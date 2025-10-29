UnitedHealth Group: ผลประกอบการไตรมาส 3/2025 และแนวโน้มชี้ฟื้นตัว!

- รายได้ของ UnitedHealth Group อยู่ที่ 113.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ กำไรต่อหุ้นปรับแล้ว (adjusted EPS) อยู่ที่ 2.92 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์
- การเติบโตของรายได้และอัตรากำไรดำเนินงานได้รับแรงหนุนจาก กลุ่ม Medicare Advantage และบทบาทที่ขยายตัวของ Optum
- แม้ว่าหุ้นของบริษัทจะลดลงประมาณ 40% นับตั้งแต่ต้นปี แต่ปัจจัยพื้นฐานทางการเงินและการดำเนินงานยังชี้ถึง ศักยภาพการฟื้นตัวของหุ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ผลประกอบการ UnitedHealth Group ไตรมาส 3/2025
UnitedHealth Group ยืนยันความเป็นผู้นำใน อุตสาหกรรมประกันสุขภาพและบริการทางการแพทย์ อีกครั้ง โดยผลประกอบการออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ แม้ว่าจะเผชิญกับ แรงกดดันด้านต้นทุนและการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ บริษัทก็ยังสามารถรักษาการเติบโตที่มั่นคงและ ความสามารถทำกำไรสูง
ผลการเงิน
รายได้รวม
ในไตรมาส 3 ปี 2025 UnitedHealth Group มีรายได้รวม 113.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีก่อน
รายได้ตามกลุ่มธุรกิจ
-
UnitedHealthcare ทำรายได้ 87.1 พันล้านดอลลาร์ เติบโต 16% การเติบโตหลักมาจากโปรแกรม Medicare & Retirement และ Community & State ซึ่งช่วยเพิ่มจำนวนสมาชิกและเสริมความแข็งแกร่งของตำแหน่งทางการตลาด
-
Optum มีรายได้ 69.2 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8% โดย Optum Rx ทำรายได้เพิ่ม 16% เป็น 39.7 พันล้านดอลลาร์ จากความต้องการยาที่เพิ่มขึ้นและบริการสุขภาพแบบบูรณาการ ขณะที่ Optum Health รักษาระดับรายได้ไว้ที่ 25.9 พันล้านดอลลาร์ แสดงถึงความยืดหยุ่นของโมเดลการดำเนินงานในตลาดที่ผันผวน
กำไรต่อหุ้นและตัวชี้วัดสำคัญ
EPS อยู่ที่ 2.59 ดอลลาร์ ขณะที่ EPS ปรับแล้ว (adjusted EPS) อยู่ที่ 2.92 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ 2.79 ดอลลาร์ อัตราส่วนการสูญเสียทางการแพทย์ (MLR) อยู่ที่ 89.9% อัตรากำไรสุทธิ (net margin) อยู่ที่ 2.1% กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (operating cash flow) อยู่ที่ 5.9 พันล้านดอลลาร์ มากกว่ากำไรสุทธิมากกว่า 2 เท่า
UnitedHealth ได้ปรับเพิ่ม แนวทางกำไรต่อหุ้นปรับแล้ว (adjusted EPS) ทั้งปี 2025 เป็นอย่างน้อย 16.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์เดิมที่ 16.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น
กลุ่ม Medicare Advantage
กลุ่ม Medicare Advantage ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตของ UnitedHealth ในไตรมาส 3 จำนวนสมาชิกในแผนเหล่านี้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้ของ UnitedHealthcare เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของแผน Medicare Advantage มาจากข้อได้เปรียบเหนือ Medicare แบบดั้งเดิม ได้แก่ การประสานงานด้านการดูแลที่ดีกว่า ครอบคลุมบริการมากขึ้น และเงื่อนไขทางการเงินที่เอื้อต่อสมาชิกมากกว่า
บริษัทยังคงลงทุนในการ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และ การดิจิไทซ์กระบวนการ ซึ่งช่วยควบคุมต้นทุนและรักษาอัตรากำไรให้อยู่ในระดับมั่นคง คะแนนคุณภาพแผน (Star Ratings) สูง ยังช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันและตำแหน่งทางการตลาดของ UnitedHealth
ปฏิกิริยาตลาดและสถานการณ์หุ้น
การปรับเพิ่มแนวทาง EPS ทำให้เกิด ปฏิกิริยาตลาดเชิงบวก หุ้น UnitedHealth ปรับตัวขึ้นกว่า 4% ในช่วงเปิดการซื้อขาย ก่อนที่จะปรับลดลงเล็กน้อยหลังจากการพุ่งขึ้นเริ่มแรก
แม้การปรับตัวระยะสั้นจะดีขึ้น แต่ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปียังค่อนข้าง อ่อนแอกว่าตลาดโดยรวม ตั้งแต่ต้นปี 2025 หุ้น UNH ลดลงราว 30% ขณะที่ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้นกว่า 15% การลดลงสะท้อนความกังวลเกี่ยวกับ ต้นทุนการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ และการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม Medicare
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทเริ่มมีเสถียรภาพและดีขึ้น การเติบโตต่อเนื่องของ UnitedHealthcare และ Optum การควบคุมต้นทุน และความต้องการแผน Medicare Advantage ที่เพิ่มขึ้น ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการฟื้นตัวทางการดำเนินงาน นักวิเคราะห์ชี้ว่าฐานลูกค้าคุณภาพสูง ประสิทธิภาพของ Optum และงบดุลที่แข็งแกร่งสามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของราคาหุ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในไตรมาสถัดไป
สรุป
ผลประกอบการไตรมาส 3/2025 ยืนยัน ความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพของโมเดลธุรกิจ UnitedHealth บริษัทสามารถสร้างกำไรได้แม้ในสภาวะตลาดท้าทาย การมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นของ Optum ความมั่นคงของ UnitedHealthcare และแรงหนุนเชิงบวกจาก Medicare Advantage เป็นรากฐานสำหรับ การเติบโตต่อเนื่องและการฟื้นตัวของราคาหุ้นในเดือนข้างหน้า
