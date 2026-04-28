Rare Earth Americas IPO กำลังเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น

Rare Earth Americas ได้เผยสมมติฐานสำคัญของการเสนอขายหุ้น IPO
ท่ามกลางการถกเถียงอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับแร่หายาก (rare earth metals) และบทบาทของมันในอุตสาหกรรมกลาโหมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลาดจึงพยายามอย่างรวดเร็วที่จะเข้าถึงบริษัทในภาคส่วนนี้ แม้ว่าจะประสบความสำเร็จได้น้อยก็ตาม บริษัทที่ทำเหมืองและแปรรูปแร่หายาก โดยเฉพาะนอกประเทศจีน มีอยู่จำกัดมาก และมีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ความต้องการดังกล่าว ทั้งจากนักลงทุนและภาครัฐ เป็นสิ่งที่ Rare Earth Americas ต้องการตอบสนอง
📊 โครงสร้าง IPO
จำนวนหุ้นที่จะนำเข้าซื้อขายอยู่ที่ 2,777,777 หุ้น
ช่วงราคาเสนอขายอยู่ที่ 17–19 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น
ซึ่งประเมินมูลค่าตลาดสูงสุดได้เกือบ 370 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สิ่งสำคัญคือ IPO ครั้งนี้เป็นเพียง “ช่วงเริ่มต้นมาก” ของการพัฒนาบริษัท
ปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีรายได้
- ขาดทุนสุทธิปี 2024: 3.98 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- ขาดทุนปี 2025: 9.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ลักษณะของธุรกิจในปัจจุบัน
ปัจจุบันบริษัทกำลังนำเสนอ “วิสัยทัศน์และแผนการ” มากกว่าผลประกอบการจริง
อย่างไรก็ตาม แผนดังกล่าวมีความเฉพาะเจาะจง ไม่ใช่เพียงแนวคิดทั่วไป โดยมุ่งไปที่:
- การควบคุมห่วงโซ่อุปทานแร่หายากแบบครบวงจร
- ลดการพึ่งพาการนำเข้าจากจีนของโลกตะวันตก
โครงการหลักของบริษัท
บราซิล
- โครงการ “Alpha” และ “Constellation”
→ เน้นการสกัดและแปรรูปดินที่อุดมด้วยธาตุหายาก
- โครงการ “Homer”
→ การทำเหมืองแร่คาร์บอเนไทต์ (carbonatite)
สหรัฐอเมริกา
- โครงการในรัฐจอร์เจีย
→ พบแหล่งแร่ที่มีความบริสุทธิ์สูงมาก และมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับที่ดี
มุมมองนักลงทุน
นักลงทุนที่สนใจอุตสาหกรรมเหมืองแร่และ niche market ที่มีศักยภาพสูงควรติดตามความคืบหน้าของบริษัทอย่างใกล้ชิด
แม้โครงการประเภทนี้จะ:
- ไม่ง่าย
- ใช้เงินลงทุนสูง
- และใช้เวลานาน
แต่ในสภาพแวดล้อมตลาดและภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบัน อาจกลายเป็นธุรกิจที่มี operating leverage สูงมาก และสามารถเข้าถึงเงินทุนขนาดใหญ่ได้ ทั้งจาก:
- รัฐบาล
- บริษัทเทคโนโลยี
- และผู้ผลิตด้านกลาโหม
