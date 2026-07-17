UnitedHealth: ผลประกอบการแข็งแกร่ง สะท้อนประสิทธิภาพการควบคุมต้นทุน

หุ้น UnitedHealth Group ปรับตัวขึ้นเกือบ 7% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด (Premarket) ของวันพฤหัสบดี หลังบริษัทประกาศผลประกอบการ ไตรมาส 2 ปี 2026 ที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ
สิ่งที่สร้างความประหลาดใจมากที่สุดไม่ใช่รายได้ แต่เป็น ความสามารถในการทำกำไร โดยตลาดไม่เพียงเห็นต้นทุนค่ารักษาพยาบาล (Medical Benefit Costs) ที่ลดลงตามที่รอคอยมานานเท่านั้น แต่ฝ่ายบริหารยัง ปรับเพิ่มประมาณการผลประกอบการตลอดทั้งปี อีกครั้ง สะท้อนความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มธุรกิจ
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ UnitedHealth Group (กราฟ D1)
แม้ว่าราคาหุ้นของบริษัทจะยังอยู่ต่ำกว่าระดับช่วงปลายปี 2024 มาก แต่ภาพทางเทคนิคเริ่มส่งสัญญาณเชิงบวกอย่างชัดเจน โดยปัจจัยสำคัญคือการเกิดสัญญาณ "Golden Cross" จากการที่เส้น EMA100 ตัดขึ้นเหนือ EMA200 ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นสัญญาณบวกในระยะกลางถึงระยะยาว ที่มา: xStation5
ผลประกอบการ
- Adjusted EPS อยู่ที่ 6.38 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ราว 4.90 ดอลลาร์
- รายได้อยู่ที่ 112,000 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 111,600 ล้านดอลลาร์ ในปีก่อน และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์
- กำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit) เพิ่มขึ้นจาก 5,200 ล้านดอลลาร์ เป็น 8,000 ล้านดอลลาร์
- กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Operating Cash Flow) อยู่ที่ 11,100 ล้านดอลลาร์
จุดเด่นที่สุดของผลประกอบการครั้งนี้คือ Medical Cost Ratio (MCR) หรือสัดส่วนเบี้ยประกันที่นำไปใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล ซึ่งลดลงเหลือ 86.7% จาก 89.4% ในปีก่อน และดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ประมาณ 88.5%
ผลการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจ
ธุรกิจ UnitedHealthcare สร้างรายได้ 86,000 ล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 2,100 ล้านดอลลาร์ เป็น 3,900 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 2.4% เป็น 4.6%
อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของกำไรส่วนหนึ่งเกิดจากการลดขนาดธุรกิจ โดยจำนวนลูกค้าที่บริษัทให้บริการลดลงประมาณ 525,000 ราย ในไตรมาสนี้
ด้าน Optum ก็มีผลประกอบการดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยทำกำไรจากการดำเนินงานได้ราว 4,000 ล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรเพิ่มขึ้น 160 จุดพื้นฐาน (bps) ฝ่ายบริหารระบุว่าการเติบโตได้รับแรงหนุนจากธุรกิจ Optum Insight และการนำเครื่องมือ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าการกลับมาเติบโตของรายได้ในธุรกิจ Optum อย่างเต็มรูปแบบจะเป็นกระบวนการระยะยาว และน่าจะเห็นผลชัดเจนในปี 2028
แนวโน้ม (Guidance)
UnitedHealth ปรับเพิ่มคาดการณ์ Adjusted EPS สำหรับปี 2026 เป็น 19.50-20.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากประมาณการเดิมที่ มากกว่า 18.25 ดอลลาร์
นอกจากนี้ บริษัทยังปรับเพิ่มคาดการณ์กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นประมาณ 24,000 ล้านดอลลาร์ และเพิ่มวงเงินซื้อหุ้นคืน (Share Buyback) เป็นอย่างน้อย 5,000 ล้านดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า
อย่างไรก็ตาม บริษัท ยังคงประมาณการรายได้ทั้งปีไว้ที่มากกว่า 439,000 ล้านดอลลาร์ ไม่เปลี่ยนแปลง
แนวโน้มธุรกิจ
แม้ผลประกอบการครั้งนี้จะเต็มไปด้วยปัจจัยบวก แต่สถานการณ์ของ UnitedHealth ยังไม่ได้กลับมาแข็งแกร่งในทุกด้าน
การฟื้นตัวของความสามารถในการทำกำไรเกิดขึ้นเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ขณะที่รายได้ยังทรงตัว และฐานลูกค้ายังคงลดลง
อย่างไรก็ตาม บริษัทกำลังปรับพอร์ตธุรกิจด้วยการลดสัญญาที่ทำกำไรต่ำ และสามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของผลประกอบการในระยะต่อไป
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