21:07 · 28 เมษายน 2026

📉 ทองคำปรับตัวลง 1.5% จากแรงกดดันของราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลลบต่อโลหะมีค่า

ราคาน้ำมันล่วงหน้าปรับตัวขึ้นเกือบ 3% ในวันนี้ กดดันราคากลุ่มโลหะมีค่า และสนับสนุนแรงขายทำกำไรที่ยังคงดำเนินต่อเนื่องหลังการฟื้นตัวก่อนหน้านี้ของตลาดโลหะ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (U.S. Treasury) ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 basis points ทั้งในรุ่นอายุ 10 ปีและ 5 ปี ขณะที่ดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐ (U.S. Dollar Index) ฟื้นตัวแข็งแกร่ง โดยดีดกลับจากระดับ 98 ไปอยู่ที่ 98.55 ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา

ทองคำ (GOLD)

ทองคำปรับตัวลงจากระดับเกือบ 4,900 ดอลลาร์ เหลือราว 4,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์

หากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไป ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่ราคาจะถอยลงไปสู่โซน 4,300–4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้

GOLD, SILVER, OIL (กรอบเวลา H1)

ภาพรวมสินทรัพย์ยังสะท้อนแรงกดดันจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า อัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้น และแรงขายทำกำไรในตลาดโลหะมีค่าอย่างต่อเนื่อง

Silver ปรับตัวลดลงประมาณ 12% จากจุดสูงสุดในระยะสั้น และเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 73 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ซึ่งยังคงต่ำกว่าระดับ 120 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ที่เคยเห็นในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ประมาณ 40%

ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจากระดับประมาณ 112 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ราว 103.7 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากบริเวณ 83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ระดับ Fibonacci 71.8% ขณะนี้เริ่มทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญของตลาดน้ำมัน

