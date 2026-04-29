UAE ถอนตัวจาก OPEC จุดเปลี่ยนของเกมพลังงานโลก

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประกาศออกจาก OPEC โดยมีผล 1 พฤษภาคม 2026 การตัดสินใจนี้สะท้อนชัดว่าประเทศต้องการอิสระในการกำหนดนโยบายการผลิตมากขึ้น ไม่ต้องยึดติดกับโควต้าแบบเดิม และสามารถปรับกลยุทธ์ตามผลประโยชน์ของประเทศได้โดยตรง ขณะเดียวกัน UAE ยังเดินหน้าลงทุนในพลังงานครบวงจร ทั้งน้ำมัน ก๊าซ และพลังงานใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านของโครงสร้างพลังงานโลกในระยะยาว
นี่คือการประกาศว่า UAE ต้องการ “ควบคุมเกมของตัวเอง” ไม่ใช่เล่นตามกติกาของกลุ่มอีกต่อไป
Impact ต่อน้ำมัน
การออกจาก OPEC เปิดโอกาสให้ UAE ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้เองโดยไม่ต้องยึดตามโควต้า ส่งผลให้ supply ของตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และสร้างแรงกดดันต่อราคาน้ำมันในระยะกลางถึงระยะยาว
ในอีกด้านหนึ่ง OPEC จะเผชิญความท้าทายมากขึ้นในการควบคุมตลาด เนื่องจากโครงสร้างเดิมอาศัย “วินัยของสมาชิก” ในการจำกัดการผลิต เมื่อประเทศสำคัญเริ่มถอนตัว ความเสี่ยงที่ตามมาคือวินัยกลุ่มลดลง และอาจนำไปสู่การแข่งขันด้านราคา หรือ price war เหมือนในอดีต ซึ่งจะยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับตลาดพลังงาน
ที่มา: Xstation
ภาพระยะสั้นและความผันผวน
ในระยะสั้น ตลาดมีแนวโน้มผันผวนมากขึ้น เนื่องจากยังไม่สามารถประเมินผลกระทบได้ชัดเจน โดยมีแรงกดดันจากฝั่ง supply ที่อาจเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็มีแรงหนุนจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะในตะวันออกกลางและบริเวณ ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลก ส่งผลให้ราคาน้ำมันมีโอกาสแกว่งแรงจากแรงที่สวนทางกัน
ภาพระยะยาวของเกมพลังงาน
สิ่งที่สำคัญกว่าผลกระทบระยะสั้น คือการที่ UAE แสดงจุดยืนชัดเจนว่ากำลังกระจายความเสี่ยงไปสู่พลังงานหลายรูปแบบ ไม่ได้ทิ้งน้ำมัน แต่กำลังสร้างสมดุลระหว่างพลังงานดั้งเดิมและพลังงานแห่งอนาคต แนวทางนี้สะท้อนให้เห็นว่าโครงสร้างของอุตสาหกรรมพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนจาก “การควบคุม supply” ไปสู่ “การแข่งขันด้านความยืดหยุ่นและการลงทุนระยะยาว”
Insight สำหรับการเทรด
- ในมุมโครงสร้าง ภาพใหญ่ของน้ำมันเริ่มเอียงลงจากแรง supply แต่ราคาจะไม่ลงตรง เพราะมีแรงจาก geopolitics คอยดันอยู่ตลอด ดังนั้นสิ่งสำคัญไม่ใช่การเลือกฝั่ง แต่คือการอ่าน “ตำแหน่ง” ของราคา
- จากโครงสร้างในกราฟ จะเห็นว่าราคาเริ่มทำ Change of Character (CHoCH) โดยมีการ break swing สำคัญที่เกิดจากการสะสมของแท่งเทียนหลายแท่ง ซึ่งสะท้อนว่าฝั่ง buyer เริ่มเสีย control จากนั้นราคาทำ Break of Structure (BOS) ใน swing เล็กเพื่อยืนยัน momentum ฝั่งขาย ก่อนจะไหลลงต่อ
- หลังจากนั้นตลาดทำ liquidity sweep ($$$) โดยกวาด stop ฝั่ง sell แล้วดันราคากลับขึ้นไปทดสอบ supply zone (SZ) อีกครั้ง ซึ่งเป็นจุดที่มี liquidity รออยู่ด้านบน และสุดท้ายราคาถูก reject จาก zone นั้นอย่างชัดเจน ก่อนจะกลับเข้าสู่ขาลงอีกครั้ง
- นี่คือ behavior ของตลาดที่ชัดมาก
- ไม่ใช่แค่ “ลงเพราะข่าว”
- แต่เป็น “ลงตามโครงสร้าง + ใช้ข่าวเป็นตัวพา liquidity”
- น้ำมันในช่วงก่อนหน้าจึงเหมาะกับการรอ sell ในโซน premium มากกว่าการไล่ราคา เพราะทุกครั้งที่มีข่าว ราคามักจะถูกดันขึ้นเพื่อเก็บ liquidity ก่อน move จริง
- ในฝั่งทองคำ Gold ต้องระวัง mindset แบบเดิม แม้จะเป็นสินทรัพย์ประกันความเสี่ยง แต่พฤติกรรมตลาดปัจจุบันทำให้ทองเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นมากขึ้น เมื่อ sentiment เป็น risk-on ทองมีโอกาสถูกกดลง ดังนั้นการ buy ต้องอิงโครงสร้าง ไม่ใช่อิงข่าว
- ขณะที่ค่าเงิน US Dollar ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญ หาก USD แข็ง จะเป็นแรงกดทั้งน้ำมันและทองในภาพรวม ซึ่งต้องนำมาประกอบการตัดสินใจทุกครั้ง
- ภาพรวมของตลาดตอนนี้จึงเป็นเกมระหว่าง Supply ที่กำลังจะเพิ่มขึ้น กับ Geopolitics ที่ยังคงกดดัน
Zing Choosuwan
Analyst
ตลาดเด่นรายวัน: OIL (29.04.2026)
