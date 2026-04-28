21:13 · 28 เมษายน 2026

Rare Earth Americas IPO กำลังเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น

Rare Earth Americas ได้เผยสมมติฐานสำคัญของการเสนอขายหุ้น IPO

ท่ามกลางการถกเถียงอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับแร่หายาก (rare earth metals) และบทบาทของมันในอุตสาหกรรมกลาโหมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลาดจึงพยายามอย่างรวดเร็วที่จะเข้าถึงบริษัทในภาคส่วนนี้ แม้ว่าจะประสบความสำเร็จได้น้อยก็ตาม บริษัทที่ทำเหมืองและแปรรูปแร่หายาก โดยเฉพาะนอกประเทศจีน มีอยู่จำกัดมาก และมีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ความต้องการดังกล่าว ทั้งจากนักลงทุนและภาครัฐ เป็นสิ่งที่ Rare Earth Americas ต้องการตอบสนอง

📊 โครงสร้าง IPO

จำนวนหุ้นที่จะนำเข้าซื้อขายอยู่ที่ 2,777,777 หุ้น
ช่วงราคาเสนอขายอยู่ที่ 17–19 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น

ซึ่งประเมินมูลค่าตลาดสูงสุดได้เกือบ 370 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 สิ่งสำคัญคือ IPO ครั้งนี้เป็นเพียง “ช่วงเริ่มต้นมาก” ของการพัฒนาบริษัท

ปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีรายได้

  • ขาดทุนสุทธิปี 2024: 3.98 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • ขาดทุนปี 2025: 9.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 ลักษณะของธุรกิจในปัจจุบัน

ปัจจุบันบริษัทกำลังนำเสนอ “วิสัยทัศน์และแผนการ” มากกว่าผลประกอบการจริง

อย่างไรก็ตาม แผนดังกล่าวมีความเฉพาะเจาะจง ไม่ใช่เพียงแนวคิดทั่วไป โดยมุ่งไปที่:

  • การควบคุมห่วงโซ่อุปทานแร่หายากแบบครบวงจร
  • ลดการพึ่งพาการนำเข้าจากจีนของโลกตะวันตก

โครงการหลักของบริษัท

บราซิล

  • โครงการ “Alpha” และ “Constellation”
    → เน้นการสกัดและแปรรูปดินที่อุดมด้วยธาตุหายาก
  • โครงการ “Homer”
    → การทำเหมืองแร่คาร์บอเนไทต์ (carbonatite)

สหรัฐอเมริกา

  • โครงการในรัฐจอร์เจีย
    → พบแหล่งแร่ที่มีความบริสุทธิ์สูงมาก และมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับที่ดี

มุมมองนักลงทุน

นักลงทุนที่สนใจอุตสาหกรรมเหมืองแร่และ niche market ที่มีศักยภาพสูงควรติดตามความคืบหน้าของบริษัทอย่างใกล้ชิด

แม้โครงการประเภทนี้จะ:

  • ไม่ง่าย
  • ใช้เงินลงทุนสูง
  • และใช้เวลานาน

แต่ในสภาพแวดล้อมตลาดและภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบัน อาจกลายเป็นธุรกิจที่มี operating leverage สูงมาก และสามารถเข้าถึงเงินทุนขนาดใหญ่ได้ ทั้งจาก:

  • รัฐบาล
  • บริษัทเทคโนโลยี
  • และผู้ผลิตด้านกลาโหม
28 เมษายน 2026, 21:11

