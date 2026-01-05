TSMC เปิดตัวเทคโนโลยี 2 nm ส่งผลให้หุ้นปรับตัวขึ้น

TSMC เปิดตัวชิป 2 นาโนเมตร – หุ้นปรับตัวขึ้น
เหตุการณ์สำคัญ:
-
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) เริ่ม ผลิตชิป 2 นาโนเมตรจำนวนมากเป็นครั้งแรกในโลก
-
ใช้เทคโนโลยี Gate-All-Around (GAA) transistors
-
ถือเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เปรียบเทียบได้กับการเปลี่ยนผ่านจาก 7 นาโนเมตรและ 5 นาโนเมตร
ประสิทธิภาพ:
-
ชิป 2 นาโนเมตร:
-
ให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นเท่ากับการใช้พลังงานเท่าเดิม
-
หรือใช้พลังงานลดลงอย่างมากโดยยังคงความเร็วเดิม
-
ความหนาแน่นทรานซิสเตอร์เพิ่มขึ้นกว่า 15%
-
กำลังการผลิต:
-
ผลิตที่ Fab 22, Kaohsiung และ Fab 20, Hsinchu
-
ความจุเต็มกำลังคาดว่าจะถึง 100,000 wafers ต่อเดือน ภายในสิ้นปี 2026
ลูกค้าหลัก:
-
Apple: จองมากกว่า 50% ของกำลังการผลิตเริ่มต้นสำหรับชิป A20 และ M6
-
Nvidia และ AMD: จองส่วนหนึ่งสำหรับ AI accelerators และ server processors
-
ราคาต่อ wafer ประมาณ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่า 3 นาโนเมตร 10–20% → margin สูง
การแข่งขัน:
-
Samsung เริ่มผลิต 2 นาโนเมตรในพฤศจิกายน 2025 แต่ yield ต่ำ → ดึงลูกค้าใหม่ได้จำกัด
-
TSMC กำลังพัฒนา 1.6 นาโนเมตร พร้อมระบบจ่ายพลังงานใหม่ → เพิ่มประสิทธิภาพและลดพลังงาน
ผลกระทบต่อตลาด:
-
TSMC ยืนหยัดเป็น ผู้จัดหาหลักใน AI และ high-performance computing
-
กว่า 50% ของการผลิตถูกจองแล้ว, คู่แข่งขยายไม่ได้ → ทำ margin สูงต่อเนื่อง
-
นักวิเคราะห์คาดว่า รายได้ปี 2026 ของ TSMC จะเติบโต 20–25%
สรุป:
-
การเปิดตัวชิป 2 นาโนเมตรเสริมความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของ TSMC
-
ทำให้บริษัทครองตำแหน่งผู้นำด้านเทคโนโลยีและตลาดเซมิคอนดักเตอร์ในระยะยาว
-
หุ้น TSMC ปรับตัวขึ้นตอบรับข่าวนี้ และนักลงทุนมองถึงการเติบโตของกำไรและ margin สูงอย่างต่อเนื่อง
