.6 นาโนเมตร พร้อมระบบจ่ายพลังงานใหม่ → เพิ่มประสิทธิภาพและลดพลังงาน

ผลกระทบต่อตลาด:

  • TSMC ยืนหยัดเป็น ผู้จัดหาหลักใน AI และ high-performance computing

  • กว่า 50% ของการผลิตถูกจองแล้ว, คู่แข่งขยายไม่ได้ → ทำ margin สูงต่อเนื่อง

  • นักวิเคราะห์คาดว่า รายได้ปี 2026 ของ TSMC จะเติบโต 20–25%

สรุป:

  • การเปิดตัวชิป 2 นาโนเมตรเสริมความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของ TSMC

  • ทำให้บริษัทครองตำแหน่งผู้นำด้านเทคโนโลยีและตลาดเซมิคอนดักเตอร์ในระยะยาว

  • หุ้น TSMC ปรับตัวขึ้นตอบรับข่าวนี้ และนักลงทุนมองถึงการเติบโตของกำไรและ margin สูงอย่างต่อเนื่อง

 

Source: xStation5


 
7 มกราคม 2026, 16:32

