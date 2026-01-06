อ่านเพิ่มเติม
08:36 · 6 มกราคม 2026

หุ้น TSMC ปรับตัวพุ่งแรง! นี่คือเหตุผลที่ทำให้ตลาดคลั่งไคล้บริษัทนี้ 💥

TSMC
หุ้น
TSM.US, Taiwan Semiconductor Manufacuring Company Ltd - ADR
-
-

หุ้นของ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) กำลังพุ่งทะยานสู่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล 🚀

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ราคาหุ้นบน Taipei Exchange ปรับขึ้นถึง 7% ส่งผลให้เพิ่มขึ้นราว 50% ตั้งแต่ต้นปี 2025 และมูลค่าตลาดของบริษัททะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์ หนึ่งในปัจจัยสำคัญคือ Goldman Sachs ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหุ้น ส่งสัญญาณความมั่นใจในศักยภาพการเติบโตต่อเนื่องของ TSMC

AI เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโต

ความต้องการชิป AI สูงมาก ทำให้ TSMC สามารถรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วย เทคโนโลยี 3 nm และ 5 nm ที่มีความจุจำกัด การคาดการณ์รายได้เป็นดอลลาร์สหรัฐชี้ว่าอาจเติบโต 30% ใน 2026 และ 28% ใน 2027 แผนลงทุนกว่า 150 พันล้านดอลลาร์ถึงปี 2028 แสดงให้เห็นว่า TSMC มุ่งเน้นการเติบโตยั่งยืนในภาค AI และศูนย์ข้อมูล ไม่ใช่กำไรระยะสั้น

เทคโนโลยี 2 nm – ก้าวสำคัญ

การเปิดตัว 2 nm เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ การผลิตจำนวนมากใช้ Gate-All-Around transistors ให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นและประหยัดพลังงานมากกว่า 3 nm ความจุการผลิตส่วนใหญ่ถูกจองโดยลูกค้าหลัก เช่น Apple และ NVIDIA ซึ่งรับประกันรายได้ที่มั่นคงหลายปีข้างหน้า ในตลาดชิปมือถือ 2 nm จะเป็นรากฐานของ โปรเซสเซอร์ระดับสูงสุด ให้ความได้เปรียบทั้งด้านประสิทธิภาพและพลังงาน

ความเป็นผู้นำและการแข่งขัน

TSMC ยังนำคู่แข่งอย่าง Samsung ซึ่งกำลังพัฒนา 2 nm แต่ยังตามหลังทางเทคโนโลยี ลูกค้าบางรายอาจมองหาผู้ผลิตทางเลือกเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในซัพพลายเชน แต่ TSMC ยังคงเป็น พันธมิตรหลัก สำหรับโปรเจกต์ AI, ศูนย์ข้อมูล และชิปมือถือระดับสูง

แนวโน้มตลาดและความคาดหวังนักลงทุน

การปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งของหุ้น TSMC ทำให้ตลาดมองบริษัทเป็น โครงสร้างพื้นฐานเชิงกลยุทธ์สำหรับเศรษฐกิจข้อมูลโลก มากกว่าผู้ผลิตชิปทั่วไป ราคาหุ้นสูงทำให้ความอดทนต่อความผิดหวังต่ำ การประกาศผลการเงินที่ผิดคาดหรือความล่าช้าในการผลิตโหนดล้ำสมัย อาจกระตุ้นปฏิกิริยาตลาดอย่างรุนแรง

ปัจจัยบวก:

  • ปริมาณหุ้นคงคลังระดับสูงสุด

  • ความจุการผลิตเต็มกำลัง

  • กลยุทธ์ลงทุนเชิงรุก

  • ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี 2 nm

ความเสี่ยง:

  • ความคาดหวังตลาดสูง

  • ต้นทุนการลงทุนในเทคโนโลยีล้ำสมัย

  • ความกดดันจากคู่แข่งหรือการกระจายคำสั่งซื้อเพื่อลดความเสี่ยง

 

Source: xStation5

สรุป:
TSMC เข้าสู่ปี 2026 ด้วยโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง หุ้นปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดตลอดกาล นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย และเรื่องราวของการเติบโตอย่างต่อเนื่องใน AI สนับสนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุน การผลิตจำนวนมากในเทคโนโลยี 2 nm, การขยายกำลังการผลิต และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับผู้นำตลาดมือถือและศูนย์ข้อมูล ทำให้ TSMC กลายเป็นผู้เล่นสำคัญในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โลก บริษัทไม่ใช่แค่ผู้ผลิตชิปทั่วไปอีกต่อไป แต่กลายเป็น รากฐานของยุค AI, การประมวลผลประสิทธิภาพสูง และเทคโนโลยีมือถือรุ่นใหม่

 

9 มกราคม 2026, 15:42

