21 มกราคม 2026

กำไรเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงอยู่ในระดับควบคุม — U.S. Bancorp โชว์คลาสของจริง 📈

-
-
U.S. Bancorp ผลประกอบการ Q4/2025 “เหนือความคาดหมาย” 📈

U.S. Bancorp ปิดงวดไตรมาส 4 ปี 2025 ด้วยผลประกอบการที่สร้างความประหลาดใจให้ตลาดอย่างชัดเจน กำไรสุทธิเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และรายได้สูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้

ธนาคารได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น พร้อมกับบริหารต้นทุนได้ดี ทำให้ทำกำไรจากทั้งสินเชื่อและค่าธรรมเนียมลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการเงินสำคัญ Q4/2025

  • รายได้รวม: 7.37 พันล้านดอลลาร์ ↑ 5.1% YoY และสูงกว่าคาดการณ์เล็กน้อย (~7.32 พันล้านดอลลาร์)

  • รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ: 4.31 พันล้านดอลลาร์ (เติบโตต่อเนื่อง และสูงกว่าคาด)

  • กำไรสุทธิ: 2.045 พันล้านดอลลาร์

  • EPS ที่ปรับแล้ว: 1.26 ดอลลาร์ ↑ 6% สูงกว่าคาด

  • อัตรากำไรดอกเบี้ยสุทธิ (NIM): 2.8% ตามคาด

  • อัตราประสิทธิภาพ (Efficiency Ratio): 57.4% ดีกว่าคาด แสดงถึงการควบคุมต้นทุนได้ดี

เหตุผลที่ผลประกอบการแข็งแกร่ง

  • ฐานเงินฝากแข็งแกร่ง ลูกค้าฝากเงินเพิ่มขึ้น ทำให้ธนาคารมีทุนสำหรับปล่อยกู้และสร้างรายได้จากส่วนต่างดอกเบี้ยได้มากขึ้น

  • รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ มาจากบัตรเครดิต การชำระเงิน บริการบัญชี และการลงทุน ทำให้รายได้มีความมั่นคง แม้ตลาดผันผวน

  • ต้นทุนการดำเนินงานถูกควบคุมได้ดี ไม่เพิ่มขึ้นเร็วเท่ารายได้ ทำให้กำไรยังเติบโต

มุมมองเชิงกลยุทธ์

U.S. Bancorp แสดงให้เห็นความสามารถในการ บาลานซ์ระหว่างการเติบโตและความปลอดภัย ไม่เสี่ยงเกินไป แต่ยังสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงด้วยคุณภาพสินเชื่อสูงและสภาพคล่องแข็งแรง

มองไปข้างหน้า 2026

ธนาคารคาดว่าจะยังเติบโตแบบ สม่ำเสมอและค่อนข้างคงที่ ไม่มีตัวเลขโตแบบหวือหวา แต่เน้น “ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือ” ซึ่งเหมาะกับนักลงทุนที่มองระยะยาว

 

Source: xStation5

Key Takeaways (สรุปประเด็นสำคัญ) – U.S. Bancorp

  • ธนาคารสร้างกำไรได้มั่นคงและคาดการณ์ได้ จากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น และรายได้ค่าธรรมเนียมที่เสถียร

  • ฐานเงินฝากแข็งแกร่ง ทำให้ธนาคารปล่อยกู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและความเสี่ยงต่ำ

  • ควบคุมต้นทุนการดำเนินงานได้ดี ส่งผลให้อัตรากำไรยังแข็งแรง

  • คุณภาพสินเชื่อสูงและสภาพคล่องแข็งแรง ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด

  • แนวโน้มปี 2026 คาดเติบโตแบบ “ปานกลางแต่มั่นคง” เพิ่มความแน่นอนให้กับนักลงทุน

23 มกราคม 2026, 20:00

