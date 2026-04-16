TSMC ทำผลงานไตรมาสทำสถิติสูงสุด: AI กำลังขับเคลื่อนผลประกอบการและพลิกโฉมวัฏจักรทั้งระบบ

TSMC เปิดปี 2026 ด้วยผลประกอบการไตรมาสที่ทำสถิติสูงสุด แซงความคาดหมายของนักวิเคราะห์อย่างชัดเจน พร้อมปรับเพิ่มแนวโน้มทั้งปี นี่เป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งว่าความต้องการชิปที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังคงมีความยืดหยุ่น แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์ที่ท้าทายมากขึ้น
นี่ไม่ใช่การฟื้นตัวตามวัฏจักรแบบทั่วไป รายงานชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังกลายเป็นรากฐานของการเติบโตทั้งอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ โดย TSMC อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงนี้
ในไตรมาสแรก บริษัทมีกำไรสุทธิประมาณ 18.2 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 58% เมื่อเทียบกับปีก่อน บนรายได้ 35.9 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 41% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกัน ความสามารถในการทำกำไรยังสูงกว่าคาด โดยอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 66.2% และอัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 58.1%
ไฮไลต์ทางการเงิน
- รายได้: 35.9 พันล้านดอลลาร์ (+41% YoY)
- กำไรสุทธิ: 18.2 พันล้านดอลลาร์ (+58% YoY)
- กำไรจากการดำเนินงาน: ประมาณ 20.9 พันล้านดอลลาร์ (+62% YoY)
- อัตรากำไรขั้นต้น: 66.2%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 58.1%
- คาดการณ์รายได้ไตรมาส 2: 39–40.2 พันล้านดอลลาร์
- การเติบโตของรายได้ทั้งปี 2026: มากกว่า 30% YoY (USD)
- ค่าใช้จ่ายลงทุน (Capex) ปี 2026: 52–56 พันล้านดอลลาร์ (อยู่ระดับบนของช่วงคาดการณ์)
การเติบโตเป็นเรื่องหนึ่ง แต่ “คุณภาพ” คือสิ่งที่โดดเด่นกว่า
ประเด็นสำคัญที่สุดของรายงานนี้ไม่ได้อยู่แค่ตัวเลขการเติบโต แต่อยู่ที่ “โครงสร้างของผลประกอบการ”
TSMC กำลังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแปลงรายได้เป็นกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมาก โดยได้รับแรงหนุนจากความเป็นผู้นำในเทคโนโลยีการผลิตระดับล้ำหน้า (advanced nodes) และสัดส่วนของชิป AI ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูงที่สุดในตลาดปัจจุบัน
นี่ไม่ใช่ผลกระทบระยะสั้น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของรายได้ ที่กำลังเคลื่อนไปสู่เทคโนโลยีระดับสูงและสัญญาระยะยาวมากขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มความชัดเจนของรายได้และความเสถียรของอัตรากำไร
“อุปสงค์แข็งแกร่งมาก” และกำลังการผลิตที่ตึงตัว
ข้อความสำคัญจากรายงานนี้ชัดเจนมาก: อุปสงค์ยังคงสูงกว่ากำลังการผลิต
ผู้บริหารระบุชัดว่าความต้องการชิป AI อยู่ในระดับ “แข็งแกร่งมากเป็นพิเศษ” บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอย่าง NVIDIA และ AMD กำลังพัฒนาชิประดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความต้องการกำลังการผลิตของ TSMC
ผลกระทบนี้เป็นเชิงโครงสร้าง ตลาดกำลังอยู่ในภาวะขาดแคลนชิปเทคโนโลยีล้ำหน้า โดยข้อจำกัดหลักไม่ได้อยู่ที่ “ความต้องการ” อีกต่อไป แต่อยู่ที่ “ความสามารถในการผลิต” ซึ่งแนวโน้มเดียวกันนี้ยังเห็นได้ในผู้ผลิตอุปกรณ์อย่าง ASML
แนวโน้มยังคงแข็งแกร่ง ยืนยันโมเมนตัมต่อเนื่อง
แนวโน้มไตรมาส 2 ยิ่งตอกย้ำภาพนี้
TSMC คาดรายได้อยู่ในช่วง 39–40.2 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ พร้อมรักษาอัตรากำไรในระดับแข็งแกร่งมาก บริษัทคาดว่ารายได้ทั้งปี 2026 จะเติบโตมากกว่า 30% YoY ในรูปสกุลดอลลาร์สหรัฐ
สิ่งนี้มีความสำคัญ เพราะสะท้อนว่าโมเมนตัมปัจจุบันไม่ใช่แค่ชั่วคราว แต่เป็นแนวโน้มที่มีแนวโน้มต่อเนื่องในไตรมาสถัดไป
Capex เพิ่มขึ้นมีเหตุผลรองรับ
การเติบโตนี้ได้รับการสนับสนุนจากกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก
TSMC วางแผนค่าใช้จ่ายด้านทุน (Capex) ไว้ที่ 52–56 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอยู่ในระดับบนของช่วงคาดการณ์เดิม บริษัทกำลังขยายกำลังการผลิตผ่านโรงงานใหม่ รวมถึงโครงการขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น
นี่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญเมื่อเทียบกับวัฏจักรเดิม ที่ “อุปสงค์” เป็นตัวจำกัดการเติบโต แต่ปัจจุบันข้อจำกัดหลักคือ “ความสามารถในการขยายกำลังการผลิต”
ความเสี่ยงยังมีอยู่ แต่เป็นปัจจัยรองเมื่อเทียบกับอุปสงค์
บริษัทระบุถึงความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ตลอดจนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อความสามารถในการทำกำไร
ในขณะเดียวกัน บริษัทไม่พบการหยุดชะงักที่มีนัยสำคัญในด้านวัตถุดิบหรือพลังงาน ซึ่งสะท้อนว่าการดำเนินงานยังคงมีเสถียรภาพ ณ ระดับนี้ ความเสี่ยงเหล่านี้ยังถือเป็นปัจจัยรอง เมื่อเทียบกับแรงดีมานด์ที่แข็งแกร่งมาก
บทสรุป: AI กำลังเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรม
ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 ของ TSMC ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขที่แข็งแกร่ง แต่เป็นการยืนยันถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโต แทนที่จะเป็นเพียงหนึ่งในหลายปัจจัยเหมือนในอดีต ในสภาพแวดล้อมนี้ TSMC อยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบอย่างยิ่ง ในฐานะผู้ผลิตชิปขั้นสูงที่สุดของโลก
หากแนวโน้มปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป บริษัทอาจเข้าสู่วัฏจักรระยะยาวที่มีอุปสงค์แข็งแกร่ง รายได้เติบโตต่อเนื่อง และความสามารถในการทำกำไรที่มั่นคง ความท้าทายที่สำคัญที่สุดจะไม่ใช่การหาลูกค้า แต่คือการตามให้ทัน “ขนาดของอุปสงค์” ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
Souce: xStation5
