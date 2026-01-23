TSMC หัวใจของการปฏิวัติ AI ระดับโลก

บริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) เป็นผู้ขับเคลื่อนการผลิตชิปทั่วโลกอย่างแทบจะ “คนเดียว” เมื่อเราพูดถึงปัญญาประดิษฐ์ (AI), การประมวลผลประสิทธิภาพสูง หรือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ TSMC มักจะเป็นชื่อที่อยู่เบื้องหลังเสมอ เพราะเป็นผู้ผลิตชิปที่ล้ำสมัยที่สุด ในไตรมาส 4 ปี 2025 บริษัทได้พิสูจน์แล้วว่าความสำคัญของตนไม่ได้เป็นแค่แนวคิด แต่ปรากฏให้เห็นผ่านผลประกอบการและความต้องการที่แข็งแกร่งจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี ซึ่งยืนยันว่า TSMC ไม่เพียงแค่ตามเทรนด์ แต่ยังช่วยกำหนดทิศทางของเทคโนโลยีด้วย
ในบทความนี้ เราจะพิจารณาว่ารายได้และกำไรที่ทำสถิติสูงสุดในไตรมาสที่ผ่านมา สะท้อนความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอย่างไร และสำรวจแนวโน้มอนาคตและมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท
TSMC อยู่ตรงกลางของเทคโนโลยีโลก
TSMC ไม่ใช่ผู้ผลิตชิปทั่วไป แต่เป็นบริษัทที่ตัดสินว่าเทคโนโลยีใดจะไปสู่เซิร์ฟเวอร์ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ข้อมูลที่ขับเคลื่อน AI ทั่วโลก ผู้เล่นชั้นนำในตลาดอย่าง Nvidia, AMD และ Apple รวมถึงผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ มอบคำสั่งผลิตที่สำคัญที่สุดให้ TSMC ซึ่งทำให้บริษัทไม่เพียงแค่ได้ประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้น แต่ยังมีอำนาจกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมด้วย
โหนดเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น กระบวนการ 3 นาโนเมตร 5 นาโนเมตร และ 7 นาโนเมตร รวมกันคิดเป็น 77% ของรายได้จากแผ่นเวเฟอร์ในไตรมาส 4 ปี 2025
นอกจากนี้ การเริ่มผลิตชิป 2 นาโนเมตรในเชิงพาณิชย์เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้วางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับรายได้ในอนาคต เทคโนโลยีนี้มีศักยภาพที่จะเพิ่มส่วนแบ่งของ TSMC ในตลาดชิปขั้นสูงสุดในปีต่อ ๆ ไป โดยเฉพาะในด้าน AI และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง
ผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025 ทำสถิติใหม่
ผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025 ทำสถิติใหม่
TSMC ปิดไตรมาส 4 ปี 2025 ด้วยผลประกอบการที่น่าประทับใจและชัดเจนว่าทะลุความคาดหวังของตลาด รายได้ไตรมาสอยู่ที่ NT$1,046.09 พันล้าน หรือประมาณ 33.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 20.5% เมื่อเทียบปีต่อปี และเป็นระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท
กำไรสุทธิอยู่ที่ NT$505.74 พันล้าน หรือประมาณ 16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของ TSMC ในการรักษากำไรสูง แม้จะมีการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายลงทุน (CapEx) และความต้องการชิปที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross margin) ยังคงอยู่ในระดับสูงมากที่ 62% และอัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating margin) อยู่ที่ 54% ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัท
อัตรากำไรสุทธิสูงถึง 48.3% ยืนยันว่า TSMC บริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีอำนาจในการกำหนดราคาในตลาดชิประดับไฮเอนด์
เทคโนโลยีขั้นสูงยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโต
กระบวนการผลิต 3 นาโนเมตร, 5 นาโนเมตร และ 7 นาโนเมตร คิดเป็น 77% ของรายได้จากเวเฟอร์ โดย 3 nm มีสัดส่วน 28%, 5 nm 35% และ 7 nm 14%
ต้นปี 2026 TSMC เริ่มการผลิตชิป 2 นาโนเมตรในเชิงพาณิชย์ ซึ่งตอนนี้กลายเป็นรากฐานสำหรับการเติบโตในอนาคต และเสริมความแข็งแกร่งให้ตำแหน่งของบริษัทในด้าน AI และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง
โครงสร้างรายได้นี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทมุ่งเน้นไปยังกลุ่มตลาดที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุด ซึ่งช่วยรับประกันกำไรสูงและความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว
การเติบโตอย่างมั่นคงและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง
การเติบโตอย่างมั่นคงและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา TSMC เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้ต่อไตรมาสเพิ่มขึ้นจากประมาณ 200 พันล้าน TWD มาเป็นกว่า 1,046 พันล้าน TWD ในปลายปี 2025
การเติบโตอย่างรวดเร็วของกำไรสุทธิยืนยันถึงความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น ขณะที่อัตรากำไรจากการดำเนินงานและกำไรสุทธิยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างโดดเด่นที่ มากกว่า 50% และ 40% ตามลำดับ
ระดับความสามารถในการทำกำไรเช่นนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัท ความสามารถในการรักษาอำนาจการกำหนดราคา และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพในกลุ่มตลาดที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุด
ด้านการเงิน TSMC แข็งแกร่งและมั่นคง
ในด้านการเงิน บริษัทมีความมั่นคงและเสถียรสภาพคล่องสูง โดย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีมากกว่าหนี้สินอย่างมาก ทำให้ TSMC มีความยืดหยุ่นทางการเงิน และสามารถรองรับการลงทุนเชิงพัฒนาและโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างมั่นใจ
อัตราส่วนสภาพคล่องปัจจุบัน (Current ratio) ยังคงอยู่ในระดับปลอดภัย ทำให้บริษัทสามารถชำระหนี้และปฏิบัติตามภาระผูกพันได้อย่างไม่ยากลำบาก และรักษาความมั่นคงได้แม้ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงขึ้น
ประสิทธิภาพการบริหารเงินทุน (Capital Management) สูงอย่างโดดเด่น
ประสิทธิภาพการบริหารเงินทุนของ TSMC ก็สูงอย่างยิ่ง EBITDA เติบโตสอดคล้องกับรายได้ และ ผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROIC) สูงกว่าอัตราค่าใช้จ่ายเงินทุนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า TSMC สามารถสร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และรักษาการดำเนินงานที่มั่นคงและทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ โครงสร้างรายได้ยังแสดงให้เห็นว่าโหนดเทคโนโลยีขั้นสูงมีบทบาทสำคัญ โดยคิดเป็นสัดส่วนส่วนใหญ่ของยอดขายและเป็นรากฐานของการเติบโตในอนาคต ซึ่งทำให้ TSMC สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับชิป AI และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง พร้อมทั้งรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดโลก
การวิเคราะห์ผลตอบแทนยืนยันตำแหน่งตลาดที่แข็งแกร่งของ TSMC
การวิเคราะห์ผลตอบแทนเพิ่มเติมยืนยันตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งของ TSMC โดยกราฟผลตอบแทนสะสม (Cumulative return) แสดงให้เห็นว่าหุ้น TSMC ทำผลงานได้เหนือกว่า S&P 500 และ Nasdaq 100 อย่างชัดเจนในช่วงเวลาที่วิเคราะห์
แม้ในช่วงต้นปีจะมีความผันผวนสูงกว่า แต่บริษัทสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและเข้าสู่ช่วงการเติบโตอย่างมีพลัง โดยสิ้นสุดช่วงเวลาดังกล่าวด้วยผลตอบแทนกว่า 60% ขณะที่ดัชนีหลักของสหรัฐเพิ่มขึ้นเพียงประมาณ 10–20%
ความเหนือกว่าของผลตอบแทนเชิงสัมพัทธ์นี้สะท้อนการประเมินเชิงบวกของตลาดต่อปัจจัยพื้นฐานของ TSMC โดยเฉพาะบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์โลก และการได้รับประโยชน์จากแนวโน้มระยะยาว เช่น AI และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC)
แนวโน้มปี 2026 และการลงทุนที่วางแผนไว้
TSMC เข้าสู่ปี 2026 ด้วยโมเมนตัมที่แข็งแกร่งและการคาดการณ์ที่เป็นบวก
ฝ่ายบริหารคาดการณ์รายได้ไตรมาส 1 จะอยู่ระหว่าง 34.6–35.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหมายถึงการเติบโตแบบสองหลักต่อปีอย่างต่อเนื่อง
อัตรากำไรขั้นต้นคาดว่าจะอยู่ที่ 63–65% และอัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 54–56% แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังคงรักษาความสามารถในการทำกำไรสูงได้แม้ความต้องการชิป AI และ HPC จะเพิ่มขึ้น
จุดที่น่าประทับใจที่สุดในกลยุทธ์ของ TSMC คือการลงทุนด้าน CapEx
สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดในกลยุทธ์ของ TSMC คือ การใช้จ่ายลงทุน (CapEx)
บริษัทวางแผนลงทุนเป็นสถิติสูงถึง 52–56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2026 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกำลังการผลิต ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับปีก่อน
การลงทุนจำนวนมหาศาลนี้มุ่งเน้นไปที่โหนดเทคโนโลยีขั้นสูงสุด ได้แก่ 3 nm, 5 nm และ 7 nm รวมถึงการผลิตชิป 2 nm ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นรากฐานสำหรับการเติบโตในอนาคต
ขนาดของการลงทุนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า TSMC มองว่า การเติบโตของ AI เป็นการเปลี่ยนแปลงถาวร ในตลาดเซมิคอนดักเตอร์โลก ไม่ใช่แค่เทรนด์ชั่วคราว
ผ่านการลงทุนเหล่านี้ TSMC เสริมความได้เปรียบทางเทคโนโลยีและความมั่นคงในการผลิต
ด้วยการลงทุนเหล่านี้ บริษัทจะเสริมความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและยืนยันความสามารถในการผลิตให้กับลูกค้ารายใหญ่ที่สุด รวมถึง Nvidia, AMD, Apple และผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ โครงสร้างรายได้ที่แข็งแกร่ง อัตรากำไรสูง และการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในเทคโนโลยีล้ำสมัย แสดงให้เห็นว่า TSMC ไม่เพียงพร้อมรองรับความต้องการในปัจจุบัน แต่ยังสร้างรากฐานสำหรับการเติบโตระยะยาวและมั่นคง
ภาพรวมการประเมินมูลค่า (Valuation overview)
เรานำเสนอการประเมินมูลค่าโดยใช้วิธี Discounted Cash Flow (DCF) ของบริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
การประเมินมูลค่านี้จัดทำเพื่อวัตถุประสงค์ด้านข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถูกตีความเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือการประเมินมูลค่าที่แม่นยำ
TSMC เป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์แบบสัญญาที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยส่งมอบชิปที่ล้ำสมัยที่สุดสำหรับ AI, การประมวลผลประสิทธิภาพสูง และการใช้งานในศูนย์ข้อมูล
บริษัทได้รับประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของชิป AI และโปรเซสเซอร์ประสิทธิภาพสูง และการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในโหนด 3 nm, 5 nm, 7 nm รวมถึงการผลิตชิป 2 nm ในเชิงพาณิชย์ ได้วางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเติบโตต่อไป
นอกจากนี้ควรสังเกตว่า TSMC ยังคงรักษาความสามารถในการทำกำไรที่สูงมากและมีความได้เปรียบทางเทคโนโลยีเหนือคู่แข่ง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงด้านตลาดและทำให้สามารถวางแผนอย่างปลอดภัยในปีข้างหน้า
การประเมินมูลค่าถือว่ามีความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงแรงกดดันจากการแข่งขันและความผันผวนของตลาดเซมิคอนดักเตอร์โลก
จากการวิเคราะห์นี้ มูลค่าประมาณของหุ้น TSMC หนึ่งหุ้นอยู่ที่ประมาณ 465 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันที่ 326 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสะท้อนโอกาสเพิ่มขึ้นประมาณ 43%
สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่เพียงมีพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่ง แต่ยังเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่เชื่อในแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
Source: xStation5
สรุปและแนวโน้มมูลค่าในอนาคต
TSMC ปิดปี 2025 ด้วยฐานะการเงินที่ยอดเยี่ยม โดยมีรายได้ทำสถิติสูงสุดและความสามารถในการทำกำไรที่น่าประทับใจ การเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง อัตรากำไรสูง และการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุด รวมถึงการผลิตชิป 2 นาโนเมตรในเชิงพาณิชย์ แสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่เพียงรักษาตำแหน่งผู้นำ แต่ยังสร้างรากฐานสำหรับการเติบโตระยะยาว
ด้วยแผนการลงทุนด้านทุน (CapEx) ระหว่าง 52–56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2026 TSMC ยืนยันความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและความสามารถในการผลิตให้กับลูกค้าหลัก เช่น Nvidia, AMD, Apple และผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่
สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทมองการเติบโตของ AI เป็นแนวโน้มถาวร ไม่ใช่แค่กระแสชั่วคราว
Intel: ผลลัพธ์แข็งแกร่ง
GRAB - ประสิทธิภาพทางธุรกิจดีขึ้น หุ้นอยู่ในช่วงขาขึ้น?
Meta Platforms พุ่งแรง หลัง Jefferies ย้ำคำแนะนำ “ซื้อ” 📈
US Open: พยายามดีดตัวบนวอลล์สตรีท 📈 Meta Platforms พุ่งขึ้น 3.5%