หุ้น UnitedHealth ปรับตัวขึ้นหลังลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ (AI) 📈

- ระบบใหม่ Optum Real ช่วยลดการปฏิเสธเคลมและเร่งการอนุมัติสิทธิประโยชน์
- เทคโนโลยีนี้มีศักยภาพในการสร้างรายได้เพิ่มและลดต้นทุนการดำเนินงาน
UnitedHealth Group กำลังทำความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงระบบดิจิทัลของภาคสุขภาพด้วยการเปิดตัวระบบ Optum Real ที่ขับเคลื่อนด้วย AI โซลูชันนี้มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในอุตสาหกรรม — การประมวลผลเคลมทางการแพทย์ ระบบกำลังอยู่ระหว่างการทดสอบในเครือข่ายโรงพยาบาล Allina Health 12 แห่ง โดยแสดงผลลัพธ์แล้วในการลดจำนวนเคลมที่ถูกปฏิเสธ เร่งการอนุมัติสิทธิประโยชน์ และทำให้ขั้นตอนการบริหารง่ายขึ้น Optum Real วิเคราะห์กฎประกันที่ซับซ้อนแบบเรียลไทม์ ตรวจจับช่องว่างในเอกสาร และลดความเสี่ยงของข้อพิพาทที่มีค่าใช้จ่ายสูงระหว่างผู้ให้บริการด้านสุขภาพและบริษัทประกัน
แม้ว่าเครื่องมือนี้จะถูกใช้งานภายใน UnitedHealthcare ในปัจจุบัน แต่บริษัทมีแผนที่จะขยายให้ใช้งานได้กว้างขึ้นในตลาด ครอบคลุมผู้ประกันภัยและผู้ให้บริการด้านสุขภาพรายอื่น ฟังก์ชันพื้นฐานจะให้ใช้ฟรี ส่วนรายได้จะมาจากบริการดิจิทัลเพิ่มเติมและการวิเคราะห์ขั้นสูง
จากมุมมองของนักลงทุน นี่เป็นสัญญาณสำคัญว่า UnitedHealth ไม่เพียงมุ่งเน้นการลดต้นทุนเท่านั้น แต่ยังพัฒนาพื้นที่ธุรกิจใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี Optum Real มีศักยภาพที่จะช่วยประหยัดต้นทุนในส่วนประกันภัยและสร้างรายได้เพิ่มเติมจากโซลูชันเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งสามารถปรับปรุงอัตรากำไรจากการดำเนินงานและเพิ่มมูลค่านักลงทุนโดยไม่ต้องลงทุนขนาดใหญ่หรือขยายธุรกิจอย่างรุนแรง
ในปี 2025 ราคาหุ้นของ UnitedHealth ร่วงลงเกือบ 30% เนื่องจากต้นทุนด้านสุขภาพที่สูงขึ้น ความท้าทายด้านกฎระเบียบ และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไร ราคาหุ้นลดลงจากระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งในแง่หนึ่งสะท้อนถึงความยากลำบากปัจจุบัน แต่ในอีกแง่หนึ่งก็เป็นโอกาสในการลงทุนระยะยาว การนำระบบ Optum Real มาใช้งานและขยายผลอาจกลายเป็นตัวเร่งสำคัญในการปรับปรุงความเชื่อมั่นของตลาด การปรับปรุงกระบวนการเคลม ลดต้นทุน และศักยภาพในการสร้างรายได้ใหม่ ๆ อาจส่งผลเชิงบวกต่อผลประกอบการทางการเงินของบริษัทและความน่าสนใจของหุ้น
